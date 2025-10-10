В Чувашии осудили мужчину, совершившего убийство в костюме Деда Мороза

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчину признали виновным в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Суд назначил ему 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Кроме основного наказания, мужчина оштрафован на 70 тыс. рублей, также в пользу родственников погибшего взыскана компенсация морального вреда.

Преступление произошло вечером 2 января 2025 года в одном из магазинов города Канаш. Осужденный надел костюм Деда Мороза и из обреза охотничьего ружья застрелил владельца магазина, после чего скрылся с места происшествия.

В прокуратуре отметили, что причиной конфликта стали личные неприязненные отношения, связанные с финансовыми разногласиями.

В следственном управлении СК по Чувашии сообщили, что мужчина поначалу отрицал причастность к преступлению. Его личность удалось установить по голосу и костюму Деда Мороза, а при обысках обнаружены микрочастицы бороды и костюма на его автомобиле.

