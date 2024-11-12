Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.8 комментариев
Белоусов заявил о попытках Запада подорвать стабильность ради мирового влияния
Глава Минобороны России Андрей Белоусов в ходе заседания Совета министров обороны государств – участников СНГ обвинил коллективный Запад в попытках подрыва региональной стабильности.
По его словам, коллективный Запад стремится сохранить лидерство, подрывая стабильность в различных регионах, передает ТАСС.
«Стремясь сохранить роль гегемона, коллективный Запад пытается подорвать региональную стабильность. Именно поэтому на расширенном саммите БРИКС в Казани особое внимание было уделено проблемам мирного урегулирования конфликтов, формирования справедливого многополярного мироустройства», – сказал Белоусов.
Министр также подчеркнул важность укрепления сотрудничества между военными ведомствами стран СНГ для обеспечения безопасности в Евразии. Он отметил, что в условиях новых геополитических реалий требуется выстраивать равную и неделимую евразийскую безопасность.
«Вектор нашего сотрудничества с дружественными странами следует направить на выстраивание равной и неделимой евразийской безопасности», – добавил министр.
На заседании было отмечено, что российское председательство в Совете министров обороны СНГ в 2024 году нацелено на обеспечение региональной безопасности. В ходе этого председательства были созданы объединенные системы ПВО, связи и радиолокационного опознавания «Пароль».
В заключение Белоусов заявил, что эти меры направлены на укрепление безопасности и обмен опытом, в том числе полученным в ходе спецоперации на Украине.
Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил о провале плана Запада по нанесению стратегического поражения России.