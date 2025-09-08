В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами – полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
В деле об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова появился новый обвиняемый
Следствие предъявило обвинение украинцу Андрею Гедзику по делу о теракте, унесшем жизнь начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
Гедзику инкриминируется участие в террористическом сообществе, совершение теракта, контрабанда, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств, передает РИА «Новости».
Гедзик объявлен в розыск и включен Росфинмониторингом в список террористов, он имеет гражданство Украины.
Остальным фигурантам дела – Курбонову, Точиеву, Падиеву, Сафаряну – предъявлено новое обвинение.
Дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. Задержанный исполнитель Ахмаджон Курбонов заявлял, что его завербовали украинские спецслужбы, ему обещали за теракт 100 тыс. долларов и выезд в Европу.
По версии следствия, Падиев и Точиев обеспечили Курбонову жилье и передавали ему деньги. В январе Росфинмониторинг внес всех участников в перечень террористов и экстремистов.
Напомним, следствие по делу взрыва, в котором погиб Кириллов, завершено.
Глава Минобороны Андрей Белоусов вручил звезду Героя России вдове погибшего генерала Игоря Кириллова.