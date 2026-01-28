Премьер Бельгии забыл важные документы про пиво на встрече с Трампом

  • Новость часаСуд Амстердама снял украинский арест с активов «Газпрома» в Нидерландах
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия использовала в военных целях зависимость Украины от Starlink
    Матвиенко предупредила «Почту России» о возможном «бегстве» сотрудников
    В Казахстане решили почти полностью переписать Конституцию
    Премьера Стармера обвинили в массовой травле британских солдат
    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского
    Путин поддержал действия аш-Шараа по восстановлению Сирии
    Песков назвал дату продолжения переговоров по Украине в Абу-Даби
    СК сообщил о задержании членов ОПГ в руководстве РЖД
    Маврикий заявил о планах запретить ядерное оружие на базе Диего-Гарсия
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Война на Украине – эпицентр тектонического сдвига

    Мир неумолимо возвращается к логике сфер влияния, где право голоса имеют только те, кто обладает реальной силой и готовностью ее применять. США, Россия и Китай сегодня именно так и делят планету, ведя сложный, многоплановый торг по всему периметру от Тайваня до Венесуэлы и от Ирана до Арктики.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    24 комментария
    28 января 2026, 18:54 • Новости дня

    Премьер Бельгии забыл важные документы про пиво на встрече с Трампом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер Бельгии Барт Де Вевер признался, что случайно оставил у Дональда Трампа в Давосе свои конфиденциальные рабочие записи с аналитикой по бельгийскому пиву.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер признался, что забыл секретные документы на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, пишет

    ТАСС. Де Вевер с иронией заметил: «Я вдруг понял, что оставил свои рабочие записи у Трампа. Так что вполне возможно, что президент США найдет потом у себя в портфеле мои записи по ежедневному брифингу о безопасности и аналитические заметки о состоянии бельгийского пивного производства».

    Премьер добавил, что если Трамп решит, будто слово «пиво» – это кодовое обозначение Гренландии, то он может «завтра утром проснуться в тюрьме», намекнув таким образом на резонансную судьбу президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Де Вевер сравнил Трампа с героем детской книги «Очень голодная гусеница».

    До этого организаторы саммита лидеров «Большой двадцатки» забыли отключить звук на трансляции закрытой сессии и этим смутили президента ЮАР Сирила Рамафосу.

    А в 2023 году документы с пометкой «секретно» нашли в гараже дома тогдашнего президента США Джо Байдена в городе Уилмингтон, штат Делавэр.

    28 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского

    Ушаков: Россия обеспечит Зеленскому в ходе визита в Москву безопасность и условия для работы

    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    «Вопрос для нас не новый, он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов», – сказал он в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости». Ушаков отметил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности принять в Москве Владимира Зеленского в случае, если тот настроен на прямой диалог.

    По его словам, российский лидер публично обозначал такую позицию во время общения с журналистами. «Президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы», – заявил Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    Помощник президента уточнил, что тема возможных контактов поднималась и в ходе телефонных разговоров Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По словам Ушакова, американский лидер предлагал рассмотреть вариант такой встречи, однако подчеркивалась необходимость серьезной предварительной проработки.

    «Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов», – отметил представитель Кремля, добавив, что без четкого понимания целей и содержания переговоров подобные встречи не имеют смысла.

    Ранее Ушаков напомнил о готовности Москвы к визиту Зеленского.

    В сентябре Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима в Москве.

    Комментарии (18)
    27 января 2026, 20:56 • Новости дня
    Рар: Европа хочет превратить Украину в собственный протекторат

    Политолог Рар: Принятия Киева в ЕС станет для Брюсселя проблемой

    Рар: Европа хочет превратить Украину в собственный протекторат
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европейские лидеры намерены выдать Украине своеобразную компенсацию за разрушенную экономику и потерянные территории. Таковой может стать членство в ЕС. Не все государства будут согласны с этим, но Брюсселю хватит сил переубедить оппозиционеров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский считает возможным вступление Украины в ЕС к 2027 году.

