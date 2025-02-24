  • Новость часаЭксперт: На консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    СВО открыла новый этап в истории России и мира
    Лавров потребовал «железобетонной» договоренности о невступлении Украины в НАТО
    Немецкий политик: Трамп вправит мозги Мерцу
    Каллас обвинила Трампа в использовании «российского нарратива» по Украине
    Россия потребовала от Франции срочно расследовать атаку на консульство в Марселе
    Эксперт: Германия на выборах раскололась по линиям ГДР и ФРГ
    Спрогнозировано перемещение военных действий в Сумскую область
    Си Цзиньпин выразил поддержку России в переговорах по Украине
    Верховный муфтий подарил Путину щит и меч
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Германия снова разделилась на восток и запад

    Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Российский солдат усадил США за стол переговоров

    Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.

    6 комментариев
    Никита Анисимов Никита Анисимов Перестройка мира добралась до Кубы

    Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

    8 комментариев
    24 февраля 2025, 14:40 • Новости дня

    Путин отметил мужество мусульман в ходе спецоперации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с верховным муфтием страны Талгатом Таджуддином подчеркнул важность вклада мусульман в специальную военную операцию и отметил их мужество и героизм.

    Путин рассказал о недавнем разговоре с заместителем командира 810-й бригады Черноморского флота, подчеркнув, что мусульмане показывают лучшие качества в боевых действиях, передает ТАСС.

    «Мусульмане и сейчас показывают самые лучшие качества. Вот буквально пару дней назад разговаривал с одним из них – заместителем командира 810-й бригады Черноморского флота. Воюют мужественно, героически практически на всех участках линии боевого соприкосновения», – отметил Путин.

    810-я бригада, по словам президента, успешно действует в Курской области, откуда вытесняют Вооруженные силы Украины. Путин подчеркнул, что эти успехи являются важным вкладом в достижение целей специальной военной операции.

    Ранее Путин отметил, что мусульманские организации вносят большой вклад в укрепление сплоченности России и межнациональное согласие.

    23 февраля 2025, 00:29 • Новости дня
    Путин поздравил участников СВО с Днем защитника Отечества

    Путин поздравил ветеранов и личный состав Вооруженных сил России с Днем защитника Отечества

    Путин поздравил участников СВО с Днем защитника Отечества
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных сил с Днем защитника Отечества, направив особые слова поздравления участникам специальной военной операции.

    «Сердечно поздравляю с Днём защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых Сил России – всех, кто получил суровую боевую, воинскую закалку, прошёл через трудные испытания. Особые слова поздравления нашим солдатам и офицерам – участникам специальной военной операции», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что участники СВО защищают национальные интересы и будущее России, «рискуя жизнью и проявляя отвагу». Как подчеркнул глава российского государства, именно участники СВО являются «главными героями Дня защитника Отечества».

    По его словам, этот праздник демонстрирует «всенародную любовь и уважение» к армии и флоту, к тем, для кого «воинская стезя стала профессией и высоким призванием».

    Президент отметил, что «воинская служба всегда пользовалась у нас особым почетом, была и остается делом чести». Как заявил Путин, «чувства патриотизма воспитаны самой нашей историей и передаются из поколения в поколение».

    Он указал на «вековые победные традиции российского воинства», продемонстрированные теми, кто «сражался на Чудском озере и Куликовом поле», «одолел смуту», одержал победу под Полтавой, «стяжал себе славу в Бородинском сражении». Путин напомнил о защите Севастополя в годы Крымской войны и о боях Первой мировой, он указал на «грандиозный подвиг» – победу над нацизмом.

    Президент отметил, что 2025 год, год 80-летия Великой Победы, «объявлен в России Годом защитника Отечества» – как в память «об эпохальной Победе» над нацизмом, так и «в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков».

    «Мы все понимаем, как вам трудно, гордимся и поддерживаем вас. Благодарю всех участников специальной военной операции за силу духа и решимость побеждать. Благодарю всех защитников России за честную, безупречную службу Родине и нашему народу», – сказал он.

