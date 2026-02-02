Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?5 комментариев
Вучич пообещал показать тысячи роботов на военном параде
Вучич сообщил о планах Сербии развернуть массовое производство андроидов
Президент Сербии Александр Вучич анонсировал участие тысяч человекообразных роботов в следующем военном параде, отметив запуск массового производства в стране.
Как сообщает РИА «Новости», Александр Вучич вместе с послом КНР Ли Мином побывал на презентации компании AGIBOT Innovation, прошедшей в Китайском культурном центре в Белграде. На мероприятии андроиды в национальных сербских жилетках исполнили танец и пообщались с президентом в присутствии публики.
Вучич заявил: «Мы можем стать первой страной в Европе, которая будет производить таких роботов, иметь фабрику роботов. Они должны иметь сто миллионов часов рабочего ресурса. Здесь есть значительные проблемы, можем ли произвести достаточно электроэнергии для этого. В Европе нет ни одной такой фабрики. Мы до 2020 года получим 50 фабрик, в которых будут работать люди и роботы… На следующем военном параде у нас будут тысячи роботов».
Глава государства уточнил, что одной фабрике по производству роботов требуется 600 мегаватт электроэнергии. По оценкам Вучича, к 2030 году в высокотехнологичной индустрии Сербии будет трудоустроено восемь тысяч человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Сербии направят 2,65% внутреннего валового продукта на оборону, из которых более половины предусмотрены на развитие вооруженных сил.
Сербия рассматривает предложения от России, Китая, США и Франции по созданию первых малых ядерных реакторов для предотвращения энергодефицита.
