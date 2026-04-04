Иран собрался разделить страны по категориям допуска в Ормузский пролив
Al Jazeera: Иран хочет разделить страны по категориям допуска в Ормузский пролив
Власти Ирана собираются ввести новые правила прохода для судов через Ормузский пролив, выделив три категории стран, сообщает телеканал Al Jazeera.
По данным Al Jazeera Иран планирует классифицировать все страны на три группы: враждебные, нейтральные и дружественные. Враждебные государства не смогут пользоваться проходом через Ормузский пролив. Для нейтральных стран будет введена обязательная плата за проход, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитическая компания Windward сообщила, что количество судов, проходящих через Ормузский пролив, продолжает расти. МИД Ирана представил новый протокол судоходства в этом стратегическом районе.