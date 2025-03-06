  • Новость часаЛидеры стран ЕС договорились о милитаризации Европы
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    Новый герой Украины в США не осилит свою миссию
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    Келлог: Трамп осознает необходимость перезагрузки отношений с Россией
    США готовят план захвата иранских танкеров
    Минкультуры Украины собралось провести аудит мощей в Киево-Печерской лавре
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    6 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин «Безумство» Трампа как продолжение «управляемого хаоса» Байдена

    Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного хаоса, активно внедрявшуюся командой Джо Байдена. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.

    34 комментария
    6 марта 2025, 21:48 • Новости дня

    В ДУМ назвали провокацией письма о требовании места под намаз в православных храмах

    В ДУМ назвали провокацией письма о требовании места под намаз в православных храмах
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Духовное управление мусульман России опровергло авторство писем с просьбой о выделении помещений в храмах РПЦ, подчеркнув их провокационный характер.

    Духовное управление мусульман России заявило о провокационном характере писем, которые якобы от их имени были направлены в епархии Русской православной церкви (РПЦ) с просьбой выделить помещения для намаза. Об этом сообщает РИА «Новости». Представители управления подчеркнули, что подобные действия направлены на создание раздора между традиционными религиями в стране.

    В организации призвали игнорировать данные письма и обратились к православным братьям с молитвенной просьбой не поддаваться на провокацию. Кроме того, они попросили компетентные органы провести расследование инцидента.

    Духовное управление также напомнило о недавнем заявлении президента России Владимира Путина, который призвал правоохранительные органы жестко реагировать на преступления, связанные с религиозной и национальной нетерпимостью. В управлении уверены, что данная акция подпадает именно под такую категорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предстоятель РПЦ патриарх Кирилл выразил поддержку решению мэра Москвы Сергея Собянина выбрать другое место для строительства мечети в Косино-Ухтомском.

    Президент Владимир Путин выразил благодарность верховному муфтию России Талгату Таджуддину за усилия в укреплении межконфессионального единства и согласия народов страны.

    Недавнее решение парламента Латвии объявить о независимости ее Православной церкви от Московского патриархата вызвало негодование крупнейших муфтиятов России.

    5 марта 2025, 23:49 • Новости дня
    Российские войска вышли на окраины Вольного Поля

    Российские войска вышли на окраины села на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей

    Российские войска вышли на окраины Вольного Поля
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Передовые отряды группировки «Восток» достигли окраин села Вольное Поле, расположенного на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины, где начались бои за его освобождение.

    Российские войска группировки «Восток» подошли к окраинам села Вольное Поле, сообщает РИА «Новости». Село расположено на стыке границ российских регионов: Запорожской области и ДНР с Днепропетровской областью Украины.

    По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, войска достигли этого населенного пункта после освобождения соседнего села Привольное. Оба этих села находятся на западе Донецкой Народной Республики (ДНР).

    «Наши войска после освобождения Привольного продвинулись вперед и вошли на окраины села Вольное Поле. За его освобождение начались бои», – отметил Рогов. Он добавил, что Вольное Поле находится в пяти километрах от границы с Днепропетровской областью Украины.

    Рогов также сообщил, что боевые действия уже идут на высотах севернее Вольного Поля, где расположены ключевые опорные пункты боевиков ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы активизировали боевые действия на границе ДНР и Запорожья, ведя наступление в районах населенных пунктов Вольное поле, Днепроэнергия и Веселое.

    Коментарии (10)
    6 марта 2025, 14:55 • Новости дня
    NBC: США могут передать России секретные данные

    NBC: Администрация Трампа может делиться с Россией конфиденциальными данными

    NBC: США могут передать России секретные данные
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшие сотрудники американской разведки считают, что США могут делиться секретной информацией с Россией, поскольку страна больше не является главной угрозой.

    Администрация президента США Дональда Трампа может начать делиться конфиденциальными данными с Россией, сообщает NBC со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки. По мнению источников, США могут сократить сбор разведывательной информации, направленной против России, так как она больше не рассматривается как главная угроза.