    «После окончания конфликта на Украине, оформленного в соответствующий мирный договор, Запад должен будет предоставить ей некую компенсацию за разрушенную экономику и потерянную часть территории. Именно поэтому все больше политиков в Брюсселе склоняются к идее принять ее в ЕС, минуя значительную часть правил», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «То есть Украина может рассчитывать как минимум на статус «протектората» Евросоюза, что теоретически даст стране некоторые гарантии безопасности, тогда как членство в НАТО для Киева исключено», – полагает он.

    При этом «костяк» ЕС будет настойчиво проталкивать вхождение Украины в объединение. «Конечно, с этим согласны далеко не все члены союза, но им будут «выкручивать руки», из-за чего они рано или поздно согласятся. И тот факт, что Брюссель после принятия Киева в организацию столкнется с большими проблемами – тоже всем понятен. Украинская политическая, социальная и экономическая системы не соответствуют стандартам ЕС», – добавляет собеседник.

    «При этом в большинстве стран население будет выступать против членства Киева в союзе. Германия не станет исключением. Однако правящие круги ФРГ станут активно лоббировать мысль о том, что в случае непринятия Украины она рухнет. А за последние годы судьба этого государства стала плотно ассоциироваться с судьбой всей Европы», – заключил Рар.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет «полностью технически» готова вступить в Евросоюз в 2027 году. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и лидером Польши Каролем Навроцким, сообщает РИА «Новости».

    Тем не менее, обозначенные сроки не устроили многих политиков ЕС. Например, Навроцкий оценил подобные темпы как «труднодостижимые», пишет RMF24. Нереализуемыми эти планы считает и премьер Венгрии Виктор Орбан. Он также подчеркнул, что Будапешт будет последовательно выступать против расширения ЕС за счет Украины, отмечает телеканал M1.

    Примечательно, что венгерский лидер также заявлял о наличии у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен плана, согласно которому Украина в течение десяти лет должна получить финансирование в размере 800 млрд долларов и ускоренно вступить в ЕС к 2027 году. Как сообщает Politico, часть лидеров уже выразили Брюсселю обеспокоенность по поводу перспектив принятия Киева.

    Тем не менее, некий дипломат в беседе с изданием назвал масштаб возражений преувеличенным, отметив, что они исходят «от двух разных голосов». Один из «голосов» призвал обсуждать членство, основываясь на достижениях, другой же категорично занял позицию против дальнейшего расширения ЕС.

    Комментарии (7)
    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 12:23 • Новости дня
    Каллас заявила о необходимости реформировать оборону Европы
    Каллас заявила о необходимости реформировать оборону Европы
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости срочной перестройки системы безопасности объединения на фоне ослабления доверия к США как партнеру по обороне.

    Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кая Каллас заявила о необходимости срочно изменить подход ЕС к безопасности и взять на себя большую ответственность за собственную оборону, передает Bloomberg.

    В своем выступлении в Европейском агентстве по обороне Каллас подняла вопрос создания европейских оборонных возможностей, независимых от США, а также возможного формирования собственной армии ЕС, финансируемой и контролируемой странами-членами.

    По словам Каллас, доверие Европы к США как партнеру по безопасности пошатнулось после неоднократных заявлений Дональда Трампа о пересмотре обязательств по НАТО и угрозы взять под контроль Гренландию. Каллас подчеркнула, что Европа больше не является приоритетом для США, и добавила: «Ни одна великая держава в истории не выживала, полагаясь на других в вопросах своей безопасности».

    Она предложила установить для европейских стран-членов НАТО так называемые «европейские цели оборонных возможностей», чтобы повысить автономию и координацию в рамках альянса. Каллас также призвала усилить обмен разведданными между ЕС и НАТО, который сейчас осложнен разногласиями между Кипром и Турцией.

