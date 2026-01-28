Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?7 комментариев
Премьер Бельгии забыл важные документы про пиво на встрече с Трампом
Премьер Бельгии Барт Де Вевер признался, что случайно оставил у Дональда Трампа в Давосе свои конфиденциальные рабочие записи с аналитикой по бельгийскому пиву.
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер признался, что забыл секретные документы на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, пишет
ТАСС. Де Вевер с иронией заметил: «Я вдруг понял, что оставил свои рабочие записи у Трампа. Так что вполне возможно, что президент США найдет потом у себя в портфеле мои записи по ежедневному брифингу о безопасности и аналитические заметки о состоянии бельгийского пивного производства».
Премьер добавил, что если Трамп решит, будто слово «пиво» – это кодовое обозначение Гренландии, то он может «завтра утром проснуться в тюрьме», намекнув таким образом на резонансную судьбу президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Де Вевер сравнил Трампа с героем детской книги «Очень голодная гусеница».
До этого организаторы саммита лидеров «Большой двадцатки» забыли отключить звук на трансляции закрытой сессии и этим смутили президента ЮАР Сирила Рамафосу.
А в 2023 году документы с пометкой «секретно» нашли в гараже дома тогдашнего президента США Джо Байдена в городе Уилмингтон, штат Делавэр.