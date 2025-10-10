На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».5 комментариев
В Чувашии осудили мужчину, совершившего убийство в костюме Деда Мороза
Суд в Чувашии признал мужчину, совершившего убийство владельца магазина в Канаше в костюме Деда Мороза, виновным в преступлении, сообщили в региональной прокуратуре.
Мужчину признали виновным в убийстве и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Суд назначил ему 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Кроме основного наказания, мужчина оштрафован на 70 тыс. рублей, также в пользу родственников погибшего взыскана компенсация морального вреда.
Преступление произошло вечером 2 января 2025 года в одном из магазинов города Канаш. Осужденный надел костюм Деда Мороза и из обреза охотничьего ружья застрелил владельца магазина, после чего скрылся с места происшествия.
В прокуратуре отметили, что причиной конфликта стали личные неприязненные отношения, связанные с финансовыми разногласиями.
В следственном управлении СК по Чувашии сообщили, что мужчина поначалу отрицал причастность к преступлению. Его личность удалось установить по голосу и костюму Деда Мороза, а при обысках обнаружены микрочастицы бороды и костюма на его автомобиле.
Напомним, в январе в Чувашии мужчина в костюме Деда Мороза застрелил бывшего полицейского после совместного селфи.