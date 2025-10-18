Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.11 комментариев
В массовой аварии в Подмосковье погибли три человека
В городе Серпухов в Московской области столкнулись шесть машин, погибли три человека, сообщили в региональном Главном управлении МВД в субботу.
Авария произошла около 16.00 мск на 99-м километре трассы М-2 «Крым», по предварительным данным, водитель грузовика въехал в три других грузовика и две легковушки, двигавшихся в попутном направлении, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Погибли три человека, двое детей получили травмы.
Ранее в субботу в столице произошла дорожная авария, в которой погибли регбисты Захар Морозов и Виталий Чазов, представлявшие столичные клубы.
Еще раньше в Московской области произошла массовая авария, пострадали два человека. До этого в столице медики пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи.