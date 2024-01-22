В нынешней ситуации конвергенции военной и гражданской сферы морально устарело само законодательство о гражданском оружии. В нем сохранилось множество реликтов со времен СССР и 90-х годов.3 комментария
Комитет Госдумы одобрил проект о конфискации имущества за фейки об армии
Комитет Госдумы одобрил проект о конфискации имущества за фейки о российских военных
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий конфисковывать имущество за фейки о ВС России и публичные призывы к осуществлению направленной против безопасности государства деятельности.
По словам главы комитета Павла Крашенинникова по итогам рассмотрения законопроекта, в среду вопрос будет поставлен на пленарное заседание, передает ТАСС.
Ранее соответствующий закон был внесен в Госдуму.
В понедельник в Госдуме решили рассмотреть проект о конфискации имущества за фейки об армии.