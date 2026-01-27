В Генпрокуратуре предложили отбирать все имущество за ущерб безопасности России

Tекст: Валерия Городецкая

На заседании профильных комитетов Совета Федерации начальник главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры Сергей Бажутов выступил с инициативой ужесточения законодательства в этой сфере, передает РИА «Новости».

«Назрела необходимость дискуссии о необходимости применения конфискации, общей конфискации всего имущества. Не только того, которое направлено или получено из-за рубежа, или направлено на финансирование преступной деятельности – это за терроризм, экстремизм, различную деятельность иноагентов, в том числе выехавших за рубеж, тех, кто призывает ввести санкции, то есть любые преступления, направленные против национальной безопасности Российской Федерации», – заявил Бажутов.

Он подчеркнул, что существующее законодательство не позволяет изымать активы за мелкое взяточничество.

На заседании также рассматривались кандидатуры самого Бажутова и прокурора Краснодарского края Сергея Табельского на посты заместителей генерального прокурора России.

В 2024 году комитет Госдумы одобрил проект о конфискации имущества за фейки об армии.