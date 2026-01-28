Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?9 комментариев
Сеть МФЦ оказала более 166 млн госуслуг в 2025 году
На пленарной сессии форума «Мои Документы» в Москве отметили, что за год через МФЦ по стране предоставили свыше 166 млн государственных и муниципальных услуг.
В Москве прошла пленарная сессия IX Всероссийского Форума Центров «Мои Документы», посвящённая 15-летию реформы госуслуг, говориться в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Организаторами мероприятия выступили Минэкономразвития России и Правительство Москвы.
В ходе дискуссии напомнили, что в 2010 году был подписан федеральный закон, который заложил основы современной системы госуслуг и принцип одного окна. Глава Минэкономразвития Максим Решетников подчеркнул, что цифровая трансформация госуправления – одна из национальных целей, а ключевой задачей остаётся соответствие высоким ожиданиям граждан.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил: «Из всех технологических реформ, которые мы проводили, именно эта получилась на 100%. Принцип одного окна коренным образом изменил характер взаимодействия между государством и гражданином нашей страны».
В 2025 году через сеть МФЦ по всей стране оказано более 166 млн услуг, а уровень удовлетворённости посетителей, по словам Министра, близок к 100%.
Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко отметил, что за 15 лет в системе госуправления произошла настоящая культурная революция – теперь государство воспринимает человека как заказчика, а не просителя. Он подчеркнул, что идеальная модель – когда гражданину не требуется вообще подавать заявления: государство само проактивно решает его задачи.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что культура человекоцентричности, заложенная реформой госуслуг, стала примером и для частного бизнеса, в первую очередь – банков.
Глава Сбера Герман Греф добавил, что несмотря на развитие цифровых сервисов, посещаемость отделений остаётся высокой – до 5 млн человек в день, а МФЦ в ближайшие пять лет будут по-прежнему востребованы для решения сложных вопросов и получения консультаций.
Заместитель председателя – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил, что будущее МФЦ – в интеграции цифровых решений и живого общения. Важно дать гражданам возможность самим выбирать, каким способом получать услуги, а система должна перестраиваться вокруг реальных жизненных ситуаций. По оценкам исследователей, экономический эффект реформы госуслуг уже достиг почти 100 млрд рублей.
В завершение Максим Решетников отметил, что традиционные центры нужны даже в век цифровизации, так как именно они остаются на переднем крае взаимодействия с гражданами. МФЦ выполняют резервную функцию и позволяют оперативно реагировать на реальные запросы общества.