    «Бывшие сотрудники разведки сообщили, что администрация даже может предоставлять Москве конфиденциальную информацию», – говорится в сообщении NBC. Еще один бывший сотрудник разведки США Эмили Хардинг отметила, что администрация Трампа могла договориться с Россией о «киберразрядке» – отказе от агрессивных кибератак.

    Некоторые союзники США обдумывают возможность сокращения объемов разведданных для обмена с Вашингтоном из-за «примирительного отношения» администрации Трампа к России, пишет NBC. В числе таких стран могут быть Израиль, Саудовская Аравия и входящие в разведывательный альянс «Пять глаз» Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия. Однако власти Британии, Канады и Израиля отрицают наличие подобных планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США временно приостановили обмен разведданными с Украиной, о чем заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о проникновении в США сотен человек из Центральной Азии, связанных с террористической группировкой ИГ, за последние несколько лет. Среди стран НАТО усилилось недоверие при обмене разведданными из-за позиции США и действий американского президента, о чем пишет Politico.

    Коментарии (15)
    6 марта 2025, 14:58 • Видео
    Зеленскому пора «ответить за шмот»

    Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

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    Коментарии (0)
    6 марта 2025, 04:17 • Новости дня
    ОДКБ предложила «варианты» при отправке военных ЕС на Украину

    ОДКБ готова предложить варианты помощи при отправке военных контингентов ЕС на Украину

    ОДКБ предложила «варианты» при отправке военных ЕС на Украину
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Организация Договора о коллективной безопасности готова предложить различные варианты помощи, если Евросоюз решит отправить военные контингенты на Украину, заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

    Тасмагамбетов отметил, что в европейских столицах регулярно обсуждают возможность отправки военных контингентов на Украину, но до сих пор такие контингенты там официально не появились. Он подчеркнул, что потенциальная отправка войск может создать опасную ситуацию в регионе, сообщили «Известия».

    «При появлении таких рисков ОДКБ будет готова предложить разные варианты помощи в рамках предусмотренных уставными документами организации и, разумеется, одобренных всеми государствами-членами», – заявил Тасмагамбетов.

    Генсек также выразил сомнения, что население Евросоюза поддержит решение о развертывании своих военных на Украине. Он добавил, что даже участие контингентов в полицейских или наблюдательных миссиях может стать бременем для европейского общества.

    Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину для участия в миссиях с международной поддержкой.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Швеция и Канада не исключили возможность отправки войск на Украину, а Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

    Коментарии (4)
    6 марта 2025, 13:23 • Новости дня
    Лавров указал на нервозность слов Макрона о недопустимости капитуляции Украины
    Лавров указал на нервозность слов Макрона о недопустимости капитуляции Украины
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал заявления президента Франции Эммануэля Макрона по украинскому кризису как «пространные и довольно нервозные».

    По его словам, заявления французского лидера были пространными и довольно нервозными, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что между «стратегическим поражением России» и капитуляцией Украины существует большая дистанция. Он выразил надежду, что западной стороне удастся преодолеть эту дистанцию. Ранее в обращении к французской нации президент республики Эммануэль Макрон заявил, что «мир не может быть достигнут капитуляцией Украины».

    Министр сделал это заявление на пресс-конференции, проходившей после переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой.

    Лавров также отметил важность совместных дипломатических усилий для урегулирования международных конфликтов.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова назвала президента Франции Эммануэля Макрона «атомным Оле-Лукойе» за попытки раскрыть ядерный зонтик над Европой и упрекнула в противоречивых заявлениях по Украине.

    Напомним, Макрон заявил, что начнет обсуждения с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву Фридриха Мерца. Президент Франции объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил, что агрессивная риторика Макрона ведет к эскалации и конфликту с Россией.

