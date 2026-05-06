  • Новость часа Киев обвинил Россию в «нарушении» объявленного Зеленским режима тишины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что будет с ценами на авиабилеты
    Медведев призвал сформировать у Европы «животный страх»
    Найдено объяснение молчанию Пашиняна на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве
    Еврокомиссия объявила о создании альянса с Украиной по БПЛА
    Над Россией за ночь обезвредили 53 украинских дрона
    Минск выразил решительный протест Армении
    Трамп остановил миссию «Проект свобода» в Ормузе
    Пашинян заявил о новом географическом положении Армении
    Захарова рассказала о свадьбе в Нью-Йорке
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему у российских семей больше нет главы

    В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Для антироссийского кино у Запада закончились силы и идеи

    Сильная массовая кинопродукция, сравнимая с шедеврами прошлого столетия, представляет собой инструмент мобилизации широких народных масс. Но на Западе ни один политик не заинтересован в том, чтобы население его страны почувствовало себя сплоченным коллективом.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Надо запретить оскорблять здравый смысл

    Если некая дама в минуту глубокого огорчения сообщает миру, что «все мужики – козлы», она, конечно, неправа – но вряд ли имеет смысл ее за это преследовать. Мужчина, который примет это на свой счет и с криком: «За козлов ответишь!» потащит ее в суд, будет выглядеть по-дурацки.

    31 комментарий
    6 мая 2026, 10:20 • Новости дня

    Асафов: Единая карта пациента и другие идеи «Единой России» сделают медицину удобнее

    Асафов: Единая карта пациента и другие идеи «Единой России» сделают медицину удобнее
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Капремонт больниц, развитие транспортной доступности медицины и привлечение врачей в отдаленные регионы – эти инициативы «Единой России» призваны качественно улучшить жизнь граждан, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее в Санкт-Петербурге завершился четвертый отчетно-окружной форум партии «Есть результат!», где здравоохранение стало одной из ключевых тем.

    «Здравоохранение – одна из ключевых тем для «Единой России», в рамках которой партия предлагает множество конкретных инициатив. Например, создание единой карты пациента призвано ускорить доступ к медицинской информации и сделать получение помощи более удобным для граждан. Кроме того, эта мера позволит обеспечить детей с тяжелыми заболеваниями системами непрерывного контроля за состоянием здоровья», – пояснил политолог Александр Асафов.

    «Не менее важны предложения по строительству и капитальному ремонту больниц. Отдельное внимание уделяется транспортной доступности медицины. Развитие выездных бригад, санитарной авиации и внедрение беспилотных технологий помогут жителям труднодоступных регионов получать необходимую помощь быстрее и с меньшими затратами», – добавил он.

    «Иными словами, инициатив действительно много, и каждая из них направлена на решение конкретных проблем различных категорий граждан. В числе приоритетных задач – совершенствование университетских клиник, а также отдельная диспансеризация военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО, которая позволит выявить скрытые проблемы со здоровьем», – напоминает собеседник.

    «При этом партия не просто выдвигает предложения, но и отчитывается о реальных результатах. Как подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, уже открыто и оснащено большое число поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов. Особый акцент сделан на развитии программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» – они позволяют высококвалифицированным специалистам оказывать помощь жителям самых отдаленных территорий», – продолжает эксперт.

    «Наконец, на форуме рассматривались и другие не менее значимые темы – в частности, демография. Особого внимания здесь, на мой взгляд, заслуживает инициатива по поддержке студенческих семей. Молодые люди, которые решили завести ребенка во время учебы, должны быть обеспечены базовыми условиями быта – комфортным пространством для жизни с сыном или дочерью», – заключил Асафов.

    Напомним, в Санкт-Петербурге завершился четвертый отчетно-окружной форум «Есть результат!», организованный «Единой Россией». На пленарном заседании председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул: ключевая задача на текущий момент – сформировать условия, в которых граждане смогут реализовать свои планы по созданию семей и рождению детей.

    Особое внимание на форуме уделили здравоохранению. Участники круглых столов предложили создать национальную цифровую платформу «Здоровье» и единую карту пациента, расширить систему дистанционного мониторинга здоровья, а также развивать мобильную медицину. В числе приоритетов – строительство и капремонт поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Кроме того, речь шла о развитии университетских клиник как центрах подготовки кадров и внедрения передовых технологий.

