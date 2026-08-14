Масштабная экспедиция «Чистой Арктики» отправилась на мыс Челюскин

Tекст: Вера Басилая

Добровольцы общественного экологического проекта «Чистая Арктика» вылетели из Москвы на мыс Челюскин. В состав группы вошли более 20 человек, включая ученых, сотрудников музеев и космонавта Александра Горбунова.

«В этом году наш проект получил грант Президентского фонда природы. Это позволяет нам не только организовать очистку территории, но и провести углубленные научные исследования», – подчеркнул руководитель проекта Андрей Нагибин. Он добавил, что эта поездка дает старт комплексной работе по восстановлению местных экосистем.

Специалисты планируют отобрать не менее 70 проб почвы, жидкостей и шерсти белого медведя для оценки степени загрязнения. По словам научного сотрудника МГУ Данилы Бардашова, низкие температуры способствуют консервации органических загрязнителей на долгие десятилетия. Очистка территории поможет устранить риски для местных животных.

Отдельное внимание участники уделят сохранению исторических артефактов времен освоения Русского Севера. Специалисты из Петербурга отберут среди скопившегося советского металлолома ценные экземпляры тяжелой техники для последующей реставрации.

Проект по уборке северных территорий реализуется с 2021 года. За прошедшее время 9923 волонтера собрали свыше 22 тыс. тонн отходов, очистив 1101 гектар арктических земель.

В июне добровольцы проекта «Чистая Арктика» направились на норвежский архипелаг Шпицберген для ликвидации экологического ущерба.

В том же месяце президентский фонд природы выделил 2 млрд рублей на поддержку сотен природоохранных инициатив.

Участники молодежного образовательного проекта запечатлели на мысе Челюскин редкую туманную радугу.