Предложено решение проблемы острой нехватки рабочих рук на стройках в России

Минстрой предлагает решить проблему нехватки рабочих на стройках в России, упростив завоз, оформление и размещение трудовых мигрантов из других стран, соответствующее предложение внесено в правительство.

При этом ответственность за мигрантов ложится на приглашающую организацию, которая обязана будет обеспечить получение рабочими справок об отсутствии у них коронавируса. Также организация должна будет предоставить мигрантам место постоянного проживания, поставить их на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения. Мигрантам необходимо будет получить патент, дающий право на работу в России, пишет «Коммерсант».

Между тем, все эти требования, за исключением теста на COVID, действовали и раньше, однако они не всегда исполнялись, в том числе по той причине, что частично были в зоне ответственности самих работников, – ранее многие из них самостоятельно въезжали в Россию и потом сами искали работу на стройках

Предложение Минстроя уже согласовано с Минтрудом, МВД и Роспотребнадзором. В правительстве в свою очередь уточняют, что из-за пандемии российский рынок труда уже лишился до 1,5 млн работников.

Сами же россияне не спешат работать на стройке, несмотря на выросший уровень безработицы и повышение зарплат у строителей с 50 тыс. до 80–90 тыс. руб. Так, вице-премьер России Марат Хуснуллин отмечал, что хотя зарплаты рабочих выросли почти вдвое, на российских стройках сохраняется кадровый дефицит из-за отъезда мигрантов и закрытия границ во время распространения коронавируса.

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве из-за сокращения числа мигрантов в 2020 году наблюдается недостаток работников городских служб. Он также сообщал, что нехватка трудовых мигрантов, связанная с их оттоком из-за закрытия границ во время распространения коронавирусной инфекции, может вызвать трудности в Москве. Позднее стало известно, что власти Москвы решили проблему с дефицитом дворников, были задействованы рабочие из российских регионов.