    Помимо этого, Каллас предложила сделать рабочей статью о взаимной обороне внутри ЕС, которая пока ни разу не применялась, а также перейти от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений к системе квалифицированного большинства. Идея создания военных возможностей ЕС встретила критику со стороны генсека НАТО Марка Рютте, который заявил, что Европа не сможет защитить себя без поддержки США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия планирует направить часть военных ассигнований на закупку полярного оборудования и создание собственного судна ледового класса для работы в северных широтах.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не видит повода для оборонительной независимости Евросоюза от США.

    Соединенные Штаты обозначили радикальные изменения в подходе к обеспечению собственной безопасности.

    Комментарии (10)
    27 января 2026, 20:54 • Новости дня
    В ООН выступили с заявлением о неправомерности односторонних санкций ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Односторонние меры Евросоюза распространяются на более чем 30 стран с общим населением свыше двух млрд человек, заявили в ООН. При этом такие санкции являются неправомерными с точки зрения международного права.

    Санкции, введенные Евросоюзом против более 30 стран, затронули свыше 2,2 млрд человек. В перечень попали Россия, Беларусь, Иран, Китай, КНДР, Мьянма, Ливия, Судан, Сомали, Йемен, Бурунди, ЦАР, Республика Конго, Гвинея и другие государства. Об этом сообщили на международной конференции, организованной миссией Белоруссии в Брюсселе, передает ТАСС.

    В обсуждении приняли участие представители Европарламента и спецдокладчик ООН по вопросам односторонних мер профессор Елена Довгань. Она подчеркнула, что санкции могут быть введены только решением Совета Безопасности ООН. Ученый заявила: «Все остальные рестрикции – это односторонние принудительные меры, которые неправомерны с точки зрения международного права».

    Профессор привела примеры, когда односторонние санкции приводили к прямой гибели наиболее незащищенных групп населения, отметив негативное влияние подобных рестрикций на права человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Белграду рекомендовали прекратить вещание СМИ из России для продолжения диалога о вступлении в Евросоюз.

    А в понедельник Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа в Евросоюз с 2027 года.

    Политика ультимативного выбора Евросоюза может привести к неблагоприятным последствиям, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Комментарии (3)
    28 января 2026, 02:15 • Новости дня
    Журналистка заметила в Белом доме фото Путина и Трампа на Аляске

    Трамп разместил в Белом доме фото с Путиным на Аляске

    Tекст: Катерина Туманова

    Корреспондент программы PBS News Hour Лиз Ландерс, которая освещает работу Белого дома и администрации американского лидера Дональда Трампа, поделилась деталью на одной из стен резиденции президента в Вашингтоне – совместным фото с российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Ещё я заметил кое-что в вестибюле, соединяющем Западное крыло с резиденцией, чего раньше не видела: фотографию президентов Трампа и Путина в рамке, сделанную во время их летней встречи на Аляске», – написала Ландерс в соцсети Х.

    Журналистка добавила, что ниже на стене расположено фото президента Трампа с одним из внуков.

    Ландерс приложила к посту фото стены Белого дома, на котором президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп запечатлены в аэропорту в Анкоридже. Тогда политики пожали друг другу руки, сделали несколько фото и сели в автомобиль, чтобы проехать к месту переговоров.

    После встречи двух президентов Белый дом представил подборку фотографий на сайте. Среди них есть и та, что Трамп разместил на стене вестибюля – фото 27 и 28.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп назвал лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина – «сильными и умными лидерами, с которыми нельзя играть». А вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что Путин «мягче в общении, чем можно было бы ожидать», при этом назвал его расчетливым политиком, «который заботится об интересах России, как он их видит».

    Комментарии (7)
    28 января 2026, 00:00 • Новости дня
    Фицо назвал новую дату окончания конфликта на Украине

    Фицо: Конфликт на Украине завершится до 1 ноября 2027 года

    Фицо назвал новую дату окончания конфликта на Украине
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Словацкая Республика должна прекратить закупки российского газа не позднее 1 ноября 2027 года, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Роберт Фицо, отметив, что это знаменует собой завершение энергетического самоубийства Европейского союза.