    Коментарии (7)
    6 марта 2025, 02:17 • Новости дня
    В Госдуме осудили «истеричную» речь Макрона о «российской угрозе»

    Депутат Шеремет назвал Макрона диктатором из-за слов о «российской угрозе»

    В Госдуме осудили «истеричную» речь Макрона о «российской угрозе»
    @ PASCAL ROSSIGNOL/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Михаил Шеремет подверг критике заявление Эммануэля Макрона о российской угрозе, отметив, что Франция сама исторически угрожала России, а Макрон стремится стать новым Наполеоном.

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет резко раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал Россию угрозой для Европы. В интервью РИА «Новости» Шеремет подчеркнул, что реакция Макрона является истеричной и возмутительной.

    Шеремет напомнил, что на протяжении истории именно Франция неоднократно угрожала России, в том числе отправляя свои войска на Москву. По его мнению, Макрон поднимает градус русофобии в Европе, чтобы отодвинуть Германию и стать лидером Евросоюза. Он выразил уверенность, что мечты Макрона о лидерстве обречены на провал.

    Шеремет также охарактеризовал Макрона как диктатора, который нуждается в создании образа внешнего врага, чтобы объединить вокруг себя европейские страны. По его словам, французский народ осознает это, и Макрон будет публично поставлен на место.

    Напомним, вечером 5 марта Макрон выступил с обращениям к гражданам, в ходе которого заявил, что Россия представляет угрозу безопасности Франции и Европы в различных сферах, включая воздушное пространство и киберпространство. Также он выразил обеспокоенность тем, что Россия продолжает перевооружение.

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    6 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта и поблагодарил участниц СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в рамках встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» поздравил женщин России с Международным женским днем, подчеркнув важность этого праздника и адресовав особые слова благодарности участницам СВО. Встреча проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, который является московским филиалом фонда.

    Путин поздравил всех женщин с наступающим Международным женским днем 8 Марта, передает ТАСС. Особые слова благодарности он адресовал участницам специальной военной операции, отметив, что праздник 8 Марта всегда занимает особое место в России и отмечается с особым вниманием ко всем женщинам – мамам, подругам, женам и сослуживицам.

    «Я вас всех поздравляю с наступающим праздником! Он всегда у нас связан с весной, с обновлением. Добрый, хороший, радостный праздник», – сказал президент на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

    В прошлом году Путин, поздравляя россиянок с Международным женским днем, отметил возвышенное, уважительное отношение к женщине и к материнству в России, передающееся из поколения в поколение как безусловная ценность.

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    5 марта 2025, 22:58 • Новости дня
    Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы

    Макрон назвал Россию «угрозой» для Франции и Европы

    Tекст: Вера Басилая

    «Агрессия» России не знает границ, она представляет угрозу для Франции и Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления перед гражданами Франции.

    Макрон во время выступления, транслировавшегося по каналу BFMTV, заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы. По его словам, Россия представляет угрозу в киберпространстве, воздухе, соцсетях, передает РИА «Новости».

    Макрон отметил, что Россия намерена укрепить свою армию, планируя к 2030 году увеличить ее численность на 300 тыс. солдат, пополнить арсенал 3 тыс. танков и 300 самолетами. Это, по мнению президента Франции, представляет серьезную угрозу для европейских стран.

    Ранее Макрон объявил о дебатах по использованию ядерного оружия Франции для защиты Евросоюза.

    Газета ВЗГЛЯД  писала, зачем Запад создает миф о скором «нападении России».

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    6 марта 2025, 16:30 • Новости дня
    Путин вручил орден «Золотая звезда» вдове Героя России Чебнева
    Путин вручил орден «Золотая звезда» вдове Героя России Чебнева
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с Ольгой Чебневой и вручил ей орден «Золотая звезда», который ее муж Сергей Чебнев получил посмертно за героические действия при обороне населенного пункта Малая Локня в Курской области в августе прошлого года.

    Как сообщается в Telegram-канале Кремля, Путин встретился с вдовой Героя России Сергеея Чебнева Ольгой Чебневой. Глава государства вручил ей орден «Золотая звезда», которым ее муж был награжден посмертно. Ольга воспитывает троих детей, активно участвует в общественной жизни, являясь членом совета при губернаторе Калининградской области по вопросам поддержки участников СВО и их семей.

