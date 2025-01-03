Дед Мороз в Чувашии сделал селфи и застрелил мужчину

Tекст: Вера Басилая

В Чувашии преступник, одетый в костюм Деда Мороза, зашел в магазин, где сделал селфи с владельцем торговой точки, а затем застрелил его, передает «Царьград».

Следы преступника привели в заснеженное поле и затем к проселочной дороге. По мнению следователей, именно там убийца сел в автомобиль и скрылся с места преступления.

По версии следствия, мужчины были знакомы. Убитый ранее работал в правоохранительных органах и, возможно, когда-то отправил преступника за решетку. Известно, что злоумышленник является бывшим заключенным.

Местные паблики сообщают, что стрелявший уже задержан, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее в Душанбе в новогоднюю ночь толпа молодых людей убила Даврона Кароматова, который был одет в костюм Деда Мороза, выкрикивая при этом обвинения в религиозной неверности.