Экс-глава «Яндекса» рассказал о проблеме использования беспилотных такси для секса

Худавердян сообщил о проблеме интимных встреч в беспилотных такси Сан-Франциско

Tекст: Елизавета Шишкова

О сложностях, с которыми сталкиваются беспилотные такси, рассказал экс-глава «Яндекса» Тигран Худавердян на сессии ПМЭФ, передает ТАСС.

По его словам, в Сан-Франциско отсутствие водителя привело к тому, что некоторые пассажиры используют беспилотные такси для секса: «Такси стало самым дешевым в Сан-Франциско отелем на час, люди занимаются там сексом. Вот, просто фанфакт», – отметил Худавердян.

Гендиректор ИКС Холдинга Алексей Шелобков иронично заметил, что это может положительно сказаться на демографии. Худавердян добавил, что внедрение беспилотников сопровождается множеством новых вызовов и задач, которые пока не до конца решены.

Он также подчеркнул, что для России этот опыт актуален, поскольку беспилотные такси уже появляются на дорогах Москвы и Сириуса в Сочи, а массовый запуск технологии ожидается в течение ближайшего года-двух.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе эксперимента с беспилотными автомобилями в России произошло 36 ДТП. Только два из этих ДТП были вызваны ошибками беспилотников.