    Подполковник и доброволец Сергей Чебнев ранее закончил военную службу, но с началом спецоперации отправился на фронт. Командуя батальоном, он выполнял боевые задачи в ДНР, ЛНР и Харьковской области и был награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу» и медалью Суворова.

    Звание Героя России он получил за героическую оборону населенного пункта Малая Локня в августе 2024 года. На протяжении 12 дней подполковник командовал личным составом трех полков, сдерживая наступление подразделений ВСУ с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ. 

    18 августа, чтобы не дать десанту противника закрепиться в тылу подразделений, Чебнев лично возглавил контратаку штурмовой группы. Его группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе, в бою Чебнев получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление частей ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС РФ перебросить резервы.

    Ранее президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного Вооруженных сил Украины.

    Коментарии (3)
    6 марта 2025, 01:00 • Новости дня
    Захарова усомнилась в цели визита посла Франции в Россию

    Захарова прокомментировала заявления Макрона о российской угрозе и визите посла Франции

    Захарова усомнилась в цели визита посла Франции в Россию
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение по поводу назначения нового посла Франции в Россию на фоне заявлений Эммануэля Макрона о том, что Россия стала «угрозой» для Франции и Европы, подчеркнув противоречивость политики Парижа.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал Россию «угрозой» для Франции и Европы во время выступления перед гражданами.

    В свое Telegram Захарова выразила недоумение по поводу цели визита нового французского посла в Россию, задавшись вопросом о логике такого назначения в условиях заявлений Макрона.

    Дипломат отметила, что намерения посла развивать отношения с Россией противоречат словам президента Франции, который заявил о планах увеличения военного бюджета и обсуждения использования ядерного оружия для защиты ЕС. Захарова иронично отметила, что Макрон считает французскую армию «самой мощной» в Европе, упомянув, что Зеленский придерживается аналогичного мнения о своих вооруженных силах.

    Захарова подчеркнула, что данное заявление Макрона прозвучало «по-настоящему весенним», и добавила, что теперь Макрон и Зеленский нашли «общее занятие по измерению» своих армий, что, по ее мнению, указывает на непоследовательность внешней политики этих стран.

    Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что агрессивная риторика Макрона ведет к эскалации и втягиванию страны в конфликт с Россией.

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    6 марта 2025, 06:34 • Новости дня
    Рогов обвинил Макрона в подлости из-за слов о России

    Рогов назвал заявление Макрона о России угрозой политической подлостью

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Рогов обвинил Эммануэля Макрона в лицемерии и политической подлости за его слова о России как об угрозе для Европы, добавив, что это связано с интересами наднациональных элит.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов резко отреагировал на недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о России, передает РИА «Новости». Рогов назвал это заявление «человеческой и политической подлостью по отношению к России, и лицемерием по отношению к Украине».

    По мнению Рогова, слова Макрона о России как об угрозе для Европы не столько связаны с поддержкой режима Владимира Зеленского и Украины, сколько с целями наднациональных элит. По его мнению, эти элиты, интересы которых представляет Макрон, стремятся не допустить усиления позиций в мире президента США Дональда Трампа и хотят предотвратить мирные переговоры между Россией и США.

    Рогов подчеркнул, что данное заявление является отражением глубоких противоречий в международной политике, где такие высказывания используются для достижения скрытых целей. Он также отметил, что такие заявления вносят дополнительные элементы напряженности в отношения между Россией и Европой.

    Напомним, вечером 5 марта Макрон выступил с обращениям к гражданам, в ходе которого заявил, что Россия представляет угрозу безопасности Франции и Европы в различных сферах, включая воздушное пространство и киберпространство. Также он выразил обеспокоенность тем, что Россия продолжает перевооружение.

