После пермского вымирания морские хищники сохранили многоуровневые пищевые сети

Tекст: Мария Иванова

Анализ окаменелостей показывает: даже после пермского массового вымирания 252 млн лет назад, уничтожившего свыше 80% морских видов, многие экосистемы сохранили сложные пищевые сети, передает New Scientist.

Катастрофу, вероятнее всего, вызвали масштабные извержения в районе современной Сибири, повлекшие резкое потепление, обеднение океанов кислородом и другие стрессы. При этом одни группы, например? трилобиты и эвриптериды, исчезли полностью, а другие понесли колоссальные потери.

Ранее ученые полагали, что из-за такой волны вымираний пищевые цепи сильно упростились, ведь высшие хищники особенно зависят от наличия добычи и должны исчезать первыми. Чтобы проверить эту гипотезу, Однако Баран Карапунар из Лидского университета и его коллеги реконструировали структуру семи морских экосистем до и после события, опираясь на найденные виды. При этом свтор отказался от интервью, поскольку работа еще не прошла рецензирование.

Выяснилось, что даже при потере до 96% видов пять из семи экосистем по-прежнему включали как минимум четыре трофических уровня. Самые тяжелые утраты пришлись на медлительных донных травоядных, особенно в высоких широтах. Напротив, свободно плавающие обитатели открытой воды, в том числе рыбы, пережили кризис относительно легче.

После вымирания восстановление шло по-разному в зависимости от широты: в тропиках преобладали обитатели нижних трофических уровней, главным образом донные травоядные, тогда как ближе к полюсам пищевые цепи усложнялись по мере того, как хищные животные, включая рыб, смещались от экватора, спасаясь от жары. В более долгосрочной перспективе на освободившихся нишах возникли новые группы, среди них динозавры и ихтиозавры. Авторы считают, что столь разный отклик древних морей намекает на аналогичное разнообразие реакций современных океанов на потепление и другие антропогенные воздействия.

Палеонтолог Питер Рупнарин из Калифорнийской академии наук назвал исследование уникальным по охвату регионов: «Мне неизвестно ни об одной другой работе, которая объединила бы так много регионов», – сказал он. Ученый согласен, что многие экосистемы действительно сохранили свои трофические уровни, как указывали и более локальные работы. Однако он напоминает, что авторам пришлось объединить всех фотосинтезирующих организмов в одну условную группу, а неполная летопись окаменелостей не позволяет безоговорочно доверять деталям модели.

