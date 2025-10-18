Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.2 комментария
Два молодых регбиста погибли в аварии в Москве
В результате дорожно-транспортного происшествия в Москве погибли регбисты Захар Морозов и Виталий Чазов, представлявшие столичные клубы, сообщает пресс-служба московского «Динамо».
Два молодых российских регбиста, Захар Морозов и Виталий Чазов, погибли в результате аварии, передает ТАСС. Об этом трагическом событии сообщила пресс-служба московского регбийного клуба «Динамо».
В заявлении клуба говорится: «Захар отыграл за нашу молодежную команду прошедший сезон. Искренне соболезнуем родным и близким. Эта утрата – общая для всех нас». Морозову было двадцать лет.
Виталий Чазов, которому исполнился двадцать один год, был игроком московского ЦСКА.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Башкирии в результате ДТП погиб чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников. Экс-футболист клуба Monaco и сборной Хорватии Нико Покривач погиб в автокатастрофе. Экс-футболист Сергей Каракин погиб в ДТП в Подмосковье.