    Напомним, министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное оружие бойцам СВО за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

    Коментарии (0)
    21 февраля 2025, 22:22 • Новости дня
    Лихачев показал Путину выдерживающий температуру Солнца наконечник «Орешника»

    Лихачев показал Путину наконечник «Орешника», выдерживающий солнечные температуры

    Лихачев показал Путину выдерживающий температуру Солнца наконечник «Орешника»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Росатома Алексей Лихачев показал президенту России Владимиру Путину наконечник ракеты комплекса «Орешник», способный выдерживать экстремальные температуры, сравнимые с температурой поверхности Солнца.

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев продемонстрировал президенту России Владимиру Путину уникальные разработки на выставке в рамках Форума будущих технологий, передает РИА «Новости».

    Среди представленных технологий был показан наконечник ракеты комплекса «Орешник», способный выдерживать температуры, сравнимые с поверхностью Солнца.

    Лихачев обратил внимание президента, что наконечник выполнен из термостойкого материала.

    «Температуры ближе к солнечным – где-то к четырем тысячам градусов. И все это выдерживает», – подчеркнул глава Росатома.

    Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий рассказал о боеголовках на системах «Орешник», температура на которых соответствует температуре Солнца.

    Во вторник глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что иностранцы проявили интерес к новейшей ракетной системе средней дальности «Орешник».

    Коментарии (30)
    24 февраля 2025, 08:26 • Видео
    Насколько Зеленский диктатор

    Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

    Коментарии (0)
    23 февраля 2025, 12:24 • Новости дня
    Путин вручил «Золотую Звезду» штурмовику, одолевшему солдата ВСУ в рукопашном бою

    Путин наградил медалью «Золотая Звезда» штурмовика Григорьева, одолевшего солдата ВСУ в рукопашном бою

    Путин вручил «Золотую Звезду» штурмовику, одолевшему солдата ВСУ в рукопашном бою
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного ВСУ.

    Церемония награждения проходит в День защитника Отечества в Кремле, передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье российский лидер начал вручение госнаград Героям России.

    Ранее Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество и героизм в бою при защите села Трудовое в ДНР. Отличившийся в рукопашном бою Григорьев получил от главы Якутии Айсена Николаева новый якутский нож с гравировкой «Берегите нашу Россию» в знак признания его подвига.

    Григорьев рассказывал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Противник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому.

    Коментарии (25)
    21 февраля 2025, 16:18 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости добычи лития в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия должна развивать собственную добычу лития и редкоземельных металлов для технологического прогресса, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

    «Литий до сих пор не добываем. А как без него развиваться? Это же очевидно для специалистов. А можем это делать. И могли бы делать еще 10 лет, 15 лет назад», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, глава государства указал на необходимость увеличения добычи редкоземельных металлов в стране.

    «Чтобы соответствовать динамике прогресса, глобальной конкуренции, нам надо кратно нарастить потенциал отечественной химической промышленности и смежных отраслей, выстроить полный цикл от поиска и разработки новых месторождений, в том числе редких и редкоземельных металлов, добычи и глубокой переработки полезных ископаемых до выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Здесь есть над чем работать», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что советская химическая промышленность, некогда занимавшая первое место в Европе и второе в мире по общему объему производства, была во многом растранжирена и растрачена.

    Коментарии (15)
    21 февраля 2025, 16:10 • Новости дня
    Путин: Температура боеголовок «Орешника» и «Авангарда» соответствует температуре Солнца
    Путин: Температура боеголовок «Орешника» и «Авангарда» соответствует температуре Солнца
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Форума будущих технологий, рассказал о боеголовках на системах «Орешник», которые могут выдерживать экстремальные температуры.

    «Весь мир говорит про «Орешник». А материалы-то какие? Температура на этих боевых головках соответствует температуре Солнца, температуре на поверхности Солнца. Мы же понимаем, с 80-х годов еще разрабатывали системы планирующего блока летающего. «Авангард» мы его назвали. Там сопоставимые температуры. Чуть меньше, чем на поверхности Солнца», – рассказал он, передает ТАСС.

    Во вторник глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что иностранцы проявили интерес к новейшей ракетной системе средней дальности «Орешник».

    Ранее сообщалось, что в комплексе «Орешник» используются новейшие технологии стелс, что делает его практически незаметным для радаров противника, а также предусмотрена возможность оперативного изменения траектории полета, что усложняет задачу для систем ПРО.

