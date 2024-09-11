  • Новость часаСМИ: Атаковавшие Мурманскую область беспилотники прилетели со стороны Норвегии
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    Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Щадя свои чувства, мы отделяем себя от правды

    Что испытывают те, кто бежал из зоны обстрелов, кто жил годами в аду, кто лишился дома и близких? Что испытывают парни, которые каждый день смотрят в глаза смерти? Что испытывают матери и жены, узнавшие, что их родных больше нет в живых?

    12 комментариев
    Константин Косачев Константин Косачев Европа недооценила свою зависимость от России

    Выяснилось, что европейские «стратеги» категорически переоценили зависимость России от ЕС и недооценили свою собственную от России. Автором многолетнего «экономического чуда» Европы, ее процветания и прогресса была наша страна как минимум не в меньшей степени, чем «план Маршалла», только это предпочитали не замечать.

    15 комментариев
    11 сентября 2024, 12:56 • Новости дня

    СМИ: Атаковавшие Мурманскую область беспилотники прилетели со стороны Норвегии

    Shot: Украинский БПЛА пролетел в зоне российской Арктики со стороны Норвегии

    СМИ: Атаковавшие Мурманскую область беспилотники прилетели со стороны Норвегии
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Беспилотник Украины, пытавшийся атаковать Мурманскую область, летел со стороны Норвегии.

    Дрон, летевший в сторону авиабазы Оленья, был запущен со стороны Норвегии. Траектория полета еще двух БПЛА пролегала со стороны Архангельска, передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канала Shot.

    Напомним, 11 сентября в Мурманской области была отражена атака беспилотников.

    10 сентября 2024, 19:15 • Новости дня
    Активисты попросили Генпрокуратуру проверить сына Никулина
    Активисты попросили Генпрокуратуру проверить сына Никулина
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители правозащитного центра «Сорок сороков» направили обращение в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку в отношении сына народного артиста СССР Юрия Никулина Максима, который является гендиректором Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.

    Поводом для обращения послужило то, что Никулин-младший пригласил в качестве члена жюри на фестивале «Артист» директора Всемирной федерации цирков Жасмин Страгу, передает «Абзац».

    Активисты также потребовали проверить действия Страги на предмет нарушения российского законодательства и не допустить ее участия в фестивале. Поводом для критики стали опасения, что она могла негативно высказываться о специальной военной операции России на Украине.

    Международный цирковой фестиваль «Артист» проводится с целью популяризовать цирковое искусство, а также для выявления молодых талантов, развития международных культурных связей, сохранения традиций русского цирка.

    Впервые мероприятие состоялось в прошлом году, в нем приняли участие артисты из России, Китая, Эфиопии, стран Европы, Латинской Америки и других.

    Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении комика Александра Гудкова.

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    10 сентября 2024, 19:24 • Новости дня
    СМИ сообщили о задержании в Москве возможного наводчика ВСУ
    СМИ сообщили о задержании в Москве возможного наводчика ВСУ
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичные силовики задержали предполагаемого наводчика дронов ВСУ, им оказался мигрант из Узбекистана, пишут СМИ.

    В телефоне задержанного обнаружили фото- и видеоматериалы, на которых запечатлены военкоматы в Кузьминках и Люберцах, объединенный военкомат Замоскворецкого и Останкинского района, а также государственные объекты на территории Мещанского района, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

    По данным канала, в ходе допроса он заявил, что отправлял снимки в WhatsApp человеку, с которым познакомился в соцсетях. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об организации и содействии террористической деятельности.

    Отмечается, что спустя несколько часов после задержания возможного наводчика ВСУ был совершен массированный налет украинских дронов на Москву.

    Ранее военный эксперт Айтеч Бижев в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил работу ПВО при отражении массированного налета дронов ВСУ.

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    10 сентября 2024, 17:53 • Видео
    На Украине появятся «языковые инспекторы»

    Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

    Коментарии (2)
    10 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024»
    Путин принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный главнокомандующий Владимир Путин во вторник в формате видеосвязи принял участие в командно-штабных учениях «Океан-2024».

    Путин участвует в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения «Океан-2024», сообщается в Telegram-канале Кремля. Глава государства наблюдает за маневрами из ситуационного центра.

    Учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В маневрах задействовано более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, порядка 120 самолетов и вертолетов морской авиации, свыше 90 тысяч личного состава.

