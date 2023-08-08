Задушившему мать шнурками жителю Чебоксар вынесли приговор

Суд приговорил к девяти годам колонии задушившего мать шнурками жителя Чебоксар

Tекст: Вера Басилая

Установлено, что мужчина пришел в гости к матери в Мариинском Посаде, поссорился с ней, ударил по лицу и задушил двумя шнурками. Во время следствия он признал свою вину, следует из сообщения на сайте СУ СК по Чувашии.

По данным прокуратуры республики, мужчина заявил в суде, что убил мать случайно, а при помощи шнурков «пытался поднять ее с пола».

Суд признал чебоксарца виновным в совершении преступления и приговорил его к девяти годам строгого режима с последующим ограничением свободы сроком год.

Ранее в Московской области девочка-подросток заказала убийство матери после ссоры с ней; ее и троих других несовершеннолетних задержали.