    Коментарии (12)
    21 февраля 2025, 16:03 • Новости дня
    Путин заявил, что наследие советского химпрома было растрачено и растранжирено
    Путин заявил, что наследие советского химпрома было растрачено и растранжирено
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий указал на то, что советская химическая промышленность, некогда занимавшая первое место в Европе и второе в мире по общему объему производства, была во многом растранжирена и растрачена.

    «По общему объему производства советский химпром занимал первое место в Европе и второе место в мире, – обратил внимание президент. – Однако это наследие во многом было растрачено и растранжирено. Говорю это с огромным сожалением. Стыдно, честно говоря! Стыдно перед людьми, которые всю жизнь свою положили на то, чтобы создать химическую промышленность Советского Союза, работали на будущие поколения», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о важности для страны иметь собственные технологические ключи, которые позволят экспортировать продукцию высоких стандартов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, началась работа по поручениям Путина после встречи с молодыми учеными, на которой присутствовали авторы будущих великих научных достижений страны.

    Коментарии (50)
    21 февраля 2025, 17:04 • Новости дня
    Путин заявил о формировании нового явления в мире – биоэкономики
    Путин заявил о формировании нового явления в мире – биоэкономики
    @ Вячеслав Викторов/photo.roscongress.org

    Tекст: Ольга Иванова

    На Форуме будущих технологий президент России Владимир Путин объявил о формировании биоэкономики как новой реальности, подчеркнув ее важность для глобального роста.

    «Неслучайно в центре особого внимания сейчас передовые решения в сфере генетики, био- и природоподобных технологий, а также создания материалов, которые воспроизводят процессы живых систем. В целом речь о формировании принципиально нового явления, новой реальности – биоэкономики. Эта тема важнейшая, ключевая с точки зрения качества глобального роста», – приводит его слова ТАСС.

    Он также предложил посвятить этим вопросам следующий Форум будущих технолгий, если «коллеги сочтут это возможным и интересным».

    Коментарии (0)
    21 февраля 2025, 23:44 • Новости дня
    Путин посоветовал российским компаниям сотрудничать с Маском

    Tекст: Вера Басилая

    Российские компании могут сотрудничать с американским предпринимателем Илоном Маском в научной сфере после того, как он закончит реформу административных органов США, заявил президент России Владимир Путин.

    Владимир Путин на Форуме будущих технологий посетил стенды компаний, которые представили свои новейшие разработки. Зампред правления Газпромбанка Дмитрием Зауэрсом продемонстрировал президенту новейшие российские разработки. Среди них была мягкая биосовместимая матрица для предотвращения повреждений коры головного мозга при операциях, которую Зауэрс назвал российским ответом проектам Маска, передает РИА «Новости».

    «Он закончит реформировать административные органы в Штатах, займется делом, наукой. Вы с ним сотрудничайте.... Мы с ним договариваемся вместе в космосе работать, можем и здесь поработать», – заявил Путин.

    Также Зауэрс представил устройства накопления энергии, которые, по его мнению, могут обеспечить импортозамещение в приоритетных отраслях экономики, включая развитие Арктики. Эти устройства применимы в робототехнике, космических системах и других областях.

    Зауэрс предложил использовать российские батареи в космических кораблях SpaceX, указав на их большую энерговооруженность.

    Ранее Путин выразил признательность иностранным ученым за их решение поддерживать контакты с российскими партнерами.

    Также Путин заявил на пленарном заседании Форума будущих технологий о важности для страны иметь собственные технологические ключи, которые позволят экспортировать продукцию высоких стандартов.

    Коментарии (0)
    23 февраля 2025, 19:40 • Новости дня
    Путин назначил Дмитриева спецпредставителем по инвестициям

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назначил Кирилла Дмитриева своим спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

    Путин подписал указ о назначении Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Как сообщает РИА «Новости», в официальном документе сказано: «Назначить Дмитриева Кирилла Александровича специальным представителем президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами».

    Указ сразу вступает в силу со дня его подписания. Дмитриев ранее занимал пост генерального директора Российского фонда прямых инвестиций. В феврале он входил в состав российской делегации на переговорах России и США в Эр-Рияде.  Дмитриев допускал вероятность возвращения американских компаний на российский рынок во втором квартале 2025 года. Также он оценивал потери американского бизнеса от ухода с российского рынка в 300 млрд долларов.

