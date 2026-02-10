Госдума обязала операторов маркировать все международные звонки

Tекст: Ольга Иванова

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, обязывающий операторов связи маркировать все международные звонки, сообщает ТАСС. Этот законопроект входит во второй пакет мер, направленных на борьбу с кибермошенничеством.

Документ предполагает, что при наличии технической возможности оператор будет обязан отмечать все международные звонки специальной маркировкой. Также проект вводит требование: если абонент не дал согласие на прием международных звонков, оператор не должен пропускать такие вызовы.

Данная инициатива, по мнению авторов, поможет обезопасить граждан от мошенников, часто использующих международные номера для совершения преступлений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы связи начали блокировать сим-карты, если на одного человека зарегистрировано более 20 номеров.