    В отработке практических действий также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая. Цель учения – детально проверить ключевые моменты боеготовности органов управления, частей и соединений Военно-морского флота и ВКС, определить слаженность их действий.

    В ходе учений будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, а также других современных и перспективных образцов вооружения, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Особое внимание уделено укреплению военного сотрудничества с дружественными России государствами.

    После вступительного слова президента министр обороны Андрей Белоусов, главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Александр Моисеев и командующие флотами выступят с докладами.

    В предыдущий раз Путин участвовал в учениях в 2022 году – тогда он наблюдал за маневрами «Восток-2022» в Приморье.

    Ранее Минобороны анонсировало масштабные учения «Океан-2024», целью учений ведомство назвало защиту Арктического побережья России.

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    11 сентября 2024, 09:42 • Новости дня
    CNN назвал победителя дебатов в США

    CNN: Харрис обошла Трампа на дебатах, набрав 44% голосов

    CNN назвал победителя дебатов в США
    @ MICHAEL LE BRECHT/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис одержала победу над ключевым соперником республиканцем Дональдом Трампом в ходе предвыборной гонки, следует из результатов опроса телекомпании CNN.

    Отмечается, что Харрис набрала 44% голосов, когда как Трампа поддержали 40% зрителей, это указывает на рост лояльности к Харрис, передает ТАСС.

    Согласно проведенному до дебатов аналогичному опросу, в пользу Трампа высказались 43% избирателей, а за Харрис – 39%.

    Однако большинство зрителей после окончания дебатов отдали голос Трампу по вопросам экономики. Республиканца в этой сфере поддержали 55% участников, а Харрис – 35%.

    Тем не менее 82% респондентов отметили, что не изменят выбора в пользу другого кандидата, а 14% заявили, что после дебатов пересмотрели свои взгляды. Так, 4% участников заверили, что намерены отдать свой голос другому кандидату.

    В опросе CNN участвовали 605 зрителей из числа зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность – 5,3 п.п.

    Напомним, в ходе дебатов Харрис пообещала обеспечить США самой смертоносной армией в мире. Трамп, в свою очередь, заявил, что США при Харрис превратятся в «Венесуэлу на стероидах».

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    11 сентября 2024, 05:47 • Новости дня
    Харрис заявила о передаче Зеленскому данных разведки США перед СВО
    Харрис заявила о передаче Зеленскому данных разведки США перед СВО
    @ Wolfgang Rattay/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис заявила на дебатах с Дональдом Трампом, что встречалась с украинским лидером Владимиром Зеленским за несколько дней до начала спецоперации России и поделилась с ним развединформацией.

    По ее словам, встреча с Зеленским произошла за несколько дней до начала СВО. Харрис отметила, что поделилась американскими разведданными о том, «как он может защитить себя», передает РИА «Новости».

    Между тем, издание Politico писало, что Харрис может отложить кредит Украине на 50 млрд долларов.

    Напомним, перед началом спецоперации в 2022 году Зеленский отвергал сообщения о скором конфликте с Россией и заявлял, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией для достижения мира.

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    11 сентября 2024, 08:00 • Новости дня
    Морпехи ЧФ взяли в плен группу украинских штурмовиков в Курской области
    Морпехи ЧФ взяли в плен группу украинских штурмовиков в Курской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота в ходе контрнаступления в Курской области взяли в плен группу из шести оказавшихся в окружении украинских штурмовиков, сообщили в силовом ведомстве.

    По информации источника, морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота взяли в плен группу из шести украинских штурмовиков, передает РИА «Новости».

    Известно, что украинские военнослужащие попали в окружение и, не имея припасов и боеприпасов, пытались отступить к своим позициям.

    По словам пленных, они потеряли связь со своим подразделением и заблудились. Российские морпехи обнаружили украинских штурмовиков и взяли их в плен.

    Ранее колонна десантников освободила штурмом село Снагость в Курской области.

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    10 сентября 2024, 22:43 • Новости дня
    Axios: Блинкен озвучит Зеленскому разрешение США на удары ATACMS по России

    Axios: Украина получит от Блинкена разрешение США на удары ракетами ATACMS по России

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Энтони Блинкен едет в Киев для того, чтобы озвучить украинским властям разрешение на дальнобойные удары по России, сообщила корреспондент американского Axios Джулигрейс Бруфке.

