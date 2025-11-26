  • Новость часаРоссийские войска продвинулись в Красноармейске и Димитрове
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    11882 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Бусификация» на Украине ждет всех, кроме нацистов

    На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.

    6 комментариев
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    0 комментариев
    26 ноября 2025, 13:01 • Новости дня

    В Мосгордуме решили увеличить цену патента для таксистов более чем в два раза

    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Патент для таксистов, работающих в российской столице, подорожает больше, чем вдвое, за такие изменения в законе проголосовали депутаты Московской городской думы.

    Стоимость патента для таксистов в Москве увеличится до 9 тыс. рублей в месяц, это почти в 2,6 раза больше текущей суммы в 3,4 тыс. рублей, передает ТАСС.

    По словам замглавы департамента экономической политики и развития Москвы Дарьи Мурченко, действующая цена на патент существенно ниже реальных доходов в этой отрасли.

    Она пояснила, что повышение стоимости патента должно выровнять налоговую нагрузку между таксистами на патенте и самозанятыми водителями. По словам чиновницы, 75% столичных таксистов работают по схеме самозанятых.

    Документ также предусматривает отмену патента для легкового такси, использующего наемных работников. Мурченко отметила, что такие варианты были не востребованы на рынке.

    Ранее в России призвали с помощью дорожных камер осматривать наличие не только полисов ОСАГО, но и диагностических карт автомобилей.

    Премьер Михаил Мишустин отмечал, что в следующем году в российской столице планируется запустить первое беспилотное такси.

    24 ноября 2025, 09:43 • Новости дня
    Московский школьник с ножом ранил двух полицейских и охранника
    @ ГСУ СК России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В торговом центре столицы на Ореховом бульваре подросток ранил охранника и двух полицейских, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    Инцидент произошел 23 ноября, подозреваемый нанес не менее двух ножевых ранений охраннику после замечания, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Пострадавшему охраннику оперативно оказали медицинскую помощь, он госпитализирован в городскую больницу.

    Подросток при задержании ранил ножом двоих сотрудников полиции, у них резаные раны рук.

    Дело завели по статьям «Покушение на убийство» и «Применение насилия в отношении представителя власти» (два эпизода).

    Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Подозреваемый задержан. В ближайшее время подростку будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

    Ранее в одной из школ Подмосковья ученик девятого класса пригрозил ножом своему однокласснику и нанес ему несколько ударов, возбуждено уголовное дело.

    До этого школьника приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы за убийство подруги и ее матери в Екатеринбурге.

    Комментарии (20)
    24 ноября 2025, 11:41 • Новости дня
    Вильфанд рассказал о предстоящей зиме в Москве

    Вильфанд рассказал о предстоящей зиме в Москве
    @ Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    Температура в столице зимой будет ниже, чем прошлой зимой, но экстремально холодных периодов синоптики не ждут, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    Предстоящая зима в Москве будет в пределах климатической нормы, рассказал Вильфанд, его слова передает РИА «Новости».

    Вильфанд также отметил, что в нынешнем сезоне ожидается чередование холодных и относительно теплых периодов. По его словам, жителей столицы ждет привычная зима без значительных погодных аномалий.

    Кроме того, метеоролог сообщил, что настоящей зимы в Москве не предвидится как минимум до конца ноября. По предварительным данным, в ближайшую неделю условия для снегопадов в городе складываться не будут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в понедельник ожидаются дождь, мокрый снег, гололед и температура до плюс семи градусов.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что на этой неделе мокрый снег и гололед ожидаются в Алтайском крае, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях.

    Комментарии (72)
    25 ноября 2025, 20:08 • Видео
    Лавров ответил Евросоюзу по Украине

    Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 23:45 • Новости дня
    Потомки советского информатора Жоржа Пака получили российские паспорта

    Tекст: Катерина Туманова

    Директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ситуационном центре ведомства вручил российские паспорта Изабель Пак и Димитрию Фолимоноффу, потомкам Жоржа Пака, агента советской разведки во Франции, который получил прозвище «французский Филби».

