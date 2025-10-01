Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
Минпромторг утвердил перечень автомобилей для локализации такси
Более 20 моделей автомобилей от шести отечественных брендов, включая Lada и Москвич, официально признаны отвечающими новым требованиям локализации для работы в такси.
Минпромторг опубликовал первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, передает ТАСС.
В список включены более двадцати моделей от шести отечественных брендов: Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), УАЗ (Патриот, Хантер), Sollers (SP7), Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE), Voyah (Free, Dream, Passion) и Москвич (3, 3е, 6, 8).
В перечень вошли седаны, кроссоверы, внедорожники и семиместные модели. В нем представлены как автомобили с двигателями внутреннего сгорания, так и последовательные гибриды и электромобили.
Власти планируют расширить список автомобилей для использования в такси за счет моделей Solaris, Haval, Lada и нескольких электрокаров.