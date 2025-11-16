В МВД предупредили о звонках мошенников от имени горадминистрации

Tекст: Дарья Григоренко

Афера строится на вымышленной регистрации в личном кабинете для получения «выплат ветеранам труда», передает РИА «Новости».

В ведомстве отмечают, что злоумышленники целенаправленно звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками мэрии, и сообщают о «положенной выплате ветеранам труда», вручении грамоты и иных наград, но для их получения необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и продиктовать персональные данные». После озвучивания этих данных мошенники получают доступ к личной информации граждан.

УБК МВД России рекомендует не сообщать персональные данные незнакомым людям по телефону и при возникновении сомнений обращаться непосредственно в государственные органы.

Ранее в «Билайне» сообщили, что телефонные мошенники из раза в раз пытаются усложнить свои схемы, так, одним из самых трудных для отражения оказался случай в Дагестане – жертву атаковали трижды с интервалом в месяц, позвонив ей более 26 тысяч раз.

