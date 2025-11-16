Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.0 комментариев
В МВД предупредили о звонках мошенников от имени горадминистрации
Мошенники начали звонить россиянам от имени сотрудников городской администрации и похищать их персональные данные, предупреждает управление по борьбе с киберпреступностью МВД России.
Афера строится на вымышленной регистрации в личном кабинете для получения «выплат ветеранам труда», передает РИА «Новости».
В ведомстве отмечают, что злоумышленники целенаправленно звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками мэрии, и сообщают о «положенной выплате ветеранам труда», вручении грамоты и иных наград, но для их получения необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и продиктовать персональные данные». После озвучивания этих данных мошенники получают доступ к личной информации граждан.
УБК МВД России рекомендует не сообщать персональные данные незнакомым людям по телефону и при возникновении сомнений обращаться непосредственно в государственные органы.
Ранее в «Билайне» сообщили, что телефонные мошенники из раза в раз пытаются усложнить свои схемы, так, одним из самых трудных для отражения оказался случай в Дагестане – жертву атаковали трижды с интервалом в месяц, позвонив ей более 26 тысяч раз.
