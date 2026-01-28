Суд Амстердама снял украинский арест с активов «Газпрома» в Нидерландах

Tекст: Тимур Шайдуллин

Апелляционный суд Амстердама снял обеспечительные меры с активов компаний, связанных с «Газпромом», пишет ТАСС. Суд признал, что украинская фирма «Автодоркомплект» злоупотребила правом, когда обратилась с иском и ввела суд в заблуждение, не предоставив полную информацию о ранее вынесенных решениях украинских и нидерландских судов.

В частности, компания не раскрыла, что аналогичные требования уже были отклонены в Нидерландах из-за применения иммунитета РФ к структурам «Газпрома».

В решении суда говорится, что ходатайство об аресте было попыткой обойти юрисдикционный иммунитет России, а аресты нанесли несоразмерный ущерб ответчикам, включая блокировку сделки по продаже доли Gazprom International в Wintershall. Это могло привести к ликвидации компании и потере рабочих мест. При этом «Автодоркомплект», находящийся в банкротстве, не способен компенсировать возможный ущерб.

Суд отменил решение первой инстанции, распорядился снять все аресты и обязал «Автодоркомплект» возместить судебные расходы Gazprom International и связанных с ним компаний. Решение подлежит немедленному исполнению. Арест активов был наложен летом 2025 года на сумму около 660 млн евро. Первая инстанция сочла, что иммунитет РФ не распространяется на эти активы, однако апелляция это решение отменила.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Гааге в июле 2025 года отозвал ордер на арест активов «Газпрома» в Нидерландах. А в июне окружной суд Гааги отказался рассматривать иск украинской компании «Жнива» о взыскании активов «Газпрома» на сумму примерно 85 млн евро.

При этом, в декабре окружной суд Амстердама наложил арест на имущество и счета оператора газопровода «Турецкий поток» South Stream Transport B.V., который принадлежит «Газпрому»