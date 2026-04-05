Атака БПЛА привела к остановке работы станций электро- и водоснабжения в Кувейте

Китайские фирмы стали торговать данными о воюющей с Ираном армии США

Tекст: Антон Антонов

В постах компаний из КНР подробно описывались оборудование на американских базах, маршруты авианосных групп, а также схемы подготовки самолетов к ударам по Тегерану, передает РБК со ссылкой на Washington Post.



Издание отмечает, что фирмы, часть которых связана с Народно-освободительной армией Китая, используют искусственный интеллект для обработки информации из открытых источников. По их словам, эти инструменты позволяют «раскрыть» перемещения американских войск, включая активность флота и систем ПВО в регионе.

Так, компания MizarVision занимается анализом западных и китайских данных, отслеживая действия американских военных на Ближнем Востоке. Jing'an Technology опубликовала аудиозапись, в которой якобы содержатся переговоры летчиков американских бомбардировщиков во время ударов по Ирану. В посте компании было заявлено: «В глазах ИИ абсолютной «скрытности» не существует», – однако запись позже была удалена, отмечает WP.

Хотя Пекин официально дистанцируется от участия в конфликте с Ираном, компании, появившиеся в последние пять лет в рамках инициативы использования ИИ в военных целях, извлекают выгоду из ситуации на Ближнем Востоке. Эксперты и американские чиновники расходятся во мнениях о масштабах угрозы, однако отмечают рост подобных предложений и подчеркивают, что это демонстрирует амбиции Китая в сфере разведки и безопасности, пишет WP.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай, по мнению Bloomberg, позиционирует себя как якорь стабильности в Азии на фоне военного конфликта в Иране. Китай и Пакистан выступили с совместной инициативой по восстановлению мира и стабильности в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке.

