Два молодых регбиста погибли в аварии в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Два молодых российских регбиста, Захар Морозов и Виталий Чазов, погибли в результате аварии, передает ТАСС. Об этом трагическом событии сообщила пресс-служба московского регбийного клуба «Динамо».

В заявлении клуба говорится: «Захар отыграл за нашу молодежную команду прошедший сезон. Искренне соболезнуем родным и близким. Эта утрата – общая для всех нас». Морозову было двадцать лет.

Виталий Чазов, которому исполнился двадцать один год, был игроком московского ЦСКА.