    Француз Пак за 20 лет работы на СССР сумел передать огромные массивы ценных данных, в том числе из центрального аппарата НАТО, говорится в сюжете телеканала «Россия 1».

    Молодой журналист Пак в 1943 году уже работая с де Голлем, Пак подружился с советским резидентом Николаем Горшковым – сошлись на ненависти к фашизму. Пак начал помогать СССР, в том числе, работая в аппарате НАТО.

    «Ваш отец был преданным другом Советского союза. Будучи убежденным антифашистом, активным участником антифашистского движения в составе организации «Сражающаяся Франция», он инициативно установил контакт с советской внешней разведкой», – сказал Нарышкин на церемонии.

    По словам внука разведчика, Франция очень изменилась и французы не понимают, что делает Россия. Хотя бы потому, что у Димитрия русское имя и он часто встречается с негативным к себе отношением на родине из-за этого.

    «Кульминацией нашего отвращения стала пропаганда, развязанная вокруг спецоперации на Украине», – объяснила на русском языке желание получить российское гражданство Изабель Пак.

    Пока дочь и внук Жоржа Пака живут в Санкт-Петербурге.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль выразил желание оформить российское гражданство, чтобы дать своим детям лучшее образование и сохранить традиционные ценности. Отец Илона Маска захотел получить российский паспорт.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 14:46 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении третьего летевшего на Москву беспилотника

    Собянин сообщил об уничтожении третьего летевшего на Москву беспилотника
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Третий беспилотник, направлявшийся в сторону столицы, был сбит силами противовоздушной обороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    По информации из Telegram-канала Собянина, специалисты экстренных служб оперативно прибыли к месту падения обломков для проведения необходимых мероприятий.

    Ранее в понедельник ПВО сбила два летевших на Москву беспилотника.

    Напомним, в ночь на понедельник средства ПВО перехватили и уничтожили 93 беспилотника над Россией.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 20:59 • Новости дня
    Российские ПВО уничтожили 40 украинских дронов за шесть часов

    Российские ПВО уничтожили 40 украинских дронов за шесть часов
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение шести часов над Россией были перехвачены 40 беспилотников.

    Как передает ТАСС, Минобороны России сообщило об успешном уничтожении сорока украинских беспилотников с 14:00 до 20:00 по московскому времени 24 ноября. По данным ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА над территорией Московского региона, в том числе 8 БПЛА, летевших на Москву, 10 БПЛА над территорией Республики Крым, 9 БПЛА над акваторией Черного моря, по 3 БПЛА над территориями Брянской и Калужской областей и 1 БПЛА над территорией Курской области».

    Согласно данным Минобороны, системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку, не допустив нанесения ущерба объектам критической инфраструктуры в перечисленных регионах.

    В министерстве подчеркнули, что все угрозы были своевременно нейтрализованы, а воздушная обстановка находится под полным контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система ПВО сбила десятый беспилотник, направлявшийся к Москве.

    Средства ПВО перехватили десять беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях за шесть часов. Минобороны России отметило, что за ночь были перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотника.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 12:55 • Новости дня
    Собянин: Уничтожен атаковавший Москву беспилотник
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, пытавшийся атаковать российскую столицу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Беспилотник уничтожен, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник в своем Telegram-канале.

    Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник средства ПВО перехватили и уничтожили 93 беспилотника.

    За прошлую неделю над страной нейтрализовали более 570 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Шесть беспилотников сбито на подлете к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Система ПВО перехватила шесть беспилотников возле российской столицы, что подтвердил мэр Москвы, отметив оперативную работу экстренных служб.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале о том, что ПВО Министерства обороны сбила еще два беспилотника, летевших на Москву, передает ТАСС. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков.