    Совет Европейского союза и Европейский парламент 26 января официально приняли закон о поэтапном прекращении импорта российского газа и нефти, что является очередным шагов в реализации плана REPowerEU по достижению энергетической независимости от России.

    Фицо в связи с этим заявил, что Словацкая Республика подаст иск против принятого регламента в Суд Европейского союза в Люксембурге.

    «Мы будем возражать против нарушения принципов субсидиарности и пропорциональности. В нашем распоряжении есть четкий документ, подготовленный Министерством юстиции в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и по европейским делам. Мы будем требовать, чтобы этот регламент был признан противоречащим основополагающим принципам, на которых зиждется ЕС», – приводит слова Фицо портал Hlavne Spravy.

    Венгрия проголосовала против документа вместе со Словакией и также планирует подать аналогичный иск.

    Фицо считает, что до 1 ноября 2027 года война на Украине закончится, «и мы все придем в себя» .

    «Потому что такой разрыв с российской энергетикой – это самоубийство. И это говорю не только я, но и немецкие экономисты, немецкие политики, а теперь и другие политики из ЕС», – заявил премьер Словакии.

    По его словам, это бессмысленное идеологическое решение, принятое из-за ненависти к Российской Федерации. Когда война на Украине закончится, по словам Фицо, «все будут ломать себе ноги, гоняясь в Россию и делая там бизнес».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о подготовке иска в суд ЕС с целью добиться отмены запрета на импорт российского газа с 2027 года. Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа с 2027 года. Фицо заявил о рисках для Словакии после эмбарго на российский газ со стороны ЕС.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 01:45 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану «прекрасной армадой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана, при этом СМИ отмечают неоднозначность реплики, так как не ясно, говорит ли он об авианосце USS Abraham Lincoln с сопровождением или о чём-то большем.

    Президент США Трамп заявил, что ещё одна американская «армада» плывет к Ирану, и он надеется, что Тегеран заключил сделку с Вашингтоном.

    «Сейчас к Ирану плывет ещё одна прекрасная армада. Надеюсь, они заключат сделку», – цитирует американского лидера Times of Israel.

    Газета отмечает, что пока неясно, имеет ли Трамп в виду авианосец USS Abraham Lincoln и сопровождающие его военные корабли, прибывшие на Ближний Восток в понедельник, 26 января, или другую авианосную ударную группу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп уже высказывался днём ранее о «большой армаде» США возле Ирана, которая намного больше той, что у Венесуэлы. Власти Турции оценивают риски, связанные с возможным началом вооруженного конфликта в Иране. Трамп также заявлял о введении 25%-го тарифа на товары из стран, «ведущих бизнес» с Ираном.

    Комментарии (4)
    27 января 2026, 22:42 • Новости дня
    Сибига: Москва и Киев подпишут отдельные мирные соглашения с США

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина планирует подписать договор о завершении конфликта с США, а США, в свою очередь, с Россией, Европы среди подписантов не будет.

    Украина намерена подписать мирное соглашение с Соединенными Штатами, а США, в свою очередь, с Россией, участие Евросоюза в этом процессе не предусмотрено, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью украинскому интернет-изданию «Европейская правда».

    «Если говорить сугубо об этой 20-пунктовой рамке, то это документ двусторонний, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией должны подписать США», – отметил Сибига, отвечая на вопрос о вероятных сторонах будущего соглашения.

    Министр подчеркнул, что текущая конфигурация будущего договора еще не окончательная, переговоры продолжаются, а Евросоюз, несмотря на отсутствие формального участия в подписании, все же «присутствует» в процессе обсуждения и в гарантиях безопасности.