    Коментарии (3)
    6 марта 2025, 01:19 • Новости дня
    Следствие обвинило 11 человек по делу о торговле детьми в Москве

    Следствие завершило расследование дела о торговле детьми с 19 фигурантами

    Tекст: Максим Попов

    Следствие предъявило окончательные обвинения 11 фигурантам дела о торговле детьми, включая Юлию Логинову и Наталью Патоку, в котором участвуют 19 человек.

    Как сообщает ТАСС, следственные органы предъявили обвинения одиннадцати фигурантам резонансного уголовного дела о торговле детьми. Среди них оказались многодетная мать Юлия Логинова и ее подруга Наталья Патока.

    Следствие завершило расследование в отношении Логиновой и еще десяти участников, обвиняемых в участии в преступной схеме. В ближайшие дни обвиняемые и их адвокаты начнут ознакомление с материалами дела, собранными следственными органами.

    В рамках расследования были изъяты документы из медучреждений, где родились проданные дети, а также получены свидетельские показания, подтверждающие вину фигурантов. Следователи провели очные ставки между участниками дела.

    Следствием установлено, что в 2018–2019 годах Логинова, воспитывающая пятнадцать детей, дважды представляла в органы ложные медицинские свидетельства о рождении детей. Патока, по версии следствия, организовывала приюты для беременных женщин, не желавших оставлять детей.

    Обвиняемые помогали женщинам с родами, предоставляя продукты, лекарства и медицинские услуги, а после рождения забирали детей и оформляли их по подложным документам.

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    6 марта 2025, 05:07 • Новости дня
    Группировка «Запад» уничтожила 25 пунктов БПЛА противника за сутки

    Группировка «Запад» уничтожила 25 пунктов БПЛА и станции Starlink украинских войск

    Tекст: Максим Попов

    Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 25 пунктов управления БПЛА и две станции Starlink ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Как отметили в военном ведомстве, группировка войск «Запад» за прошедшие сутки уничтожила 25 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и две станции спутниковой связи Starlink, принадлежащие ВСУ, передает ТАСС.

    Кроме того, один военнослужащий ВСУ сдался в плен. «В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены пять орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства, и восемь минометных расчетов. Также уничтожены 25 пунктов управления БПЛА, станция радиоэлектронной борьбы »Анклав«, две станции спутниковой связи Starlink и три склада боеприпасов», – отметил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    По его словам, ракетные войска группировки нанесли удар управляемыми снарядами РСЗО «Торнадо-С» по пункту временной дислокации подразделений бригады территориальной обороны, что привело к потерям противника более чем в 30 боевиков. Также расчеты противовоздушной обороны группировки уничтожили 35 БПЛА самолетного типа.

    Ранее передовые отряды группировки «Восток» достигли окраин села Вольное Поле, расположенного на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины.

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    6 марта 2025, 00:42 • Новости дня
    Филиппо обвинил Макрона в стремлении к конфликту с Россией

    Флориан Филиппо обвинил Макрона в обострении конфликта с Россией из-за риторики

    Tекст: Максим Попов

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что агрессивная риторика президента Франции Эмманюэля Макрона ведет к эскалации и втягиванию страны в конфликт с Россией, а также анонсировал акцию против воинственной политики.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил обеспокоенность агрессивной риторикой президента Франции Эммануэля Макрона, передает ТАСС. Он отметил, что слова Макрона о «вступлении в новую эру» направлены на драматизацию ситуации и оправдание конфликта с Россией.

    Филиппо особенно осудил намерение Макрона отправить военных на Украину, что он назвал «преступлением против мира». Политик также критиковал планы президента по распространению ядерного сдерживания Франции на другие страны ЕС, считая, что это приведет к «европеизации» контроля над французским ядерным оружием.

