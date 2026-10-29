Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.2 комментария
Американский журналист отреагировал на слова Путина о БРИКС
Американский журналист Хинкл заявил о победе БРИКС после заявления Путина
Американский журналист Джексон Хинкл обратил внимание на заявление президента России Владимира Путина о доле БРИКС в мировой экономике.
«БРИКС побеждает!» – написал Хинкл в соцсети X (бывший Twitter).
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин заявил об особой роли БРИКС в современном мире.
В прошлом месяце он заявил о смещении мировой деловой активности в сторону развивающихся рынков.
Днем ранее Путин заявил, что государства БРИКС обеспечили почти половину роста глобальной экономики.