Появилось видео с места убийства семьи в Омской области

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22 января, суббота | Последнее обновление — 16:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кулеба прокомментировал отказ Германии отправлять Украине оружие
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Чтобы понять, кто сегодня правит Америкой, достаточно крохотного штриха. Например, знаете ли вы, что за человек занимает сегодня должность окружного прокурора Сан-Франциско? Он - бывший переводчик Уго Чавеса, но это далеко не самое интересное.
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Сознание тяготеет к цельности восприятия. Враг должен быть глупым, уродливым, бездарным, таким, что даже и непонятно, как он вообще состоялся в качестве врага.
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Юродство в политике ради пиара – давняя традиция, заложенная ещё Жириновским. У нас был некий консенсус, что несколько больших оригиналов в каждом составе парламента должно присутствовать.
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Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Появилось видео с места убийства семьи в Омской области
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Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства семьи в Омской области.
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале SHOT, виден населенный пункт и дом, где произошло преступление. Запечатлена обстановка дома.
Ранее сообщалось, что 22 января в одном из частных домов нашли тела трех человек – мужчины, женщины и девочки. Позже стало известно, что погибшая 10-летняя девочка была инвалидом.
Согласно предварительным данным, ее 38-летнего отца и 35-летнюю мать убили прямо на ее глазах. Тело женщины нашли в сенях.
По данным следствия, в дом проник неизвестны, который зарезал членов семьи. Убежать с места преступления смогли двое подростков, они позвали на помощь.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле прокуратуры Омской области.
Источник объяснил, почему Поклонская не поехала в Кабо-Верде
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Республика Кабо-Верде затянула выдачу Наталье Поклонской агремана – то есть предварительного согласия на назначение бывшего депутата Госдумы послом России в этой стране. По данным источника газеты ВЗГЛЯД в дипломатических кругах, это могло стать одной из причин решения Поклонской отказаться от назначения.
По информации источников газеты ВЗГЛЯД в дипломатических кругах, отказ Натальи Поклонской от назначения ее послом РФ в Республике Кабо-Верде может быть связан с затягиванием страной назначения предоставления ей агремана. Агреман – это предварительное согласие государства на назначение определенного лица в качестве дипломатического представителя другого государства.
Сама Поклонская ранее заявляла, что снятие ее кандидатуры с позиции посла РФ в Кабо-Верде связано с «изменившимися личными обстоятельствами». В МИД России это официально подтвердили.
Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде.
Республика Кабо-Верде не объявляла Поклонскую персоной нон грата и не отказывала напрямую в ее прибытии в Прайю в качестве посла России. Согласно международной практике, предоставление агремана делает представителя другого государства персоной грата, а прямой отказ – персоной нон грата. Обсуждение кандидатуры посла и получение (или неполучение) агремана не обсуждаются публично, а принимающая сторона имеет право не объяснять мотивы отказа. По этой причине публичное непредоставление агремана – крайне редкий случай.
Республика Кабо-Верде затянула сроки предоставления агремана, не говоря МИД России ни да, ни нет. Просьба об агремане, как и ответ на него, по сложившейся практике осуществляются в том числе и в устной форме (обычно отбывающим послом), что требует личного контакта с главой МИД страны пребывания или его представителем.
В октябре прошлого года на президентских выборах в Кабо-Верде победил бывший премьер-министр Жозе Мария Невеш, что совпало с публичной номинацией Поклонской на должность посла. Некоторое время можно было полагать, что уклонение Кабо-Верде от агремана было связано с формированием нового правительства африканской республики.
Но кроме того, поступали сигналы о необычной активности третьих стран, которые были не заинтересованы в агремане для Поклонской (как человека, а не как посла РФ). Речь идет прежде всего об Украине. В Киеве неоднократно выражали возмущение желанием России назначить Поклонскую послом в Кабо-Верде. Суд Киева также разрешал задержание Поклонской.
В такой ситуации отзыв кандидатуры Натальи Поклонской – шаг хоть и необычный для дипломатической практики, но конструктивный, полагают источники газеты ВЗГЛЯД. Если с этим совпали и ее «личные обстоятельства», какими бы они ни были, то это разумный выход для всех сторон, включая новое правительство Кабо-Верде.