    Сибига сообщил, что ключевыми остаются вопросы о статусе некоторых территорий и Запорожской АЭС, которые пока не решены. Он также подтвердил, что присутствие американских войск на Украине в качестве гарантий безопасности не предусматривается.

    Сибига заявил, что Владимир Зеленский готов провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по вопросам территорий и будущего Запорожской АЭС.

    Американский экономист Джеффри Сакс отметил, что у Владимира Зеленского и его европейских партнеров нет стратегии на данном этапе конфликта на Украине.

    Кремль назвал принципиальной территориальную часть «формулы Анкориджа».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считал, что обсуждать отдельные положения переговорного процесса по Украине преждевременно.

    Комментарии (2)
    28 января 2026, 07:54 • Новости дня
    Трамп положительно оценил ослабление курса доллара
    Трамп положительно оценил ослабление курса доллара
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Курс американского доллара находится на хорошей отметке, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время поездки в Айову.

    Американский лидер заявил, что не считает курс доллара слишком низким по отношению к другим мировым валютам, передает ТАСС.

    Он подчеркнул позитивный характер происходящих изменений.

    «Нет, я думаю, что он отличный. С долларом все отлично», – сказал глава государства.

    Президент также отметил, что Пекин и Токио намеренно девальвировали юань и иену, создавая несправедливые условия для конкуренции. По его словам, бороться с такими действиями было крайне сложно, однако сейчас с американской валютой все в порядке.

    Ранее Трамп сообщал, что США повышают пошлины на продукцию из Южной Кореи из-за задержки ратификации торгового соглашения до 25%.

    Комментарии (2)
    27 января 2026, 22:37 • Новости дня
    Президент США заявил об «очень хороших» событиях при переговорах по Украине

    Трамп высказался об «очень хорошем» развитии событий по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам перед отъездом из Белого дома в Айову, что провел хороший разговор с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа, что в окружающем страну регионе «дела развиваются хорошо», как и в деле об урегулировании украинского конфликта.

    Трамп заявил, что на переговорах по разрешению украинского кризиса происходят «очень хорошие вещи», пишет газета Daily Sabah.

    Не вдаваясь в подробности, он сказал, что переговоры между российской и украинской делегациями при посредничестве США в Абу-Даби в минувшие выходные привели к обнадеживающему прогрессу.

    «Так что мы очень рады этому», – сказал американский лидер, отметив, что Вашингтон продолжит содействовать диалогу на обоих фронтах.

    Напомним, в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва рассчитывает на продолжение работы российско-американо-украинской рабочей группы на экспертном уровне уже на текущей неделе. США назвали переговоры по Украине в Абу-Даби историческими. При этом FT сообщила, что США назвали отказ Киева от территорий условием гарантий безопасности Украине.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 09:48 • Новости дня
    Politico: Здоровье Трампа стало главной обсуждаемой темой в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    В последние недели обсуждение физического и психологического состояния президента США Дональда Трампа среди европейских политиков заметно усилилось, сообщает издание Politico.

    По данным Politico, обсуждение состояния здоровья Дональда Трампа становится все более заметной темой среди европейских политиков, передает РИА «Новости».

    Несмотря на заявления президента США о своем «исключительном здоровье» и уверенности в собственных силах, слухи о его самочувствии продолжают появляться. Трамп неоднократно заявлял, что работает усерднее и больше любого другого президента в истории США.

    На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо якобы выразил обеспокоенность в связи с «психологическим состоянием» Трампа после их встречи во Флориде. Источники издания сообщают, что Фицо использовал слово «опасный», чтобы охарактеризовать впечатление от американского лидера в Мар-а-Лаго, однако сами дипломаты-источники не присутствовали при разговоре.

    В Белом доме категорически опровергли такие сообщения. Заместитель пресс-секретаря Анна Келли назвала их «абсолютно фейковыми новостями» и подчеркнула, что встреча Трампа и Фицо была позитивной и продуктивной. Ее мнение разделяет и присутствовавший на переговорах высокопоставленный чиновник, который описал беседу как нормальную и приятную.

