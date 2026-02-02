Вучич пообещал показать тысячи роботов на военном параде

Вучич сообщил о планах Сербии развернуть массовое производство андроидов

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», Александр Вучич вместе с послом КНР Ли Мином побывал на презентации компании AGIBOT Innovation, прошедшей в Китайском культурном центре в Белграде. На мероприятии андроиды в национальных сербских жилетках исполнили танец и пообщались с президентом в присутствии публики.

Вучич заявил: «Мы можем стать первой страной в Европе, которая будет производить таких роботов, иметь фабрику роботов. Они должны иметь сто миллионов часов рабочего ресурса. Здесь есть значительные проблемы, можем ли произвести достаточно электроэнергии для этого. В Европе нет ни одной такой фабрики. Мы до 2020 года получим 50 фабрик, в которых будут работать люди и роботы… На следующем военном параде у нас будут тысячи роботов».

Глава государства уточнил, что одной фабрике по производству роботов требуется 600 мегаватт электроэнергии. По оценкам Вучича, к 2030 году в высокотехнологичной индустрии Сербии будет трудоустроено восемь тысяч человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Сербии направят 2,65% внутреннего валового продукта на оборону, из которых более половины предусмотрены на развитие вооруженных сил.

Сербия рассматривает предложения от России, Китая, США и Франции по созданию первых малых ядерных реакторов для предотвращения энергодефицита.