Российско-кабовердианские отношения традиционно дружественны. Например с 29 сентября по 1 октября 2021 года в порт Прайя заходил БПК «Вице-адмирал Кулаков», который встречал тогдашний посол Владимир Соколенко (его полномочия официально истекли 13 октября).
В пятницу источник РИА «Новости» заявил, что Наталья Поклонская может занять пост замглавы Россотрудничества.
США раскрыли «план» на случай решения России перекрыть газопровод в Европу
Вряд ли Россия решит перекрыть газопровод в Европу в ответ на возможные санкции, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Томас-Гринфилд спросили, есть ли у США план на случай решения России перекрыть газопровод в Европу. Как заявила постпред, «план состоит в том, чтобы тесно сотрудничать» с союзниками США «в целях их поддержки в случае любых действий, которые могут быть предприняты против них, включая возможность действий русских в отношении трубопровода». При этом Томас-Гринфилд «считает, что это в равной степени навредило бы и России, поэтому было бы не в их интересах перекрывать доступ европейцев к газопроводу», передает РИА «Новости» со ссылкой на RAI.
Напомним, отвечая на вопрос о том, «принимаются ли во внимание военные контрмеры» со стороны Вашингтона в случае «вторжения» России на Украину, Томас-Гринфилд заявила: «Абсолютно». По ее словам, США «ничего не исключают в плане ответа».
Зеленский заявлением об оккупации Харькова устроил панику в городе
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Мэру Харькова пришлось успокаивать горожан после слов президента Украины Владимира Зеленского об оккупации города российскими войсками, которые вызвали в городе панику.
Глава Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан не паниковать после утверждений президента Украины Владимира Зеленского по поводу якобы угрозы захвата города. Он заверил, что «здесь готовы дать отпор».
«Знаю, что в силу многолетней привычки людей призывы соблюдать спокойствие зачастую имеют обратный эффект. Но уверяю вас – поводов для беспокойства нет, и Харьков и дальше будет успешно развиваться под мирным небом. Все будет Харьков и все будет Украина!» – заявил мэр в телеграм-канале.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал высказывание, назвав его обычным примером и гипотетическим сценарием.
«Я думаю, тиражирующие не читали текст интервью, а выдергивают эту фразу. Мне кажется, этот абзац самодостаточен и не нуждается в разъяснениях», – цитирует Никифорова издание «НВ», передает РИА «Новости».
Он уточнил, что «президент размышлял об эскалации».
«Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован», – уточнил Никифоров.
Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территории крупных городов Украины может якобы произойти «вторжение РФ», как утверждает президент, под предлогом защиты русскоязычного населения. В частности, считает Зеленский, может быть «оккупированным» Харьков.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
США заявили о планах России по свержению правительства Украины
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Россия может предпринять разные действия, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине, одно из них – свержение украинского правительства, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Некоторые из (этих планов – прим. ВЗГЛЯД) не включают в себя применение военной силы для дестабилизации Украины. Один из них – план свергнуть правительство», – заявил дипломат изданию Reuters, передает «Лента.ру».
Одним из сценариев, по мнению Блинкена, является вариант свержения украинского правительства. Якобы у России есть планы по применению для дестабилизации Украины военных, административных и дипломатических средств.
Также госсекретарь напомнил об учениях, которые вооруженные силы сейчас проводят в Белоруссии. По словам Блинкена, крупное скопление российских войск превращает территорию северного соседа Украины в новый плацдарм для вторжения.
«Это дало бы Кремлю возможность напасть на Украину с юга, с востока, с севера, если президент Путин того пожелает», – считает политик.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров после встречи с Блинкеном подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину и никому не угрожает.
Конгрессу США предложили вторую «мать всех санкций» против России
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Председатель международного комитета Палаты представителей США Грегори Микс внес проект закона о санкциях против России, повторяющий инициативу главы международного комитета Сената США Роберта Менендеса, сообщила пресс-служба комитета Палаты представителей.