    Среди ключевых инициатив по поддержке семей – внедрение принципа «единого окна» на портале «Госуслуги» для многодетных семей, разработка дополнительных мер стимулирования рождаемости в регионах с низкими показателями (особенно в Арктике), а также предоставление натуральной помощи: школьной формы, колясок, продуктовых наборов. при этом закупать такие товары планируется только у российских производителей и с обеспечением высокого качества.

    Обсуждалась и поддержка студенческих семей. Участники форума предложили расширить сеть комнат матери и ребенка в вузах, создать специализированные семейные блоки в общежитиях и ввести особый график учебы для студентов, воспитывающих детей. Также затронули поддержку ветеранов СВО и их семей – приоритетное психологическое консультирование и диспансеризация вернувшихся военнослужащих для выявления возможных скрытых проблем со здоровьем.

    Завершил повестку культурный блок. Участники предложили отремонтировать региональные филармонии, построить не менее 50 детских домов искусств и открыть при учреждениях культуры детские культурно-просветительские центры.

    Санкт-Петербург стал четвертой площадкой форума. Ранее аналогичные мероприятия прошли в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, где обсуждались промышленность, молодежная политика и жилищно-коммунальное хозяйство. Инициативы, собранные в регионах, лягут в основу новой Народной программы «Единой России». Партия представит итоговый документ на съезде в августе.

    5 мая 2026, 12:26 • Новости дня
    Политолог объяснила призыв Минобороны к киевлянам покинуть город

    Политолог Шеслер: Предупреждение жителей Киева подтверждает готовность России к ответному удару

    Политолог объяснила призыв Минобороны к киевлянам покинуть город
    @ Marek Ladzinski/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Объявленное Москвой перемирие на 8 и 9 мая – это кратковременный гуманитарный отказ от атак. В случае провокации ВСУ ответ российской стороны будет неотвратимым и серьезным, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Минобороны России сообщило о перемирии на 8 и 9 мая и предостерегло Киев от возможных провокаций.

    «День Победы можно назвать одной из святых дат для жителей России. Весомая часть граждан Украины также отмечают этот праздник. Однако, учитывая малую адекватность Владимира Зеленского и киевского режима в целом, от них можно ожидать самых различных провокаций 8 и 9 мая», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    При этом, по ее словам, после проведения потенциальных провокаций Киев может утверждать, что удары не были санкционированы Банковой, и сетовать на деструктивные инициативы на местах. «Но это не сможет ввести российскую сторону в заблуждение. Москва передала оппонентам совершенно четкое предупреждение о неотвратимости ответа», – указала она.

    Спикер допустила: ответ России может превзойти по силе украинскую провокацию, но быть адекватным значимости даты 9 мая. «В ряде российских городов праздничные мероприятия пройдут в усеченном режиме. Но на улицах будет масса людей. Любая провокация украинских властей станет опасной. Потому Москва заранее предупредила Банковую о серьезных последствиях для Киева», – продолжила собеседница.

    Политолог подчеркнула: Москва не питает иллюзий относительно гуманности киевских властей, поэтому заранее рекомендует жителям украинской столицы покинуть город. «Само предупреждение подтверждает серьезность намерений России», – детализировала она.

    Путин ранее говорил о возможности таких обращений к украинцам перед крупными ударами, напомнила Шеслер. «Думаю, киевлянам стоит прислушиваться к словам российской стороны. Угроза мирному украинскому населению не является сдерживающим фактором от возможных провокаций ВСУ», – пояснила собеседница.

    Эксперт также акцентировала: перемирие – это кратковременный отказ Москвы от атак, но не воздержание от ответов на провокации и удары по российской территории. «Все российские войска остаются в полной боевой готовности на своих позициях», – заключила политолог.

    Ранее Минобороны России сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8 – 9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отмечается в сообщении.

    Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. В связи с этим в Минобороны предупредило, что российские военные предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

    «В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», – подчеркнули там.

    Минобороны отметило, что Россия ранее воздерживалась от таких действий, несмотря на имеющиеся возможности. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Позже Владимир Зеленский в ответ на перемирие, введенное Россией на период 8 – 9 мая, объявил о режиме тишины, который начнет действовать в 00.00 6 мая. «Объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», – написал он в соцсетях.

