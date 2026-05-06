Асафов: Единая карта пациента и другие идеи «Единой России» сделают медицину удобнее

Tекст: Алексей Нечаев

«Здравоохранение – одна из ключевых тем для «Единой России», в рамках которой партия предлагает множество конкретных инициатив. Например, создание единой карты пациента призвано ускорить доступ к медицинской информации и сделать получение помощи более удобным для граждан. Кроме того, эта мера позволит обеспечить детей с тяжелыми заболеваниями системами непрерывного контроля за состоянием здоровья», – пояснил политолог Александр Асафов.

«Не менее важны предложения по строительству и капитальному ремонту больниц. Отдельное внимание уделяется транспортной доступности медицины. Развитие выездных бригад, санитарной авиации и внедрение беспилотных технологий помогут жителям труднодоступных регионов получать необходимую помощь быстрее и с меньшими затратами», – добавил он.

«Иными словами, инициатив действительно много, и каждая из них направлена на решение конкретных проблем различных категорий граждан. В числе приоритетных задач – совершенствование университетских клиник, а также отдельная диспансеризация военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО, которая позволит выявить скрытые проблемы со здоровьем», – напоминает собеседник.

«При этом партия не просто выдвигает предложения, но и отчитывается о реальных результатах. Как подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, уже открыто и оснащено большое число поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. Особый акцент сделан на развитии программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» – они позволяют высококвалифицированным специалистам оказывать помощь жителям самых отдаленных территорий», – продолжает эксперт.

«Наконец, на форуме рассматривались и другие не менее значимые темы – в частности, демография. Особого внимания здесь, на мой взгляд, заслуживает инициатива по поддержке студенческих семей. Молодые люди, которые решили завести ребенка во время учебы, должны быть обеспечены базовыми условиями быта – комфортным пространством для жизни с сыном или дочерью», – заключил Асафов.

Напомним, в Санкт-Петербурге завершился четвертый отчетно-окружной форум «Есть результат!», организованный «Единой Россией». На пленарном заседании председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул: ключевая задача на текущий момент – сформировать условия, в которых граждане смогут реализовать свои планы по созданию семей и рождению детей.

Особое внимание на форуме уделили здравоохранению. Участники круглых столов предложили создать национальную цифровую платформу «Здоровье» и единую карту пациента, расширить систему дистанционного мониторинга здоровья, а также развивать мобильную медицину. В числе приоритетов – строительство и капремонт поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Кроме того, речь шла о развитии университетских клиник как центрах подготовки кадров и внедрения передовых технологий.

Среди ключевых инициатив по поддержке семей – внедрение принципа «единого окна» на портале «Госуслуги» для многодетных семей, разработка дополнительных мер стимулирования рождаемости в регионах с низкими показателями (особенно в Арктике), а также предоставление натуральной помощи: школьной формы, колясок, продуктовых наборов. при этом закупать такие товары планируется только у российских производителей и с обеспечением высокого качества.

Обсуждалась и поддержка студенческих семей. Участники форума предложили расширить сеть комнат матери и ребенка в вузах, создать специализированные семейные блоки в общежитиях и ввести особый график учебы для студентов, воспитывающих детей. Также затронули поддержку ветеранов СВО и их семей – приоритетное психологическое консультирование и диспансеризация вернувшихся военнослужащих для выявления возможных скрытых проблем со здоровьем.

Завершил повестку культурный блок. Участники предложили отремонтировать региональные филармонии, построить не менее 50 детских домов искусств и открыть при учреждениях культуры детские культурно-просветительские центры.

Санкт-Петербург стал четвертой площадкой форума. Ранее аналогичные мероприятия прошли в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, где обсуждались промышленность, молодежная политика и жилищно-коммунальное хозяйство. Инициативы, собранные в регионах, лягут в основу новой Народной программы «Единой России». Партия представит итоговый документ на съезде в августе.