    «ПВО Минобороны отразила атаку двух беспилотных средств, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Суммарно за последние три часа городские службы зафиксировали сбитие шести беспилотников, летевших в направлении Москвы. Мэр отметил, что угрозы для жизни и здоровья граждан не возникло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили девяносто три беспилотника за одну ночь. Средства ПВО перехватили десять беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях в течение шести часов.

    Комментарии (0)
    23 ноября 2025, 22:13 • Новости дня
    Следователи начали проверку после отравления в Центральном университете в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    По предварительным данным, 23 ноября несовершеннолетние с симптомами пищевого отравления были доставлены в медицинские учреждения из одного учебного заведения, расположенного в Москве, сказано в Telegram-канале столичного управления СК России.

    «По данному факту Пресненским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – сказано в сообщении.

    Там уточнили, что следователи с сотрудниками Роспотребнадзора проводят осмотр места происшествия, изучается необходимая документация.

    Ранее в этот день несколько студентов были госпитализированы в инфекционные отделения больниц в Москве с пищевым отравлением, которое произошло на IT-олимпиаде, сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СК начал проверку после массового отравления девушек в ресторане Петербурга. В начале ноября во время круиза на теплоходе «Сергей Дягилев» по маршруту Москва – Тверь – Углич десять туристов, включая детей, почувствовали симптомы сильного отравления.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 19:23 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом ПВО десятом летевшем на Москву беспилотнике

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице специалисты экстренных служб работают на месте обнаружения обломков последнего уничтоженного беспилотника после очередной атаки.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что система противовоздушной обороны Минобороны сбила еще один беспилотник, который направлялся к Москве, передает ТАСС.

    По словам Собянина, «уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    Всего за последние четыре с половиной часа городская система противовоздушной обороны зафиксировала и уничтожила 10 беспилотников, которые летели в направлении Москвы.

    Власти продолжают следить за ситуацией и контролируют ее развитие, чтобы обеспечить безопасность жителей столицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник, который направлялся к Москве. Система ПВО перехватила шесть беспилотников возле российской столицы. В течение шести часов средства ПВО перехватили десять беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 18:14 • Новости дня
    Полиция задержала подозреваемого в порче 12 машин на востоке Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе Ивановское в Москве задержан мужчина, подозреваемый в массовом повреждении автотранспорта на улицах Челябинская и Чечулина, причем установлена его личность, сообщили в столичном главке МВД.

    Полицейские задержали 40-летнего уроженца Ростовской области. Его обвиняют в умышленном повреждении стекол 12 автомобилей, сообщили в ГУ МВД РФ по Москве. Все машины были припаркованы на улицах Челябинская и Чечулина. В полицию за помощью обратились 12 пострадавших граждан, рассказавших о случившемся.

    Личность подозреваемого удалось установить быстро, после чего его задержали на Дорожной улице. «В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заявил заместитель начальника УИиОС ГУ МВД по Москве Ленар Давлетшин.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Сейчас сотрудники полиции выясняют мотивы поступка и устанавливают всех пострадавших от действий задержанного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве на юго-востоке города пострадали десять автомобилей и мотоциклов после возможного поджога мусорных контейнеров.

    В столице 10 ноября задержаны трое мигрантов после нападения на машину с ребенком.

    В октябре в Москве в сгоревшей машине нашли тела двух мужчин.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Четвертый беспилотник сбили по пути к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    За два с половиной часа на подлете к российской столице были уничтожены четыре беспилотника, обломки обследуют специалисты экстренных служб.

    Система противовоздушной обороны сбила еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщает ТАСС. Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале: «Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб».

    По словам Собянина, за последние два с половиной часа система ПВО уничтожила уже четыре беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Подробности о возможных повреждениях инфраструктуры или пострадавших пока не приводятся.

    Экстренные и профильные службы продолжают работу на местах падения обломков для уточнения обстоятельств произошедшего и ликвидации последствий инцидентов. Обновления по ситуации обещают сообщать по мере поступления новой информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны сбили третий беспилотник, направлявшийся в сторону столицы. Беспилотный летательный аппарат, летевший к Москве, уничтожили днем в понедельник. За шесть часов средства ПВО перехватили десять беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях.