    Напомним, Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 29 апреля сообщил о готовности объявить перемирие на День Победы. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    Ранее Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», объяснил газете ВЗГЛЯД логику отмены проезда военной техники и прохода кадетов на параде Победы.

    Комментарии (16)
    5 мая 2026, 17:37 • Новости дня
    Казахстан решил отказаться от импорта электроэнергии из России с 2027 года
    Казахстан решил отказаться от импорта электроэнергии из России с 2027 года
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Казахстан намерен прекратить закупки электроэнергии из России с 2027 года благодаря развитию собственных энергетических мощностей, сообщил замминистра энергетики республики Сунгат Есимханов на пресс-конференции.

    «Если в конце этого года – начале следующего все плановые наши объекты введем, то мы в 2027 году, я думаю, вообще не будем (закупать электроэнергию из России)», – сказал он, передает ТАСС.

    В последние годы Казахстан был вынужден ежегодно покупать электроэнергию у России из-за дефицита собственных мощностей. В 2024 году разница между выработкой и потреблением составила 2,1 млрд кВт·ч, в 2025 году этот дефицит сократился до 1,5 млрд кВт·ч, а в 2026 году, по прогнозу, составит примерно до 1-1,2 млрд кВт·ч.

    В 2024 году Абхазия запросила у России гуманитарную помощь электроэнергией.

    Комментарии (16)
    5 мая 2026, 19:00 • Видео
    Вашингтон заставил Германию скулить

    В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    По проекту «Единой России» и Газпрома газ подведен к 563 воинским мемориальным комплексам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В преддверии Дня Победы на воинских мемориалах в 12 городах России загорелся Вечный огонь благодаря совместному проекту «Единой России» и «Газпрома». Всего по проекту «Храним огонь Победы» газ подведен к 563 мемориальным комплексам.

    Торжественная церемония прошла по всей стране, основной площадкой стал мемориал «Аллея памяти» в Торжке Тверской области. Там более 25 лет огонь горел на баллонном газе, а теперь частицу пламени доставили с Обелиска Победы в Твери. В акции приняли участие председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «В преддверии главного государственного праздника – Дня Победы – мы зажигаем Вечный огонь у монументов Героям Великой Отечественной войны. Это действительно священный символ бессмертия наших Героев в памяти народа», – сказал Дмитрий Медведев. Он добавил, что это дань огромной благодарности тем, кто защитил Родину, очистил ее от фашизма и сохранил право новых поколений на достойную жизнь.

    По проекту «Храним огонь Победы» газ подведен к 563 мемориальным комплексам. По поручению президента с 2022 года он поставляется на мемориалы с Вечным огнем безвозмездно. Медведев отметил, что увековечение памяти Героев и забота о ветеранах являются частью личной ответственности каждого гражданина.

    Председатель «Единой России» также подчеркнул значимую роль Торжка в Ржевской операции. По его словам, единство фронта и тыла, мужество и труд всегда были главными чертами характера народа, а зажжение огня подтверждает преемственность поколений.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 19:52 • Новости дня
    Дрон ВСУ убил тракториста в Белгородской области

    Тракторист убит ударом дрона ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Лаптевка Ракитянского округа Белгородской области беспилотник атаковал трактор во время работы в поле, погиб тракторист, сообщают власти региона.

    В селе Лаптевка Ракитянского округа Белгородской области дрон ВСУ атаковал трактор, работавший в поле. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «В районе села Лаптевка Ракитянского округа работающий в поле трактор подвергся атаке FPV-дрона. Погиб тракторист. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю самые искренние соболезнования всем его родным и близким», – написал глава региона.

    Ранее во вторник два беспилотника ВСУ атаковали Белгород, ранив женщину и мальчика одиннадцати лет. В этот же день украинский беспилотник убил мирную жительницу Шебекино.

    А накануне атаки ВСУ на Белгородскую область привели к гибели одного мирного жителя и ранениям семи человек, включая десятилетнего ребенка и бойца подразделения «Орлан».


    Комментарии (7)
    5 мая 2026, 17:20 • Новости дня
    При атаке БПЛА на Чебоксары погибли два человека
    При атаке БПЛА на Чебоксары погибли два человека
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвами масштабной атаки беспилотников по Чебоксарам стали двое мирных жителей, еще 34 человека получили различные травмы, включая одного ребенка, повреждено 28 многоквартирных домов, сообщают власти республики.

