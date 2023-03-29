Девочку-подростка заподозрили в заказном убийстве матери в Подмосковье

В Московской области девочка-подросток заказала убийство матери после ссоры с ней; ее и троих других несовершеннолетних задержали, сообщили в региональном ГСУ СК.

Инцидент произошел в Балашихе, по данным следствия, 14-летняя девочка после ссоры с матерью обратилась к знакомому, чтобы тот нашел киллеров для убийства женщины, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Знакомый предложил двум подросткам совершить преступление за 350 тыс. рублей. 24 марта девочка и ее приятель впустили убийц в квартиру и начали ждать прихода жертвы. Когда мать несовершеннолетней зашла в квартиру, один из наемников напал на нее и задушил.

После этого наемники ушли и вернулись через два дня. Они вынесли тело на самодельных носилках к мусорным контейнерам около дома, где его нашли прохожие.

Задержаны подростки 2009, 2006 и двое 2007 годов рождения, их допросили и проверили показания.

Обвинение предъявили четверым несовершеннолетним, их обвиняют в совершении преступления «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

В скором времени следствие попросит суд об избрании им меры пресечения. Всем подозреваемым проведут психолого-психиатрические экспертизы.

Ранее в марте в Омской области суд вынес приговор молодому человеку, убившему мать, отчима и младшую сестру 14-летней девочки по ее просьбе. Также осудили и саму несовершеннолетнюю.