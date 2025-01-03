Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Дед Мороз в Чувашии сделал селфи и застрелил мужчину
В Чувашии мужчина в костюме Деда Мороза застрелил бывшего полицейского после совместного селфи, сообщили СМИ.
В Чувашии преступник, одетый в костюм Деда Мороза, зашел в магазин, где сделал селфи с владельцем торговой точки, а затем застрелил его, передает «Царьград».
Следы преступника привели в заснеженное поле и затем к проселочной дороге. По мнению следователей, именно там убийца сел в автомобиль и скрылся с места преступления.
По версии следствия, мужчины были знакомы. Убитый ранее работал в правоохранительных органах и, возможно, когда-то отправил преступника за решетку. Известно, что злоумышленник является бывшим заключенным.
Местные паблики сообщают, что стрелявший уже задержан, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее в Душанбе в новогоднюю ночь толпа молодых людей убила Даврона Кароматова, который был одет в костюм Деда Мороза, выкрикивая при этом обвинения в религиозной неверности.