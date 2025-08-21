Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.2 комментария
Путин поручил разработать курс по сбитию БПЛА для добровольцев
Президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия.
Поручение президента России разработать специализированный курс по противодействию беспилотным летательным аппаратам с помощью гладкоствольного оружия было опубликовано на сайте Кремля.
Речь идет о подготовке курсов для военнослужащих и участников добровольческих формирований, где также будут учитываться навыки стендовой стрельбы у гражданских инструкторов и спортсменов.
Владимир Путин поручил Министерству обороны России разработать предложения о целесообразности внедрения подобных курсов в программы боевой подготовки. Необходимо также оценить потребности в материально-техническом обеспечении таких программ.
Ответственным за выполнение поручения назначен министр обороны РФ Андрей Белоусов. Срок представления предложений по курсу установлен до 1 октября 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Орле группа из девяти инспекторов МЧС завершила обучение использованию беспилотников для мониторинга и быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. В Центре специального назначения «Барс-Сармат» разрабатывается система компьютерного зрения на базе нейросетей для эффективного уничтожения украинских беспилотников.