В сообщении говорится, что «Микс внес проект закона о дальнейшем наказании экономики и других последствиях для России на случай дальнейшего вторжения или подрыва украинского суверенитета», передает РИА «Новости».
Законопроект предложен параллельно с инициативой Менендеса. Таким образом законодатели добиваются объединения усилий и ускоренного продвижения своих инициатив. Новый проект предусматривает санкции в отношении «Северного потока – 2», российской добывающей индустрии, госдолга России, а также властей страны, включая президента Владимира Путина.
Напомним, как заявлял Менендес, если Россия «вторгнется» на Украину, США введут «разрушительные экономические санкции, подобных которым никогда не видели прежде». По словам Менендеса, «то, что обсуждается – на максимальном конце спектра, мать всех санкций». Однако. как сообщают СМИ, рассмотрение «матери всех санкций» не вписалось в график Сената США.
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Кадыров объяснил инцидент в Нижнем Новгороде с женой экс-судьи ВС Чечни
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Полицейские из Чечни, якобы «похитившие» супругу бывшего главы Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву в Нижнем Новгороде, действовали в рамках российского законодательства, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
«Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку. Оперативное мероприятие полицейских из Чеченской Республики в четверг также было согласовано с коллегами на местах, а все их действия проводились в соответствии с процессуальным законодательством РФ», – написал он в своем телеграм-канале.
Он добавил, что женщину доставили в Грозный, где та попыталась сначала напасть на сотрудника полиции и «чуть не лишила его глаза». Таким поступком она уже «заработала себе статью на реальный срок заключения», указал Кадыров.
«Чтобы не доводить до этого, ей надо было всего лишь прийти по повестке к следователю, а не впадать в крайность и доводить ситуацию до предела. «Правозащитники» окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия», – пояснил руководитель региона.
Он пояснил, что один из сыновей Янгулбаевых прямо и открыто угрожает Кадырову, он заявляет, что «не простит» руководителю республики такое поведение. «Этим человеком займутся компетентные органы», – подчеркнул Кадыров.
Интересна и личность отца семейства Сайди Янгулбаева, он, по словам главы Чечни, «замарал судейскую репутацию» и «позорно сбежал из Грозного», но не лишен статуса судьи.
«Обращаюсь к Верховному суду России принять меры по исключению Янгулбаева из рядов судей, выгнать пинком из резерва и стереть напрочь его имя из истории судебного органа, дабы не порочить его», – написал Кадыров.
Ранее адвокат Наталья Добронравова заявила, что неизвестные, представившиеся оперативниками, якобы увезли на допрос жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву. Экс-судья проживает в Нижнем Новгороде. По словам адвоката, ее вызвали для оказания юридической помощи, около подъезда были люди в штатском и масках. Добронравова утверждает, что они представились оперативниками, однако не предъявили документов и не сказали, из какого отдела. Они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация с женой Янгулбаева похожа на фантастику, таким сообщениям в Кремле предпочитают верить только на основании доказательств.
Тактаров рассказал об избиении в Мексике
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров рассказал подробности избиения в Мексике.
Слова спортсмена приводятся в Instagram FightTime.
«Сначала меня вырубили битой, я был в отключке. Когда пришел в себя, то уже лежал на полу, руки были за спиной и пристегнуты наручниками. Ноги связаны какой-то леской. Мне трудно было дышать, так как футболкой мне обмотали лицо и избивали 30-40 минут. Каждую секунду думал, что это конец и я умру», – рассказал спортсмен.
Он подчеркнул, что от смерти его спасла полиция.
Ранее стало известно, что в мексиканской туристической зоне Ривьера-Майя на побережье Карибского моря избили Олега Тактарова.
В Европе допустили перенос запуска «Северного потока – 2» на следующие годы
Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» может быть отложен, сейчас нет уверенности, что он заработает в 2022 году, сообщил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
«Вряд ли у кого-то сейчас есть уверенность, что проект обязательно будет запущен в 2022 году, хотя еще какое-то время назад казалось, что газопровод в самое ближайшее время заработает», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Маринченко, Украина крайне негативно относится к проекту газопровода, а появление в цепочке дополнительного звена может удлинить время согласования. «Сильный рост геополитической напряженности в последние один-два месяца тоже может негативно сказаться на перспективах проекта – особенно если Германия начнет относится к нему с большим скептицизмом», – добавил он.
