В массовом ДТП на трассе в Подмосковье пострадали два человека

Tекст: Дмитрий Зубарев

Авария произошла около 12:05 на участке 134-го километра автодороги М-1 «Беларусь», передает РИА «Новости». В столкновении участвовали сразу пять транспортных средств: три легковых и два грузовых автомобиля.

В результате происшествия два человека получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. О характере и степени тяжести их повреждений не сообщается.

Из-за ДТП движение по трассе М-1 в сторону области оказалось ограничено. Для водителей организован объезд через 131-й километр Минского шоссе.

