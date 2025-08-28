Белоусов поручил создать базу данных поражений противника российскими БПЛА

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомстве уточнили, что эта база используется для накопления информации, в том числе для искусственного интеллекта. Министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул: «Это пригодится».

В объединении группировки «Центр» уже выполнено поручение министра по созданию и наполнению базы данных, а также протестирован программно-аппаратный комплекс, собирающий и анализирующий сведения от операторов дронов. В Минобороны отмечают, что применение этого комплекса повышает эффективность использования беспилотников различных типов.

Кроме того, в группировке «Центр» открыт Центр подготовки, развития и применения беспилотных инженерных систем. Здесь совершенствуют беспилотные аппараты и наземные робототехнические комплексы, обучают операторов, а также разрабатывают системы сброса инженерных боеприпасов с учетом опыта спецоперации на Украине.

На командном пункте объединения «Центр» Белоусову продемонстрировали систему автоматического полета БПЛА и их групп по заданным координатам без участия оператора. Министру также показали наземные робототехнические комплексы для доставки грузов, дистанционного минирования, установки барьеров и уничтожения укреплений противника.

Белоусов заслушал доклады командного состава и офицеров штаба по текущей обстановке, действиям войск и обеспечению подразделений, отдельно уделив внимание использованию беспилотной авиации на операционных направлениях.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия.