    Комментарии (0)
    23 ноября 2025, 21:32 • Новости дня
    Участников олимпиады в московском Центральном университете госпитализировали

    Tекст: Катерина Туманова

    Несколько участников IT-олимпиады в Центральном университете в Москве госпитализированы с симптомами пищевого отравления, сообщил Telegram-канал столичного управления Роспотребнадзора.

    «Управление Роспотребнадзора по Москве по информации Департамента здравоохранения Москвы о госпитализации с симптомами пищевого отравления участников it-соревнований в «Центральном университете» на улице Гашека, проводит эпидемиологическое расследование», – сказано в сообщении.

    В прокуратуре Центрального административного округа заявили, что контролируют установление обстоятельств доставления учащихся, в том числе несовершеннолетних, в медицинские учреждения.

    «Предварительно, 23 ноября не менее девяти несовершеннолетних доставлены с симптомами пищевого отравления в медицинские учреждения из одного из учебных заведений на ул. Гашека, еще несколько обратились за медицинской помощью самостоятельно», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, СК начал проверку после массового отравления  девушек в ресторане Петербурга. В начале ноября во время круиза на теплоходе «Сергей Дягилев» по маршруту Москва – Тверь – Углич десять туристов, включая детей, почувствовали симптомы сильного отравления.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 22:27 • Новости дня
    На улице Наметкина в Москве загорелось производственное здание

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичные огнеборцы ликвидируют пожар на юго-западе Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного управления МЧС.

    «На улице Наметкина, произошло загорание на третьем этаже пятиэтажного производственного здания. На месте работают 31 сотрудник и девять единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона», – сообщили там.

    В ведомстве добавили, что дополнительная информация о происшествии уточняется.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале ноября подросток по указанию мошенников совершил поджог полицейского авто в Химках. Машины и мотоциклы сгорели в результате вероятного поджога контейнеров в Москве.


    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 14:12 • Новости дня
    В Москве утвердили порядок работы автономных курьеров-роверов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Столичные власти согласовали новые требования для передвижения автономных роботов-курьеров, среди которых введение номеров и подключение к городским системам, сообщили в департаменте транспорта города.

    Все такие роботы получат индивидуальные номера для идентификации и контроля перемещений, пояснил глава департамента Максим Ликсутов. Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

    В ближайшие месяцы количество таких устройств в сервисах доставки будет расти.

    Согласно новым правилам, роботы смогут передвигаться только в строго определенных для этого зонах города, для них выделят специальные зоны стоянки. Все роверы будут подключены к городским информационным системам, таким как АИС «Таксомотор» и ГИС ЕРНИС, чтобы обеспечить централизованный контроль и оперативное реагирование на возможные инциденты.

    На сегодняшний день в Москве уже работает примерно 200 роботов-курьеров, которые ежедневно доставляют свыше 1,5 тыс. заказов.

    Ранее в ноябре в Казани стартовало тестирование запуска роботов-доставщиков в Казани, роверы сканируют улицы для создания маршрутов доставки.

    Компания «Яндекс» проводила тестовые испытания беспилотного робота-курьера еще в 2019 году.

    Комментарии (0)
    24 ноября 2025, 14:29 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили второй за день беспилотник

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Летевший на российскую столицу беспилотный летательный аппарат уничтожен, сообщил мэр города Сергей Собянин в понедельник во второй половине дня.

    На месте падения фрагментов дрона работают специалисты экстренных служб, указал градоначальник в своем Telegram-канале.

    Ранее в понедельник Собянин уже сообщал, что средства ПВО уничтожили на подлете к городу беспилотник.

    До этого Минобороны сообщало, что в ночь с воскресенья на понедельник средства ПВО перехватили и уничтожили 93 беспилотника над Россией.

    Комментарии (0)
