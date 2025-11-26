В Мосгордуме решили увеличить цену патента для таксистов более чем в два раза

Tекст: Алексей Дегтярев

Стоимость патента для таксистов в Москве увеличится до 9 тыс. рублей в месяц, это почти в 2,6 раза больше текущей суммы в 3,4 тыс. рублей, передает ТАСС.

По словам замглавы департамента экономической политики и развития Москвы Дарьи Мурченко, действующая цена на патент существенно ниже реальных доходов в этой отрасли.

Она пояснила, что повышение стоимости патента должно выровнять налоговую нагрузку между таксистами на патенте и самозанятыми водителями. По словам чиновницы, 75% столичных таксистов работают по схеме самозанятых.

Документ также предусматривает отмену патента для легкового такси, использующего наемных работников. Мурченко отметила, что такие варианты были не востребованы на рынке.

Ранее в России призвали с помощью дорожных камер осматривать наличие не только полисов ОСАГО, но и диагностических карт автомобилей.

Премьер Михаил Мишустин отмечал, что в следующем году в российской столице планируется запустить первое беспилотное такси.