    Бруфке ссылается на заявление главы Палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола, который якобы подтвердил, что  разговаривал с Блинкеном о цели его визита в Киев с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, пишет РБК.

    «Блинкен едет в Киев, чтобы сказать им, что они разрешат наносить удары по России с помощью ATACMS», – процитировала журналист Маккола.

    Ранее Блинкен заявил, что президент США Джо Байден намерен обговорить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием.

    ATACMS – Army Tactical Missile System (армейский тактический ракетный комплекс), это твердотопливная баллистическая ракета класса «земля – земля». Ее длина – 4 м, диаметр – 610 мм. Масса – от 1320 до 1670 кг. Радиус действия (в зависимости от модификации) – от 140 до 300 км. Скорость полета – 3700 км/ч.

    Ракета способна быстро корректировать курс, чтобы противодействовать перехвату средствами ПВО, оснащается различными боевыми блоками, кассетными боеприпасами, осколочно-фугасными и кумулятивными, способна поражать движущиеся цели, а также хорошо защищенные огневые позиции противника. Кассетная начинка несет угрозу автостоянкам, складам ГСМ, самолетам и вертолетам на аэродромах.

    Пуск ракет комплекса ATACMS осуществляется с помощью установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) или М270 MLRS (Multiple Launch Rocket System), а также при помощи ракетного комплекса М270 MLRS на гусеничной платформе бронемашины M2 Bradley.

    По мнению российских военных экспертов, отечественные системы ПВО «Тор», «Бук», С-300 и С-400 способны успешно бороться с ракетами ATACMS.

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    10 сентября 2024, 18:33 • Новости дня
    Гражданам Таджикистана рекомендовали воздержаться от поездок в Россию

    Посольство Таджикистана рекомендовало согражданам воздержаться от поездок в Россию

    Гражданам Таджикистана рекомендовали воздержаться от поездок в Россию
    @ Красильников Станислав/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Таджикистанское посольство в российской столице дало рекомендацию гражданам своей страны воздержаться от поездок в Россию.

    Посольство рекомендует воздержаться от поездок в Россию из-за продолжающегося усиленного контроля въезда иностранцев через границу на наземных и воздушных пунктах пропуска, сообщили в дипмиссии, передает ТАСС.

    Ранее в сентябре такое же предупреждение своим гражданам дал МИД Киргизии.

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    10 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    Украинский депутат призвал ВСУ нанести удар по Ирану
    Украинский депутат призвал ВСУ нанести удар по Ирану
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал ВСУ нанести удар по Ирану.

    «А не имеем ли мы права ударить по Ирану?» – написал Гончаренко в своем микроблоге, сообщает «Лента.Ру». По словам Гончаренко, Иран является союзником России и передает ей оружие.

    «Вон Израиль вообще не стесняется. Бьет куда хочет и как хочет. И проблем нет. А нас почему-то в Тегеране вообще не воспринимают», – возмутился депутат.

    Он также призвал срочно сформировать центр по изучению и анализу Ирана, а также начать искать агентуру в Исламской республике.

    Ранее США анонсировали новые санкции против Ирана из-за сотрудничества с Россией и якобы передачи России баллистических ракет.



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    10 сентября 2024, 19:32 • Новости дня
    Азербайджан отказался подписывать сокращенный мирный договор с Арменией
    Азербайджан отказался подписывать сокращенный мирный договор с Арменией
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Азербайджанская сторона не приемлет предложение армянской стороны о проекте мирного договора, исключающем несогласованные положения, сообщил МИД Азербайджана.

    Призыв подписать документ с исключением несогласованных положений неприемлем, поскольку это оставит существующие проблемы двусторонних отношений на последующий этап, заявил пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде, передает ТАСС.

    Так он прокомментировал заявление премьера Армении Никола Пашиняна на международном форуме Yerevan Dialogue.

    Ранее Пашинян в беседе с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что Ереван предпочитает вести прямые переговоры с Баку.

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    10 сентября 2024, 20:12 • Новости дня
    Под санкции США попали торговые корабли России

    В новый санкционный список США включены девять российских судов и один россиянин

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти США расширили санкции против России. В обновленный санкционный список включены девять кораблей под российским флагом и один гражданин России.