    На фоне этих событий Филиппо призвал французов выразить несогласие с воинственным курсом, анонсировав 8 марта манифестацию в поддержку мира. Он считает, что действия Макрона усугубляют ситуацию, и настаивает на мирном пути решения проблемы.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во время выступления перед гражданами Франции Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы. Кроме того, он сообщил о планах по отправке европейского контингента на Украину и предложил использовать ядерное оружие Франции для защиты ЕС


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    6 марта 2025, 00:05 • Новости дня
    Ефрейтор медицинской группы спасла 200 сослуживцев в зоне боевых действий

    Медик Камила Нарзиева оказала помощь более 200 сослуживцам в зоне СВО

    Tекст: Максим Попов

    Ефрейтор Камила Нарзиева оказала квалифицированную медицинскую помощь более чем 200 сослуживцам, находясь в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны.

    Ефрейтор Камила Нарзиева, в составе медицинской эвакуационной группы, оказала медицинскую помощь более чем 200 военнослужащим в зоне специальной военной операции, передает ТАСС.

    Как отметили в военном ведомстве, Нарзиева неоднократно работала под обстрелами, оказывая помощь прямо на поле боя, что способствовало быстрому восстановлению сослуживцев.

    Помимо этого, Нарзиева также участвовала в стационарном лечении больных военнослужащих, транспортировке и распределении гуманитарной помощи и медикаментов для гражданского населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский Красный Крест доставил помощь в приграничные районы Курской области.

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    6 марта 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин назвал помощь бойцам СВО «миссией, данной Богом»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал мнение сотрудницы фонда «Защитники Отечества» о том, что помощь участникам СВО является «миссией, данной Богом».

    На встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества», которая проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, являющемся московским филиалом фонда, Путин высказался о важности их работы, передает ТАСС.

    Одна из сотрудниц фонда выразила мнение, что их деятельность можно считать «миссией, данной Богом». В ответ на это Путин согласился с ней, отметив: «Вы сейчас точное слово нашли. Это миссия, данная Богом».

    Ранее Путин подчеркнул, что поддержка бойцов СВО – основа российского общества и залог побед.

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    Литва предложила способ собирать в ЕС ежегодно по 43 млрд евро на Украину
    В ДУМ назвали провокацией письма о требовании места под намаз в православных храмах
    Маск пообещал Зеленскому сокрушительное поражение на следующих выборах
    Взорвавшего банкомат мужчину задержали в Москве
    На Оксимирона написали заявление в СК об изнасиловании

    Авторынок в России ждет шоковый год

    Продажи новых автомобилей в России серьезно рухнули в феврале – сразу на четверть, на дилерских складах наблюдается затоваривание. Этот год может оказаться одним из самых худших – предпосылок для оптимизма практически нет. Беспочвенные надежды россиян на возвращение в страну западных автомобильных брендов, по мнению участников рынков, только вредят. Стоит ли ждать снижения цен на машины, которые так плохо продаются? Подробности

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    Россия наказала Японию за второй круг русофобии

    В Японии изображают возмущение тем, что Россия расширила санкции против этой страны, включив в черный список главу МИД, хотя поступает так с дипломатами высшего уровня крайне редко. За что Такэси Ивая удостоен особой «высокой чести» стать в РФ персоной нон-грата? Он знает, за что. Подробности

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    «Село то же, а страна другая». Как поменялись герои у забайкальцев

    Еще относительно недавно жители маленького забайкальского села Усть-Борзя радовались тому, что их земляк в составе рейв-группы Little Big будет представлять Россию на «Евровидении». Спустя пять лет спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД вновь приехал в Забайкалье, где теперь в почете совершенно иные герои и совсем другие песни. Подробности

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    Чем ответит Европа на агрессивный призыв Макрона

    «Русская угроза уже здесь», – провозгласил в обращении к народу президент Франции Эммануэль Макрон. «Родина нуждается в вас и в вашем участии», – убеждает он сограждан, призывая их, по сути, к войне с Россией. Подразумевается, что его призыв должны услышать не только французы, но и все жители Евросоюза. Однако уже понятно, что полной поддержки он не дождется. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Зеленскому пора «ответить за шмот»

      Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

    • США предали Украину. Теперь официально

      В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

    • Германия готовится к войне

      Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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