    Два человека погибли в результате самой масштабной атаки беспилотников по Чувашии, сообщил глава республики Олег Николаев в своем канале на платформе Мах.

    «Чувашия столкнулась с беспрецедентным вызовом – самой масштабной атакой вражеских ВСУ. К глубокой скорби, двое мирных жителей погибли. Приношу искренние соболезнования их родным и близким. Мы скорбим вместе с вами», – написал он.

    Еще 34 человека получили ранения, в том числе один ребенок. Большинство пострадавших уже выписаны из больниц, а оставшимся в стационарах оказывается вся необходимая помощь, сообщил Николаев, подчеркнув, что медицинский персонал работает в усиленном режиме.

    Основной удар пришелся на гражданскую инфраструктуру. Повреждены 28 многоквартирных домов, в которых живут 8,5 тыс. человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции, их жителям предложено переселиться в подготовленные общежития и три пункта временного размещения, где организовано питание, предоставлены медикаменты и работают психологи.

    В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, решение о котором принято на заседании оперативного штаба. Это позволит оперативно мобилизовать ресурсы для быстрой помощи пострадавшим. Глава Чувашии заверил, что будет оказана вся необходимая поддержка семьям погибших и пострадавших, этот вопрос находится на его особом контроле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночного налета украинских беспилотников на Чебоксары 5 мая трое мирных жителей получили травмы различной степени тяжести. Позже глава Чувашии заявил о повторных ударах по городу. После этого в Чебоксарах открыли пункты временного размещения, более 700 человек обратились за помощью.

    Комментарии (5)
    5 мая 2026, 18:48 • Новости дня
    Медведев спел «День Победы» на церемонии зажжения вечных огней
    Медведев спел «День Победы» на церемонии зажжения вечных огней
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев спел легендарную песню «День Победы» вместе с женским хором на мемориале в Торжке.

    Медведев исполнил знаменитую песню «День Победы» на стихи Владимира Харитонова, передает ТАСС. Политик присоединился к женскому хору на церемонии зажжения новых вечных огней на мемориалах в 12 городах России.

    Торжественное мероприятие прошло в мемориальном комплексе «Аллея памяти» в городе Торжок Тверской области. Вместе с председателем партии «Единая Россия» знаменитый хит пели и другие высокопоставленные лица.

    В исполнении композиции также приняли участие полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, врио губернатора Тверской области Виталий Королев и секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев.

    Комментарии (15)
    5 мая 2026, 12:00 • Новости дня
    Эксперт: Власти в Киеве не имеют никаких моральных границ и способны на все

    Эксперт Григорьев: Киевский режим не выполняет никакие соглашения о прекращении огня

    Эксперт: Власти в Киеве не имеют никаких моральных границ и способны на все
    @ Isabella Bonotto/Anadolu/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Предупреждение Минобороны о том, что российские военные нанесут ракетный удар по Киеву, если ВСУ попытаются сорвать празднование 9 Мая, – сдерживающий элемент масштабного террористического акта Украины. В то же время, украинские власти не имеют никаких моральных ограничений и границ и способны на все, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Максим Григорьев.

    «Объявленное Россией перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне – очередной гуманный жест со стороны российского руководства», – считает Максим Григорьев, глава Международного общественного трибунала по Украине. Он усомнился, что Киев последует примеру Москвы и будет соблюдать условия перемирия.

    «Более чем десятилетняя практика показывает, что киевский режим не выполняет никакие соглашения, в том числе и о прекращении огня. Поэтому, к сожалению, у меня прогнозы самые пессимистичные», – признался собеседник. Эксперт упомянул угрозы Владимира Зеленского атаковать дронами парад Победы на Красной площади.

    «На этом фоне предупреждение Минобороны о том, что российские военные нанесут ракетный удар по Киеву, если ВСУ попытаются сорвать празднование 9 Мая, – сдерживающий элемент масштабного террористического акта Украины», – указал Григорьев. В то же время, добавил он, украинские власти «не имеют никаких моральных ограничений и границ» и способны на все.

    В этом контексте собеседник упомянул, что в кабинете Зеленского, как выяснили СМИ, висит картина с горящим Кремлем. «Это свидетельство ненависти киевского режима к русским и к России, от чего они не готовы отказываться», – подчеркнул эксперт. По его мнению, неслучайно и то, что Зеленский объявил «режим тишины» с 6 мая.

    «Это связано с тем, что Зеленский вместе с западным миром выступает против 9 Мая. Он таким образом демонстрирует, что для них день Победы – это другая дата. Вместе с тем, Зеленскому необходимо продемонстрировать, что он способен на какие-то «гуманные действия», отсюда и его инициатива. Но, повторю, практика показывает, что в действительности каких-либо ограничений на себя киевский режим – с какими бы заявлениями они ни выступали – не берет», – акцентировал Григорьев.

    Военкор Александр Коц, в свою очередь, указал, что жизнь не учит Зеленского «политическому дзюдо». «Не успел просроченный повыкобениваться в Ереване по поводу возможного перемирия, как снова пропустил удар в бороду», – иронично написал он в своем Telegram-канале, процитировав слова Зеленского о том, что «с нами официально никто не связывался, у нас праздников нет».

    «Что на это сказал бы дед Зеленского, кавалер двух орденов Красной звезды, – вопрос риторический. Но недавний опыт должен был подсказать внуку героя, что повестку перемирия можно перехватить, объявив его первым. Хотя бы в рамках политического состязания. Но нет. Он встал в позу», – продолжил военкор.

    «А Владимир Путин в очередной раз показал, что для перемирия в священный день – будь то религиозный или исторический – необязательно торговаться или ставить условия. Достаточно взять и поставить подпись под приказом. И поставить противника перед фактом – либо ты нечисть поганая, либо еще какие-то приличия имеешь», – добавил Коц. Говоря о предупреждении Минобороны, он заметил: «красные линии» резко приобрели непривычно осязаемые очертания».

    Ранее Минобороны России сообщило, что по решению президента Владимира Путина на 8 – 9 мая объявляется перемирие с Украиной в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне. «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отмечается в сообщении.

    Вместе с тем в ведомстве обратили внимание на угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву именно 9 мая. В связи с этим в Минобороны предупредило, что российские военные предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

    «В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева», – подчеркнули там.

    Минобороны отметило, что Россия ранее воздерживалась от таких действий, несмотря на имеющиеся возможности. «Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – добавили в министерстве.

    Позже Владимир Зеленский в ответ на перемирие, введенное Россией на период 8 – 9 мая, объявил о режиме тишины, который начнет действовать в 00.00 6 мая. «Объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента», – написал он в соцсетях.

    Напомним, Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом 29 апреля сообщил о готовности объявить перемирие на День Победы. Глава Белого дома поддержал эту инициативу.

    Комментарии (7)
    5 мая 2026, 16:46 • Новости дня
    В Госдуме предложили изменить правила приема в магистратуру

    В Госдуме предложили ограничить поступление в магистратуру не по специальности бакалавриата

    В Госдуме предложили изменить правила приема в магистратуру
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобрнауки может получить право вводить ограничения на поступление в магистратуру по отдельным специальностям.

    Соответствующие поправки к закону «Об образовании» внесли в Госдуму депутаты от разных фракций, в том числе Сергей Кабышев от «Справедливой России» и Александр Мажуга от «Единой России», передает «Коммерсант». Согласно инициативе, поступать в магистратуру по ряду направлений смогут только выпускники соответствующих бакалавриатских программ или абитуриенты с опытом работы по выбранному профилю.

    Авторы законопроекта указывают, что такие меры необходимы для обеспечения профессиональной преемственности между уровнями высшего образования. По их мнению, сейчас часто встречается ситуация, когда бакалавр и магистратура не связаны по тематике, из-за чего выпускники не получают достаточных фундаментальных знаний. В пояснительной записке они приводят статистику: в 2025 году среди поступивших в магистратуру по «химическим технологиям» 20% имели образование по иной специальности, а среди поступивших на юриспруденцию таких оказалось 24%.

    В настоящее время магистратура – это второй уровень высшего образования после бакалавриата, введенный с приходом болонской системы. Для поступления необходим диплом бакалавра или специалиста и сдача вступительных экзаменов, иных ограничений сейчас нет.

    Ранее сообщалось, что в России с сентября 2026 года отменят привычные форматы бакалавриата и магистратуры, введя базовое и специализированное высшее образование для новых студентов.

