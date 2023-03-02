Девочку-подростка осудили за убийство семьи в Омской области

За убийство семьи в Омской области осуждена 15-летняя девочка и молодой человек

Вынесен приговор молодому человеку в Омской области, убившему мать, отчима и младшую сестру 14-летней девочки по ее просьбе, сообщили в региональной прокуратуре.

Юношу осудили на шесть лет и семь месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, 15-летнюю девушку, чью семью убили, осудили на шесть лет и шесть месяцев лишения свободы в воспитательной колонии, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Суд постановил взыскать с них 1 млн рублей в качестве возмещения причиненного морального вреда семилетнему сыну погибшей женщины.

В региональном следственном управлении СК уточнили, что женщина, ее сожитель, 10-летняя дочь-инвалид умерли от ножевых ранений в ночь на 22 января 2022 года.

14-летняя дочь погибшей якобы спаслась от убийцы и убежала с шестилетним братом к соседям, которым заявила, что в дом проник неизвестный и убил родителей.

На допросах подростки рассказали, что спланировали преступление. Позже опубликовали видео с места преступления.