    Встреча Трампа и Фицо, прошедшая 17 января в закрытом для прессы формате, по-прежнему вызывает интерес у европейской прессы и дипломатов. Подробности разговора между лидерами не раскрываются, однако тема здоровья и психологического состояния Трампа явно остается в центре внимания европейских политиков.

    Ранее Дональд Трамп объяснил появление синяков на руках приемом повышенной дозы аспирина и признался в использовании макияжа.

    Сам Трамп заявил, что чувствует себя лучше, чем 30 лет назад.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп находится в отличном состоянии здоровья.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 20:28 • Новости дня
    МИД Индии заявил о независимости отношений с Россией и ЕС

    МИД Индии подчеркнул независимость оборонного сотрудничества с Россией и ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри отметил, что сотрудничество Индии с Россией и Евросоюзом развивается независимо, несмотря на недавние оборонные соглашения с ЕС.

    Отношения Индии с Россией и Европейским союзом в области обороны существуют независимо друг от друга, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри. Он подчеркнул, что исторический контекст российско-индийского взаимодействия остается значимым, однако развитие контактов с ЕС не влияет на двусторонние связи Москвы и Дели, отмечает РИА «Новости».

    Мисри заявил: «Вопрос об отношениях Индии с Россией – это тема, о которой мы неоднократно говорили публично. Для этого есть исторический контекст… это две вещи, которые существуют сами по себе и развиваются независимо друг от друга».

    Министр обороны Индии Раджнатх Сингх добавил, что национальная оборонная промышленность может внести вклад в инициативу ЕС ReArm, поскольку Брюссель стремится к диверсификации поставщиков и снижению зависимости.

    Первый замглавы МИД Индии пояснил, что соглашение с ЕС имеет взаимную выгоду, и обе стороны видят преимущества от сотрудничества, что и стало причиной подписания соглашения.

    Ранее во вторник Индия и Европейский союз подписали соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Эксперты отметили, что сделка принесет выгоду Индии, но может быть связана с рисками.

    Специалисты также заявили о смещении внешнеполитических приоритетов Индии в сторону Запада и стратегическом сближении с Евросоюзом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дружба между Москвой и Дели приближается к 80-летию, и потенциал сближения еще не исчерпан, особенно на межпартийном уровне.


    Комментарии (0)
    28 января 2026, 07:41 • Новости дня
    Немецкий политик Нимайер: ЕС захотел диалога после применения «Орешника»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Демонстрация возможностей российского ракетного комплекса «Орешник» убедила западных лидеров в неизбежности обсуждения будущего украинского конфликта с Москвой, заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

    Удар новой системой вооружений показал необходимость контактов с Россией, сказал Нимайер, передает РИА «Новости».

    «Применение «Орешника», очевидно, было просто демонстрацией. РФ может это делать хоть каждый день, а не только однажды. Считаю, что Россию теперь воспринимают очень серьезно, и они перейдут к разговору с Москвой насчет судьбы Украины», – заявил эксперт.

    Политик подчеркнул безальтернативность диалога с российской стороной для европейцев. Он указал, что без участия Москвы не получится найти решения ни для завершения конфликта, ни для последующего урегулирования ситуации.

    Ранее глава СВР Сергей Нарышкин сообщал, что западные специалисты признали отсутствие средств для блокировки российского баллистического комплекса «Орешник».

    Также он отмечал, что применение «Орешника» ошеломило Запад.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 23:45 • Новости дня
    Президенты Турции и США обсудили «Совет мира» в Газе и Сирии

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонного разговора президент Турции Реджеп Тайим Эрдоган и его американский коллега Дональд Трамп обсудили также двусторонние отношения и сотрудничество в оборонной сфере.

    «В ходе телефонного разговора лидеры также стран обсудили двусторонние торговые отношения, в частности в оборонной сфере, а также региональные и глобальные события», – сообщило агентство Anadolu.

