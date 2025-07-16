В ТПП рассказали о выпуске сувенирной банкноты БРИКС

Tекст: Дмитрий Зубарев

О выпуске сувенирной банкноты БРИКС сообщил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, передает РИА «Новости».

По его словам, банкнота доступна в трех номиналах – 50, 100 и 200 условных единиц. Первая партия из тысячи экземпляров номиналом 100 была представлена еще в Претории, где российский посол вручил их южноафриканским коллегам. Позже, на саммите БРИКС в Казани в 2024 году, президенту России Владимиру Путину вручили купюру номиналом 50. На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года была презентована лимитированная банкнота номиналом 200 условных единиц.

Катырин подчеркнул, что идея создания памятной банкноты возникла для визуального и концептуального объединения принципов многополярности и равноправия БРИКС. Он уточнил: «Так появилась концепция памятной сувенирной банкноты как символа общего движения к новой архитектуре международных экономических отношений».

Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин получил символическую купюру межгосударственного объединения. Он передал этот подарок главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.