Восемь человек пострадали в крупной аварии под Самарой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Восемь человек, включая троих несовершеннолетних, пострадали в массовом ДТП под Самарой, передает РИА «Новости». Авария произошла на 884-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в ночь на воскресенье. В столкновении участвовали фуры DAF и Volvo, а также легковые автомобили Chery и Kia.

По информации областного центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, водитель и четверо пассажиров Chery, из которых трое дети, получили травмы. Кроме того, пострадали водитель и два пассажира автомобиля Kia. Все пострадавшие были госпитализированы в сызранскую больницу.

В региональном управлении МВД уточнили, что, по предварительным данным, фура DAF совершила наезд на легковые автомобили и фуру Volvo, которые остановились на запрещающий сигнал светофора. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют точные обстоятельства и причины аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовской области в результате ДТП с фурой погибли четыре человека. На трассе М-5 в Оренбургской области столкнулись более 20 автомобилей. В Курской области в массовой аварии погибли четыре человека.