Ранее сообщалось, что при наличии политического решения Европы сертификация и ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» могут быть достаточно быстро завершены.
В пятницу премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию «Северного потока – 2».
Рогозин отреагировал на отказ США выдать визу российскому космонавту
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что собирается запросить главу НАСА по ситуации после отказа в выдаче визы космонавту Николаю Чубу.
«А вот это совсем не дело. Запрошу позицию главы НАСА по этому инциденту», – написал Рогозин в Twitter.
Ранее сообщалось, что США без объяснения причин не выдали визу российскому космонавту Чубу, который собирался пройти подготовку в Космическом центре имени Джонсона перед своим полетом на МКС весной 2023 года.
Подготовка необходима для изучения американского сегмента МКС, ее проходят все космонавты из России.
Чуб пришел в отряд космонавтов в 2012 году, опыта полетов у него пока нет.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на сообщения о планах украинских ученых построить космодром вспомнил полет Вакулы на черте в «Вечерах на хуторе близ Диканьки».
Зеленскому не понравилось намерение США эвакуировать американцев с Украины
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На следующей неделе США, вероятно, начнут эвакуацию семей персонала посольства в Киеве, сообщают источники.
Как сообщает CNN, посольство «попросило Госдеп разрешить всем представителям неосновного персонала и их семьям уехать». По данным телеканала, США заявили Киеву, что эвакуацию семей дипломатов из посольства «скорее всего, начнут на следующей неделе». Источник, близкий к украинскому правительству, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил этот вопрос с главой Госдепа Энтони Блинкеном. Зеленский считает эвакуации «чрезмерной реакцией», передает РИА «Новости».
Напомним, New York Times опубликовала провокационный материал об «эвакуации российских дипломатов из Киева». Публикация была дополнена заявлением представителя Белого дома Джейн Псаки, которая сказала, что Госдеп якобы «располагает информацией об эвакуации» российского персонала из Киева и Львова, но не знает, как это расценивать. Российский МИД официально опроверг американскую публикацию, которая вызвала обвал российского фондового рынка.
Российский депутат Евгений Попов возглавил группу по связям с Радой
В Госдуме сформирована группа по связям с Верховной Радой Украины, ее возглавил депутат Евгений Попов.
Об этом бывший телеведущий сообщил в своем Telegram-канале.
«Вместе с коллегами сформировали депутатские группы по связям с зарубежными парламентами. У каждой группы свой координатор. <...> Я – координатор группы по связям с Украиной. Много лет работал в стране. Продолжаю общение со многими парламентариями и общественными деятелями. Готовлю письма украинским друзьям, партнерам. Начинаем строить отношения заново», – написал он.
Также в состав группы вошли представитель «Единой России» Дмитрий Белик и заместитель председателя фракции ЛДПР Алексей Диденко.
Ранее Евгений Попов работал ведущим программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Служба безопасности Украины включала его в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
В октябре 2019 года Евгений Попов выгнал с телепередачи украинского политолога Вадима Трюхана, об этом сообщила коллега журналиста российская телеведущая Ольга Скабеева.
Скабеева назвала эксперта «ходячей и говорящей иллюстрацией бардака, в котором вынужден существовать братский народ», имея в виду Украину.
Назван заметный на коже симптом коронавируса
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При разных штаммах коронавируса, таких как «омикрон» или «дельта», наблюдаются одинаковые дерматологические симптомы, самое частое – это так называемая токсическая эритема, рассказала врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева.
Вертиева сказала, что «самое частое, что мы имеем при коронавирусе, – это так называемая токсическая эритема, это появление распространенных синюшных пятен на коже», передает «Москва 24».
«Возможно поражение слизистых полости рта, то есть появление пузырей во рту, но это редко. В основном это синюшные пятна на коже», – добавила она.
На втором месте по распространенности среди дерматологических симптомов коронавируса находится крапивница.