    Коментарии (19)
    21 февраля 2025, 16:32 • Новости дня
    Путин предложил увеличить финансирование науки до 2% ВВП
    Путин предложил увеличить финансирование науки до 2% ВВП
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Форума будущих технологий, подчеркнул важность увеличения финансирования науки.

    «Вместе с бизнесом нам нужно нарастить финансирование науки до 2% [ВВП], – указал глава государства. – Крайне важно направить все дополнительные ресурсы на поддержку именно перспективных, прорывных направлений».

    По его мнению, необходимо действовать на опережение и развивать собственные наукоемкие технологии. «Было бы недальновидно и ошибочно довольствоваться простым замещением технологических процессов, которые уже освоены где-то», – приводит Telegram-канал Кремля слова российского лидера.


    Ранее Путин сообщил, что Россия должна развивать собственную добычу лития и редкоземельных металлов для технологического прогресса.

    Коментарии (11)
    23 февраля 2025, 04:30 • Новости дня
    США не исключили скорой договоренности по завершению конфликта на Украине

    Белый дом заявил о возможном достижении «на этой неделе» договоренности по завершению конфликта на Украине

    США не исключили скорой договоренности по завершению конфликта на Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению Белого дома, достижение договоренности по завершению конфликта на Украине возможно уже «на этой неделе», заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    «Президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту, и он твердо уверен, что мы сможем добиться этого уже на этой неделе», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    Левитт подчеркнула, что Вашингтон сосредоточен на дипломатических усилиях, а советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц будет работать без перерывов, чтобы достичь соглашения. Белый дом хочет, чтобы насилие прекратилось, и стремится к миру, добавила она.

    На вопрос о возможной встрече американского лидера с президентом России Владимиром Путиным Левитт ответила, что пока «не может ничего анонсировать или уточнять», но отметила, что Белый дом продолжает переговоры с обеими сторонами.

    Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов, переговоры могут состояться до конца февраля. Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США, но встреча должна быть тщательно подготовлена.

    Во вторник в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США.

    Коментарии (4)
    22 февраля 2025, 18:10 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом развитие отношений со странами СНГ
    Путин обсудил с Совбезом развитие отношений со странами СНГ
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел видеосовещание с постоянными членами Совбеза России, на котором обсудил развитие отношений с партнерами по СНГ, заслушал доклады главы МИД Сергея Лаврова и директора ФСБ Александра Бортникова.

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, передает ТАСС.

    Совещание проходило в формате видеосвязи и было посвящено развитию отношений России с партнерами и соседями на постсоветском пространстве.

    На заседании выступили два докладчика: министр иностранных дел Сергей Лавров и директор ФСБ Александр Бортников. Президент обратился к ним с просьбой предоставить информацию по ключевым вопросам взаимодействия со странами СНГ.

    «У нас сегодня вопрос, связанный с развитием отношений с нашими ближайшими партнерами, коллегами, соседями по постсоветскому пространству», – заявил Путин.

    Президент также попросил министра Сергея Лаврова рассказать о его последних зарубежных поездках. «Сергей Викторович, вам слово, – обратился глава государства к главе МИД, – и потом, конечно, попросил бы вас рассказать о ваших поездках. Я отчеты вижу, получаю, но для коллег полезно будет послушать», – заявил Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обсудил на закрытом совещании с Советом безопасности состоявшийся разговор с американским лидером.

    Коментарии (4)
    21 февраля 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин потребовал дать преимущество российским производителям при возвращении западных брендов

    Путин потребовал обеспечить преимущества для российских производителей при возвращении иностранных брендов

    Путин потребовал дать преимущество российским производителям при возвращении западных брендов
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий заявил о необходимости обеспечения преимуществ для российских производителей в случае возвращения иностранных брендов на российский рынок.

    «Я прошу правительство подумать над тем, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов. С тем, чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества. Да, в рамках ВТО. Но тем не менее нам же создали определенные трудности. И мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться. Создавая и оставляя преимущества для собственных производителей. Надо сделать это тонко, аккуратно. Но нужно сделать обязательно», – приводит Telegram-канал Кремля слова российского лидера.

