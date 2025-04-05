Российские войска освободили Розовку и Успеновку в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Подразделения Южной группировки в результате решительных действий освободили Розовку, а с начала недели также Пантелеймоновку в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За минувшую неделю было нанесено поражение формированиям семи механизированных, двух егерских, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад, полка беспилотных авиакомплексов ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины и бригады спецназначения «Азов» (признан террористическим в России).

За неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1975 военнослужащих, семь танков, 21 бронемашину, в том числе пять американских бронетранспортеров М113 и бронеавтомобиль HMMWV. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ и четыре полевых склада с боеприпасами.

В то же время в результате решительных действий подразделений группировки «Центр» освобождена Успеновка, а с начала недели также Запорожье в ДНР, отчитались в Минобороны.

Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых, пехотной, аэромобильной, егерской бригад, двух бригад беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и отряду спецназначения «Омега».

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 3150 военнослужащих, семь танков, включая два немецких Leopard, 19 бронемашин, в том числе два французских бронетранспортера VAB, американский бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV. Уничтожены 27 артиллерийских орудий.

Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины.

При этом противник потерял свыше 1505 военнослужащих, пять танков, 18 бронемашин, включая десять американских бронетранспортеров М113. Уничтожены 36 орудий полевой артиллерии, 13 станций РЭБ и 12 полевых складов боеприпасов, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили населенные пункты Разлив и Веселое в ДНР.

Нанесено поражение формированиям танковой, трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой, егерской, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Противник потерял свыше 945 военнослужащих, три танка, бронемашину, 18 орудий полевой артиллерии, включая две польские 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab. Уничтожены четыре станции РЭБ.

Подразделения группировки «Днепр» освободили населенные пункты Щербаки и Лобковое в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны, отчитались в Минобороны.

ВСУ при этом потеряли свыше 435 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, два орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ, десять складов с боеприпасами и горючим.

В течение недели подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области.

Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника механизированной, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны.

На Харьковском и Белгородском направлениях нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

За минувшую неделю в зоне ответственности группировки войск потери противника составили свыше 1910 военнослужащих, четыре танка, 34 бронемашины. Уничтожены 18 орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области. 1 апреля российские войска освободили Разлив в ДНР. А в минувшие выходные российские войска освободили Запорожье в ДНР и Веселовку в Сумской области.