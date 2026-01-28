Суд взыскал имущество экс-замглавы Росавтодора на 220 млн рублей

Суд взыскал имущество Самарьянова на 220 млн рублей по иску Генпрокуратуры

Tекст: Тимур Шайдуллин

Выборгский районный суд Петербурга рассмотрел исковое заявление Генпрокуратуры России к экс-заместителю руководителя Росавтодора Андрею Самарьянову. В ходе разбирательства было установлено, что Самарьянов использовал служебные полномочия для личного обогащения, оформляя купленные автомобили и недвижимость на аффилированных лиц: бывшую супругу, мать, сестру и ее сожителя, сообщает Генпрокуратура.

С 2006 по 2020 год Самарьянов работал на различных должностях в «Дирекции транспортного строительства», а с апреля 2021 по октябрь 2025 года занимал посты в Росавтодоре, в том числе заместителя руководителя. Его доход и доход его близких за этот период составил 65 млн рублей, однако с 2012 по 2024 год он приобрел активы на сумму свыше 250 млн рублей, которые оформил на родственников.

Например, это столичная квартира площадью 104 кв. метра в жилом комплексе бизнес-класса. Она была оформлена на сожителя его сестры, не имевшего существенных доходов. Во избежание привлечения внимания правоохранительных органов к крупной сделке отраженная в договоре цена объекта была сильно занижена – со 117 до 50 млн рублей. В этом же жилом комплексе на бывшую супругу им приобретены два машиноместа.

В итоге были взысканы четыре автомобиля, пять квартир в Петербурге и Москве, а также земельный участок с жилым домом площадью 2,2 тыс. кв. метров в Ленинградской области. Требования Генпрокуратуры были удовлетворены в полном объеме, решение суда обращено к немедленному исполнению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Генеральная прокуратура направила в суд иск о конфискации имущества бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского и связанных с ним лиц на сумму более 2,8 млрд рублей.

До этого Хостинский районный суд Сочи по иску Генпрокуратуры конфисковал имущество экс-мэра города Алексея Копайгородского и его окружения стоимостью около 1,6 млрд рублей.

Также в Генеральной прокуратуре России предложили рассмотреть возможность конфискации всего имущества у лиц, наносящих вред национальной безопасности страны.