    Комментарии (0)
    6 мая 2026, 08:38 • Новости дня
    Посол Нечаев сообщил о подготовке Германии к войне с Россией

    Посол Нечаев: Германия проводит милитаризацию для войны с Москвой

    Посол Нечаев сообщил о подготовке Германии к войне с Россией
    @ Federico Gambarini/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Германия проводит ускоренную милитаризацию, готовясь к военному противостоянию с Россией, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, передают «Известия».

    Дипломат подчеркнул, что Берлин активно инвестирует в оборонный сектор, используя как бюджетные средства, так и кредиты.

    «Германия по всем признакам держит курс на подготовку к военному противостоянию с Россией, предусматривающий ускоренную милитаризацию страны и увеличение бундесвера», – отметил глава российской дипмиссии. При этом немецкие власти продолжают отрицать превращение государства в сторону вооруженного конфликта на Украине.

    Кроме того, ФРГ продолжает совершенствовать программы военной поддержки Киева. По словам дипломата, сейчас Берлин делает основную ставку на масштабные поставки украинской армии дальнобойных беспилотников.

    Ранее Нечаев заявил, что Москва активно доносит до немецкого руководства и общества мысль об опасности наращивания вооружений.

    СМИ писали, что власти Германии приступили к подготовке гражданской инфраструктуры к возможному военному конфликту.

    Кипрский журналист Александр Христофору заявил о подготовке канцлера Фридриха Мерца к вооруженному противостоянию с Россией.

    Комментарии (4)
    5 мая 2026, 17:55 • Новости дня
    В России начался национальный отбор на конкурс красоты БРИКС-2027

    В России стартовал национальный отбор на конкурс красоты БРИКС-2027

    В России начался национальный отбор на конкурс красоты БРИКС-2027
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России начался национальный отбор на конкурс красоты БРИКС 2027 года, финалистки которого будут определяться в рамках масштабного реалити-шоу, сообщили организаторы.

    Национальный отбор участниц на международный конкурс красоты БРИКС–2027 стартовал в России. Организаторы сообщили ТАСС, что впервые Россия выберет представительниц для конкурса с помощью реалити-шоу, сочетающего конкурсную систему, образовательные программы и формат реалити-наблюдения.

    Проект включает три категории: «Мисс», «Миссис» и «Маленькая мисс». Заявиться на участие могут все желающие девушки, независимо от опыта участия в подобных мероприятиях. Кастинг пройдет в два этапа: онлайн-отбор состоится с 30 апреля по 25 мая, а финальный офлайн-этап намечен на 23 июня в The Ritz-Carlton Moscow.

    По результатам национального отбора участницы продолжат подготовку к международному этапу в рамках реалити-шоу. В программе предусмотрено обучение подиумному шагу, сценической речи, работе с образом и развитию медийных навыков. Организаторы подчеркнули: «Телевизионное шоу станет первым национальным отбором БРИКС, транслируемым на федеральном уровне».

    Финал проекта пройдет в формате прямой трансляции, а победительницы всех категорий получат статус официальных представительниц России на конкурсе БРИКС–2027. Прием заявок уже открыт на официальном сайте проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2027 году организаторы планируют провести Международный конкурс красоты стран БРИКС в Индии.

    Также сообщалось, что заключительный этап смотра в Казани в марте 2026 года прошел без традиционного дефиле в купальниках из-за Рамадана. В состав жюри конкурса вошли телеведущая Виктория Лопырева и певица Ольга Бузова.


    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    В России утвердили правила для систем ИИ по контролю выхлопов в автомобилях

    Росстандарт утвердил ГОСТ для ИИ автомобилей по контролю выбросов

    В России утвердили правила для систем ИИ по контролю выхлопов в автомобилях
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России с 15 июня 2026 года вводятся новые требования к системам искусственного интеллекта в автомобилях, которые будут автоматически контролировать уровень выбросов вредных веществ в реальном времени, сообщили в Росстандарте.

    В России утвердили новый национальный стандарт ПНСТ 1056-2026, устанавливающий требования к системам искусственного интеллекта для контроля выбросов вредных веществ автомобильным транспортом, сообщает Росстандарт.

    Как отмечает ведомство, стандарт направлен на создание единых требований к ИИ для мониторинга выбросов и повышения экологической безопасности на транспорте.