    Эрдоган заявил, что Турция продолжит предпринимать шаги по улучшению сотрудничества с США и развитию отношений во всех областях взаимных интересов.

    Он подчеркнул, что Турция придает большое значение выполнению соглашения о прекращении огня и интеграции в соседней Сирии, и что Анкара внимательно следит за этим процессом в координации с властями США и Сирии.

    Он также выразил надежду, что «Совет мира» в Газе добьется плодотворных результатов, так как прекращение гуманитарной катастрофы в Газе и восстановление анклава проложат путь к прочному миру в регионе.

    Напомним, 15 января Трамп объявил о создании «Совета мира» в рамках своего более широкого плана по Газе, в соответствии с которым было достигнуто соглашение о прекращении огня. Создание совета было впоследствии санкционировано резолюцией 2803 Совета Безопасности ООН в ноябре 2025 года. В Давосе устав инициированного США «Совета мира» подписали 18 стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира», один из последних об этом заявил Кир Стармер, сообщив, что намерен отказаться от лица Британии от участия в совете. В ЕС выразили беспокойство из-за структуры управления «Советом мира». США предложили Италии стать сооснователем стабилизационных сил в Газе.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 16:42 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану более разрушительной операцией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что крупная военная группировка направляется в сторону Ирана.

    «Огромная армада направляется в Иран. Она движется быстро», – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social, передает ТАСС.

    Он также напомнил о прошлогодней операции Соединённых Штатов в исламской республике, которая получила название «Полуночный молот» (Midnight Hammer). «Следующая атака будет еще хуже. Не дайте этому случиться», – добавил Трамп.

    В среду ночью Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана, при этом СМИ отмечают неоднозначность реплики, так как не ясно, говорит ли он об авианосце USS Abraham Lincoln с сопровождением или о чём-то большем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп уже высказывался днём ранее о «большой армаде» США возле Ирана, которая намного больше той, что у Венесуэлы.

    В понедельник Иран объявил о контроле передвижений американских сил в регионе.

    Комментарии (0)
    Главное
    Токаев: Через банк в Казахстане из «сопредельной страны» вывели свыше 14 млрд долл.
    Премьер Бельгии забыл важные документы про пиво на встрече с Трампом
    ОАК подписала с индийской Flamingo соглашение о шести Ил-114-300
    МИД Ирана: Наши ракеты добьют до баз США на Ближнем Востоке
    Cпецназ США призвали переключиться с борьбы с терроризмом на новые задачи
    На Украине предложили снести памятник Курчатову в Николаевской области
    Галкин с детьми оказался среди горящих отелей в Куршевеле

    В чем секрет мирового лидерства российской пшеницы

    Российская пшеница по-прежнему остается номером один на мировом рынке. США и ЕС планомерно сдают свои позиции, не выдерживая сложные условия, а именно: низкий уровень мировых цен. Российское же зерно десятилетиями покупают преданные фанаты. В чем же секрет выживаемости российской пшеницы? И каков потенциал у новых для России зернобобовых культур? Подробности

    Перейти в раздел

    Как история наказывала Финляндию за агрессию к России

    27 января Россия отмечает день полного снятия блокады Ленинграда. Однако в блокаде участвовали не только немецко-фашистские, но и финские Вооруженные силы. Вся история Финляндии со времен XIX века содержит примеры агрессии, предательства и неблагодарности в адрес России – а также того, как Финляндия была за это наказана. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Перейти в раздел

    Ложь президента Польши достигла масштабов пропаганды Третьего рейха

    «Это полное кощунство». Такими словами политологи оценивают слова президента Польши Кароля Навроцкого о роли Советского Союза и в начале Второй мировой войны, и в организации массового истребления евреев. Что именно сказал польский руководитель и почему его заявления похожи на пропаганду Третьего рейха? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    • Очередное предательство США. Теперь курды

      Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации