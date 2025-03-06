В ДУМ назвали провокацией письма о требовании места под намаз в православных храмах

Tекст: Денис Тельманов

Духовное управление мусульман России заявило о провокационном характере писем, которые якобы от их имени были направлены в епархии Русской православной церкви (РПЦ) с просьбой выделить помещения для намаза. Об этом сообщает РИА «Новости». Представители управления подчеркнули, что подобные действия направлены на создание раздора между традиционными религиями в стране.



В организации призвали игнорировать данные письма и обратились к православным братьям с молитвенной просьбой не поддаваться на провокацию. Кроме того, они попросили компетентные органы провести расследование инцидента.

Духовное управление также напомнило о недавнем заявлении президента России Владимира Путина, который призвал правоохранительные органы жестко реагировать на преступления, связанные с религиозной и национальной нетерпимостью. В управлении уверены, что данная акция подпадает именно под такую категорию.

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