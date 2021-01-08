Глава ТПП назвал причину повышения цен на жилье в России

Цены на жилье в России будут повышаться из-за подорожания труда наемных рабочих, заявил президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.

«Идет повышение стоимости строительства. И нужно все больше и больше средств, чтобы эту стройку осилить, в том числе и для привлечения рабочих», – передает его слова «Российская газета».

Катырин пояснил, что из-за низкой заработной платы на стройку чаще всего устраиваются работать мигранты. Он подчеркнул, что оплата труда должна быть достойная. «На мой взгляд, мы должны создавать человеческие условия для любой рабочей силы, которая привлекается на территорию России», – отметил глава ТПП.

Ранее Минстрой предложил решить проблему нехватки рабочих на стройках в России, упростив завоз, оформление и размещение трудовых мигрантов из других стран.