    В документе указано, что интеллектуальные системы должны анализировать ключевые параметры, такие как индекс загрязнения атмосферы, уровень дымности и другие показатели, поступающие с датчиков. Это позволяет в реальном времени отслеживать уровень выбросов, определять источники загрязнения и прогнозировать экологическую нагрузку. Особое внимание уделяется иерархии реагирования: при превышении нормативов система сразу уведомляет водителя в салоне, дает рекомендации по эксплуатации автомобиля и передает данные операторам автопарков.

    В Росстандарте пояснили: «При превышении нормативов система уведомляет водителя прямо в салоне; дает рекомендации по эксплуатации автомобиля; передает данные операторам автопарков». Такая система позволит своевременно планировать техническое обслуживание, снижать экологические риски и формировать прозрачную отчетность.

    Документ разработан Сибирским автодорожным университетом на основе отечественного и международного опыта и вступит в силу с 15 июня 2026 года. После апробации стандарта будет решаться вопрос о его переводе в статус ГОСТ Р.

    Принятие этого стандарта стало частью масштабной программы по внедрению современных технологий в практику экологического мониторинга транспорта. С 2024 года реализуется программа стандартизации автоматического контроля выбросов и сбросов, а в 2025 году Росстандарт утвердил комплекс стандартов для использования предиктивных систем автоматического контроля выбросов на промышленных объектах.

    Ранее в Росстандарте отметили, что в России не вводятся ограничения на праворульные автомобили, однако с 2026 года может усложниться процедура подтверждения их соответствия стандартам. До этого Росстандарт начал обсуждать новые знаки для беспилотных автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также Росстандарт планирует восстановить систему краш-тестов RuNCAP для оценки безопасности автомобилей.

    Комментарии (2)
    5 мая 2026, 19:08 • Новости дня
    Стубб допустил возможные переговоры Европы с Путиным из-за позиции США

    Стубб заявил о возможном начале переговоров Европы с Путиным из-за позиции США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии допустил, что Европе придется начать переговоры с президентом Владимиром Путиным, если политика США перестанет соответствовать интересам Европы.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе, возможно, придется начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если позиция Соединенных Штатов по конфликту на Украине не будет отвечать интересам ЕС, пишет «Российская газета».

    «Очевидно, этот вопрос зависит от того, отвечает ли проводимая сейчас Соединенными Штатами политика в отношении России или Украины интересам Европы. Если ответом будет то, что это не обязательно так, то близок момент, когда кому-то из европейских лидеров стоит скоординированно пообщаться с президентом Путиным», – заявил Стубб в интервью Helsingin Sanomat.

    Он добавил, что решение о начале таких переговоров будет принято на основании оценки европейских интересов и координации между лидерами ЕС. По его словам, сейчас многое зависит от курса Вашингтона.

    Ранее президент Финляндии заявлял о необходимости диалога с Россией еще 17 марта. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с президентом Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рассматривают разные пути посадить Европу за стол переговоров с Россией.

    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    В Сочи похоронили погибшую в ДТП участницу КВН Елену Рыбалко

    В Сочи похоронили погибшую при наезде авто участницу КВН Елену Рыбалко

    В Сочи похоронили погибшую в ДТП участницу КВН Елену Рыбалко
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участницу команды КВН «Утомленные солнцем» Елену Рыбалко, погибшую при наезде автомобиля ночью 1 мая, проводили в последний путь в Сочи.

    Участница КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко, погибшая в результате дорожно-транспортного происшествия 1 мая, была похоронена на Верхне-Высоком кладбище в Сочи. Об этом сообщили ТАСС в ритуальном агентстве «Мавзолей».

    В агентстве уточнили: «Елена Рыбалко похоронена на кладбище Верхне-Высокое в городском округе Сочи». Прощание с актрисой прошло у нее дома в Сочи.

    Смертельная авария произошла вечером 1 мая. Согласно данным Госавтоинспекции Сочи, в 22:00 по московскому времени водитель автомобиля Toyota Colube совершил наезд на женщину 1973 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм пострадавшая умерла на месте происшествия, несмотря на попытки реанимации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко погибла в ДТП в возрасте 53 лет. Международный союз КВН назвал гибель Елены невосполнимой утратой и выразил соболезнования ее близким.

    Актер и комик Михаил Галустян вспомнил о совместных выступлениях с Еленой Рыбалко и назвал их одними из самых ярких в КВН.


