В Генпрокуратуре предложили отбирать все имущество за ущерб безопасности России
В Генеральной прокуратуре России предложили рассмотреть возможность конфискации всего имущества у лиц, наносящих вред национальной безопасности страны.
На заседании профильных комитетов Совета Федерации начальник главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры Сергей Бажутов выступил с инициативой ужесточения законодательства в этой сфере, передает РИА «Новости».
«Назрела необходимость дискуссии о необходимости применения конфискации, общей конфискации всего имущества. Не только того, которое направлено или получено из-за рубежа, или направлено на финансирование преступной деятельности – это за терроризм, экстремизм, различную деятельность иноагентов, в том числе выехавших за рубеж, тех, кто призывает ввести санкции, то есть любые преступления, направленные против национальной безопасности Российской Федерации», – заявил Бажутов.
Он подчеркнул, что существующее законодательство не позволяет изымать активы за мелкое взяточничество.
На заседании также рассматривались кандидатуры самого Бажутова и прокурора Краснодарского края Сергея Табельского на посты заместителей генерального прокурора России.
В 2024 году комитет Госдумы одобрил проект о конфискации имущества за фейки об армии.