    Ранее вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.

    В четверг глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что Россия не планирует встречать ушедшие иностранные компании с распростертыми объятиями, и подчеркнул, что за все придется заплатить. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что американские компании могут вернуться на российский рынок во втором квартале 2025 года.

    Коментарии (8)
    23 февраля 2025, 00:58 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность обеспечения реальных потребностей войск в зоне СВО

    Путин назвал обеспечение реальных потребностей войск в зоне СВО безусловным приоритетом российских властей

    Путин подчеркнул важность обеспечения реальных потребностей войск в зоне СВО
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции, входит в число безусловных приоритетов российских властей, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что в мире происходят «стремительные изменения», Россия сохраняет «стратегический курс на укрепление и развитие Вооруженных сил».

    Российские власти намерены продолжить «повышать боевые возможности армии и флота, их боеготовность». Это является «важнейшей составляющей обеспечения безопасности России», ее «суверенного настоящего и будущего», а также поступательного развития страны, заявил он.

    В числе «безусловных приоритетов» Путин назвал «обеспечение реальных потребностей войск, участвующих в специальной военной операции». «С учетом анализа боевого применения оружия и техники продолжим насыщать Вооруженные силы новыми, современными образцами. Серьезное внимание будем уделять и повышению уровня социального обеспечения военнослужащих», – сказал он.

    Напомним, Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных сил с Днем защитника Отечества, направив особые слова поздравления участникам специальной военной операции. Как подчеркнул глава российского государства, именно участники СВО являются «главными героями Дня защитника Отечества».

    Коментарии (0)
    23 февраля 2025, 12:30 • Новости дня
    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
    Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин традиционно возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День защитника Отечества.

    Каждый год 23 февраля глава государства посещает Александровский сад, чтобы почтить память павших воинов, передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье российский лидер начал вручение госнаград Героям России. В ходе церемонии вручения госнаград Путин выразил благодарность Героям России за их ратный труд, подвиги и вклад в защиту Отечества.

    Коментарии (2)
    Главное
    Алаудинов сообщил о смерти в зоне СВО комбата «Ахмата» с позывным «Шустрый»
    Установлено местонахождение жителей Курской области в Сумах
    Российские войска освободили Тополи в Харьковской области
    Greenpeace может обанкротиться из-за протестов в Дакоте
    Экс-министр Улюкаев обратился в суд за снятием судимости
    Напавший на жену участника СВО боец ММА задержан в Кирове
    ЕС ввел санкции против Галустяна и Барановской

    Западному автопрому подсказали путь возвращения в Россию

    Французский Renault не исключил возврата в Россию. По некоторым данным, о таком шаге задумываются и другие автопроизводители. В правительстве отметили, что одним из условий их возвращения будет признание новых границ страны. Однако это условие, судя по всему, будет не единственным. Подробности

    Перейти в раздел

    Урсула фон дер Ляйен не сможет превратить ЕС в четвертый рейх

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – один из немногих лидеров Запада, кто не только сохранил свой пост после трех лет противостояния с Россией, но и усилил личную власть. Теперь, как утверждают западные СМИ, она хочет получить еще больше власти и стать протопрезидентом ЕС. Но на сей раз Урсула должна проиграть. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО открыла новый этап в истории России и мира

    СВО изменила настроения в обществе и российской культуре, проверила на прочность национальную экономику и внесла существенные корректировки во внешнюю политику. Как отмечают эксперты, попытки Запада обрушить уровень жизни в России дали обратный эффект: население страны морально выросло и окрепло, а патриотизм стал новой и общепризнанной идеологией. Подробности

    Перейти в раздел

    «Демократическое» электричество ускорило разорение Прибалтики

    После того, как Латвия, Литва и Эстония покинули энергетическое кольцо, соединявшее их с Россией и Белоруссией, цены на электричество в Прибалтике выросли в несколько раз, а ряд крупных предприятий приостановили работу. «Демократическое электричество» из ЕС оказалось слишком дорогим, но обвинить во всем опять пытаются Москву. Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько Зеленский диктатор

      Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

    • Зеленский против США: чья возьмет?

      Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............