    В частности, под санкции попали суда «Борис Кустодиев», «Композитор Харманинов», «Закамск» и другие торговые корабли, сообщает РИА «Новости». Также в список включен россиянин Джамалдин Пашаев.

    Ранее сообщалось, что Британия ввела санкции против ВКС России и Госцентра беспилотной авиации.


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    11 сентября 2024, 01:40 • Новости дня
    Небензя посоветовал ждать некрологи американских военных после недавних ударов России

    Небензя посоветовал ждать некрологи американских военных после ударов России по Украине

    Небензя посоветовал ждать некрологи американских военных после недавних ударов России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    После проведенной Россией серии ударов по украинским военным объектам следует ждать некрологи о внезапной кончине высокопоставленных иностранных военных, в том числе американских, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Небензя в ходе заседания Совбеза ООН напомнил о «внушительных и эффективных» ударах ВС России по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве и гостинице в Кривом Роге с украинскими офицерами и иностранными инструкторами, передает РИА «Новости».

    «Отличительной особенностью данной серии ударов стала ликвидация значительного количества иностранных инструкторов, специалистов и наемников», – отметил российский дипломат.

    По его словам, после российских ударов в скором времени могут появиться  большое количество некрологов о внезапной кончине «высокопоставленных американских, британских, французских, польских и шведских военных».

    Небензя также повторил предупреждение России, что все, кто помогает «клике Зеленского удерживать на плаву ее военный потенциал», является «законной целью» для ВС России.

    Ранее высокопоставленный военный источник сообщил, что в результате высокоточных ударов ВС России по объекту ВСУ в Полтаве погибло и ранено около 500 специалистов, среди них военнослужащие ВСУ, нацгвардии, а также наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции.

    Кроме того, в Кривом Роге уничтожены более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА.

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    10 сентября 2024, 14:37 • Новости дня
    Шмыгаль заявил о полном уничтожении обслуживающих Харьков ТЭЦ

    Tекст: Александра Юдина

    Практически все теплоэлектроцентрали, обеспечивавшие Харьков теплом и электричеством, были выведены из строя, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

    По его словам, российские вооруженные силы нанесли критические повреждения энергетической инфраструктуре Харькова, передает РИА «Новости».

    Шмыгаль отметил, что в результате обстрелов были практически полностью уничтожены все теплоэлектроцентрали, которые обеспечивали город теплом и электричеством.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области будет продолжаться до успешного завершения.

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    11 сентября 2024, 07:23 • Новости дня
    ФСБ ликвидировала масштабную сеть мошеннических кол-центров в России

    Tекст: Александра Юдина

    Сотрудники МВД совместно с ФСБ ликвидировали крупную сеть нелегальных узлов связи, которые использовались для организации масштабных мошеннических схем с подменой номеров, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

    В своем Telegram-канале она указала, что были задержаны 26 человек, причастных к организации и функционированию этой преступной схемы. Мошенники действовали по указанию анонимного куратора, находящегося за пределами России.

    Известно, что он вербовал молодых людей через интернет и передавал им специальные устройства – сим-боксы, позволяющие подменять номера звонящих на российские.

    Участники преступной группы арендовали квартиры, где устанавливали и настраивали оборудование. Для сокрытия следов сим-боксы регулярно перемещались на новые адреса. По данным следствия, мошенническая схема охватывала территорию 13 регионов России.

    В результате проведенных обысков полицейские изъяли 39 единиц сетевого оборудования, которое использовалось для организации незаконной деятельности. Все задержанные доставлены в полицию для проведения дальнейших следственных действий.

    Коментарии (13)
    11 сентября 2024, 00:39 • Новости дня
    Байден пообещал снять запрет на удары американским оружием вглубь России
    Байден пообещал снять запрет на удары американским оружием вглубь России
    @ Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США работает над тем, чтобы отменить ограничения на удары американскими вооружениями вглубь России, заявил президент США Джо Байден.

    Байден заявил, что «работает прямо сейчас» над вопросом снятия ограничений на удары дальнобойным оружием вглубь России, передает ТАСС.

    Ранее глава госдепа США Энтони Блинкен не исключил, что Байден снимет запрет на удары американскими ракетами вглубь России.

    Напомним, Байден намерен в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием.

    Между тем, корреспондент американского Axios Джулигрейс Бруфке сообщила, что Блинкен едет в Киев для того, чтобы передать разрешение на дальнобойные удары по России.

    Коментарии (25)
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