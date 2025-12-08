В Петербурге прошла первая международная конференция по социальной архитектуре

Tекст: Ольга Иванова

Первая в мире Международная научно-практическая конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений» прошла в Петербурге. В мероприятии приняли участие 600 экспертов из 27 стран, включая Китай, Индию, Сербию, США, Францию, Японию, страны Африки и Ближнего Востока.

Президент России Владимир Путин направил участникам приветствие, отметив значимость развития социальной архитектуры для государственных и муниципальных управленческих практик.

Начальник управления президентапо вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев подчеркнул, что социальная архитектура становится инструментом выстраивания будущего: «В стремительно меняющемся мире особенно важно искать основания для сотрудничества всех цивилизаций. Наш народ никогда не перестанет мечтать, и наша роль – не придумывать мечту за людей, а услышать ее и оформить: в словах, схемах, образах. В этом и состоит задача настоящих социальных архитекторов».

Одним из ключевых событий стала презентация первого в мире учебника по социальной архитектуре, подготовленного учёными из МГУ, МГИМО и других вузов. По мнению профессора Сергея Володенкова, издание закладывает основу для подготовки специалистов, способных проектировать будущее общественное развитие и отвечать на вызовы современности: он отметил, что социальное проектирование становится новым видом политического мышления, где важны не только цели, но и способы достижения общественного согласия.

Конференция, по словам профессор факультета политологии МГУ, руководитель департамента просветительской деятельности в области общественных и гуманитарных наук ЭИСИ Антонины Селезневой, стала важным этапом формирования методологических основ новой профессиональной области. Руководитель Центра социальной архитектуры МГИМО Оксана Гаман-Голутвина добавила, что международный формат форума позволяет аккумулировать опыт разных регионов, что особенно важно в условиях современных кризисов.

Китайский политолог и журналист, декан Института изучения Китая при Фуданьском университете Чжан Вэйвэй подчеркнул необходимость моделирования будущего и планирования общественного развития. Американский экономист Джеффри Сакс отметил растущее значение региональной интеграции для сохранения экосистем и эффективных межгосударственных связей в эпоху вызовов.

С 2025 года подготовка магистров по социальной архитектуре стартует в МГУ и Финансовом университете, а в 2026 году – в Петербургском университете. Дополнительные образовательные программы реализуются в РАНХиГС и РГГУ. Президент Российского общества политологов Андрей Шутов отметил, что старт масштабного национального проекта в сфере социальной архитектуры был предварен серьезной интеллектуальной работой и созданием учебно-методической базы.

Среди докладчиков были эксперты из разных стран и отраслей – философ Александр Дугин, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, представители международных институтов и университетов. Обозначено намерение создать Институт социальной архитектуры на базе платформы «Россия – страна возможностей», а сама конференция, по словам организаторов, должна стать регулярной международной площадкой для диалога исследователей, экспертов, органов власти и общества по теме социальных изменений.