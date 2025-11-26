Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.11882 комментария
В Мосгордуме решили увеличить цену патента для таксистов более чем в два раза
Патент для таксистов, работающих в российской столице, подорожает больше, чем вдвое, за такие изменения в законе проголосовали депутаты Московской городской думы.
Стоимость патента для таксистов в Москве увеличится до 9 тыс. рублей в месяц, это почти в 2,6 раза больше текущей суммы в 3,4 тыс. рублей, передает ТАСС.
По словам замглавы департамента экономической политики и развития Москвы Дарьи Мурченко, действующая цена на патент существенно ниже реальных доходов в этой отрасли.
Она пояснила, что повышение стоимости патента должно выровнять налоговую нагрузку между таксистами на патенте и самозанятыми водителями. По словам чиновницы, 75% столичных таксистов работают по схеме самозанятых.
Документ также предусматривает отмену патента для легкового такси, использующего наемных работников. Мурченко отметила, что такие варианты были не востребованы на рынке.
Ранее в России призвали с помощью дорожных камер осматривать наличие не только полисов ОСАГО, но и диагностических карт автомобилей.
Премьер Михаил Мишустин отмечал, что в следующем году в российской столице планируется запустить первое беспилотное такси.