    Комментарии (0)
    5 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    Посольство России назвало новые санкции Британии враждебным шагом

    Посольство России: Новые санкции Британии не повлияют на ход СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство России назвало новый пакет санкций Британии в отношении Москвы враждебным шагом.

    «Сегодня Лондон объявил об очередном наборе нелегитимных санкционных мер против нашей страны. Понятно, что влияние этого враждебного шага, как и предыдущих, на общую ситуацию и, тем более, на ход СВО, замечено не будет, несмотря на пафосные лозунги британских властей», – заявили в дипмиссии, передает ТАСС.

    В посольстве также подчеркнули, что Британия «раздувает пламя украинского конфликта», предоставляя деньгами и вооружениями поддержку Киеву. По мнению посольства, за такую помощь украинское население расплачивается жизнями наиболее уязвимых и беззащитных граждан.


    Комментарии (3)
    5 мая 2026, 18:06 • Новости дня
    В Подмосковье врачи спасли мужчину с гвоздем в черепе

    Подмосковные врачи спасли мужчину с гвоздем в черепе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мужчине с тяжелой травмой головы удалось сохранить жизнь и зрение после операции в Московском областном институте, сообщил Минздрав Подмосковья.

    Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института им. Владимирского спасли жизнь мужчине, который поступил с гвоздем, проникшим в череп, сообщает Министерство здравоохранения Подмосковья. Инородное тело прошло через нижнюю глазную щель, верхнюю челюстную пазуху и остановилось в основной пазухе головы.

    Врач-офтальмолог Александр Богатырев рассказал: «Основная проблема была в том, что гвоздь вошел очень глубоко и находился рядом с крупными сосудистыми сплетениями. Их повреждение грозило летальным исходом. Поэтому важно было действовать предельно аккуратно, для этого врачи провели консилиум, в котором приняли участие офтальмологи, отоларингологи и нейрохирурги. После выработки тактики хирургического лечения офтальмологи удалили инородное тело и сделали ушивание рваной раны склеры – оболочки глазного яблока. В результате специалистам удалось сохранить как жизнь пациенту, так и зрительную функцию».

    После проведения успешной операции состояние мужчины стабилизировали, его выписали домой на амбулаторное лечение по месту жительства.

    Ранее в Подмосковье госпитализировали пациента весом более 220 кг с помощью сотрудников экстренных служб. До этого врачи Центра Рошаля спасли школьницу после удара током от смартфона в ванной.

    А год назад в том же центре специалисты сохранили зрение 16-летнему юноше, который три месяца не снимал однодневные линзы.


    Комментарии (0)
    Главное
    Жертвами атаки беспилотников на Джанкой стали пять человек
    Японский депутат отверг возможность военного соглашения с Украиной
    Экс-офицер ЦРУ предрек Зеленскому гибель при срыве парада в Москве
    Армия США впервые выстрелила «Томагавком» с Филиппин
    ВСУ уничтожили корпус свинокомплекса в Брянской области
    Склады в России переполнились нераспроданным сыром
    Москвичам пообещали заметное похолодание

    Что будет с ценами на авиабилеты

    Миллиардные убытки терпит мировая авиаотрасль, которая столкнулась не только с ростом цен на топливо, но и реальным его дефицитом. Авиакомпании по всему миру вынуждены сокращать число рейсов на май, повышать цены и пересаживать пассажиров на более экономные борта. Кто оказался в лучшей ситуации? Подробности

    Перейти в раздел

    Бизнес Зеленского на ракетах «Фламинго» затягивает конфликт на Украине

    За сутки российская ПВО отразила одну из самых масштабных атак последних месяцев: уничтожены более 600 украинских беспилотников и шесть крылатых ракет «Фламинго». Одновременно на Украине всплыли новые детали коррупционного скандала вокруг производителей этих ракет. Как связаны военные операции ВСУ с применением «Фламинго» с попыткой замаскировать политический кризис в Киеве? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Перейти в раздел

    Как колумбийцы стали главной наемной силой для ВСУ

    Власти Колумбии пытаются пресечь участие своих граждан в боевых действиях на Украине. Как представители именно этой страны стали основной массой наемников в рядах ВСУ, какое отношение к этому имеет американская разведка – и почему в какой-то мере власти Колумбии даже заинтересованы в том, чтобы наемничество продолжалось? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Евросоюз сломал президента Сербии?

      Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации