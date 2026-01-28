Систему ГАС «Выборы» 2.0 запустили по всей России

Tекст: Елизавета Шишкова

На заседании Центральной избирательной комиссии РФ было принято решение ввести ГАС «Выборы» 2.0 в постоянную эксплуатацию с 6 февраля 2026 года, передает НОМ. Новая версия системы отличается единой базой данных, обновляемой в режиме реального времени, и полностью построена на российских технологиях и программном обеспечении. Это обеспечивает независимость и безопасность избирательного процесса.

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что создание ГАС «Выборы» 2.0 стало результатом координированной работы ЦИК, правительства России и профильных ведомств. По ее словам, проект был реализован с опорой на отечественные разработки, что гарантирует технологическую независимость и отвечает принципам импортозамещения. Она подчеркнула, что «достигнут принципиально новый уровень автоматизации всех технологических процессов».

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил, что ранее система опиралась на зарубежные инструменты, поддержка которых была прекращена. Новая платформа централизована, соединена защищенными каналами связи и состоит из основного и резервных центров обработки данных. Булаев отметил: «Созданный сегодня продукт, который мы называем ГАС «Выборы» 2.0, подтвердил свою дееспособность».

Регистр избирателей теперь формируется на основе данных Федеральной налоговой службы, МВД России и органов ЗАГС, обновляется почти в режиме реального времени и позволяет снизить количество ошибок и жалоб. В системе функционируют 19 подсистем, включая 12 основных и семь поддерживающих. В 2025 году новая версия использовалась в опытной эксплуатации во время ЕДГ, а прежняя версия работала как резервная.

ЦИК также приняла постановление о выводе из эксплуатации версии 1.3.1 с 6 февраля. Федеральному центру информатизации поручено обеспечить защиту информации при демонтаже старых средств. Представители экспертного сообщества отмечают, что новая система еще лучше защищает избирательный процесс от внешних воздействий и укрепляет суверенитет российской избирательной системы.