В массовом ДТП на трассе в Подмосковье пострадали два человека
На трассе М-1 «Беларусь» в Подмосковье из-за столкновения пяти автомобилей движение в сторону области было ограничено, а двое пострадавших доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГУМВД по Московской области.
Авария произошла около 12:05 на участке 134-го километра автодороги М-1 «Беларусь», передает РИА «Новости». В столкновении участвовали сразу пять транспортных средств: три легковых и два грузовых автомобиля.
В результате происшествия два человека получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. О характере и степени тяжести их повреждений не сообщается.
Из-за ДТП движение по трассе М-1 в сторону области оказалось ограничено. Для водителей организован объезд через 131-й километр Минского шоссе.
