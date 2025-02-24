Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.0 комментариев
Путин отметил мужество мусульман в ходе спецоперации
Президент России Владимир Путин на встрече с верховным муфтием страны Талгатом Таджуддином подчеркнул важность вклада мусульман в специальную военную операцию и отметил их мужество и героизм.
Путин рассказал о недавнем разговоре с заместителем командира 810-й бригады Черноморского флота, подчеркнув, что мусульмане показывают лучшие качества в боевых действиях, передает ТАСС.
«Мусульмане и сейчас показывают самые лучшие качества. Вот буквально пару дней назад разговаривал с одним из них – заместителем командира 810-й бригады Черноморского флота. Воюют мужественно, героически практически на всех участках линии боевого соприкосновения», – отметил Путин.
810-я бригада, по словам президента, успешно действует в Курской области, откуда вытесняют Вооруженные силы Украины. Путин подчеркнул, что эти успехи являются важным вкладом в достижение целей специальной военной операции.
Ранее Путин отметил, что мусульманские организации вносят большой вклад в укрепление сплоченности России и межнациональное согласие.