«Коронавирус сам по себе может вызвать обострение кожных заболеваний. Мы видим обострение или впервые начинающиеся псориазы, много пациентов с витилиго на коронавирус, мы видим обострение атопического дерматита», – объяснила Вертиева.
Врач также добавила, что в редких случаях больные COVID-19 могут столкнуться с поражением сосудов кожи (васкулитом).
Ранее были названы самые распространенные осложнения после COVID.
США попросили Россию не публиковать их письменный ответ на требования Москвы
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США не боятся того, что Россия может использовать письменный ответ Вашингтона для дискредитации их переговорной позиции, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. При этом СМИ пишут, что США попросили Россию не публиковать документ.
Псаки сообщила, что США выразят «серьезную озабоченность в связи с действиями России, а также идеи о том, как можно реально укрепить чувство безопасности друг друга в будущем». С Москвой обсуждаются «повышение прозрачности, снижение рисков, продвижение контроля над вооружениями, укрепление доверия», сказала она.
Ее спросили, не боятся ли США того, что Россия может использовать письменные ответы Вашингтона «для подрыва и дискредитации переговорной позиции» американцев. Псаки заверила, что участвующие в переговорах представители Белого дома «не воспринимают ситуацию в этом ключе», как и союзники США, передает ТАСС.
Она пояснила, что «это не просто письменные ответы, как будто заполняют анкету», США «собираются рассказать о том», что их «беспокоит, и повторить ряд решительных заявлений». По ее словам, «это просто часть дипломатического процесса и дипломатических переговоров, и это является стандартной составляющей процесса».
Псаки спросили, не считает ли она, что согласие США передать России свои письменные ответы на российские предложения следует рассматривать как уступки Москве. Псаки предложила для начала «посмотреть, что будет сказано». «Мы очень четко говорили, о чем мы не будем вести переговоры: это суверенитет Украины, вопрос, который постоянно поднимается, о праве Украины стремиться к вступлению в НАТО – страны НАТО должны принимать это решение», – сказала она, отметив, что «переговоры могут принимать разные формы».
Как пишет Washington Post со ссылкой на неназванные источники, «должностные лица США попросили коллег из России сохранить документ в секрете». При этом в Госдепе считают, что Москва может принять решение опубликовать документ. Washington Post пишет, что ответ Вашингтона не будет соответствовать требованиям России, но администрация США считает, что предоставление письма, с которым может ознакомиться президент России Владимир Путин, «имеет смысл». Источник заявил, что ответ США может позволить «лицу, принимающему окончательное решение в России, рассмотреть эти идеи и решить, продвигаться вперед или нет», передает РИА «Новости».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве пообещал российскому коллеге на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Лавров после завершения переговоров заявил, что эта встреча была «промежуточной».
В Москве из-за снегопада произошла крупная автоавария
В столице произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием девяти автомобилей, сообщили в городской Госавтоинспекции.
«На 54-м километре Киевского шоссе, по направлению в центр, произошло столкновение девяти единиц транспорта. Автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Движение проводится по одной полосе из двух.
Источник в экстренных службах ТАСС уточнил, что авария произошла из-за сильного снегопада. Ранее в пятницу вечером правоохранители сообщали более чем о 20 столкнувшихся машинах и двух пострадавших.
Также в пятницу сообщалось о девятибалльных пробках в Москве.
Тактарова избили на карибском побережье
В мексиканской туристической зоне Ривьера-Майя на побережье Карибского моря избили экс-чемпиона UFC, актера Олега Тактарова, сообщил старший консул России в Мексике Андрей Трояновский.
Трояновский сообщил, что Тактаров «в посольство никакой информации по этому делу не передавал». По словам Тактарова, «полиция завела дело». В консульстве следят за ситуацией. Представители России готовы вмешаться, если Тактаров столкнется с предвзятым отношением или русофобией, но «пока таких фактов нет», передает РИА «Новости».
Трояновский отметил, что инцидент произошел довольно давно, жизни бывшего спортсмена ничего не угрожает, передает ТАСС.
В 2020 году в Мексике гражданин российского происхождения был ранен, когда его пытались ограбить. В 2019 году россиянин получил в Мексике 37,5 лет тюрьмы по обвинению в убийстве.
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