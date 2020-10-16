Москве зимой может не хватить дворников

Нехватка трудовых мигрантов, связанная с их оттоком из-за закрытия границ во время пандемии новой коронавирусной инфекции, может вызвать трудности в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Трудности будут. Это действительно так, потому что мы каждый год на зимний период принимаем временно на работу дополнительные отряды ручной уборки, особенно это касается центра города. Речь о тысячах людей, которые дополнительно этим занимаются», – передает ТАСС ответ Собянина на вопрос о том, как будет складываться ситуация в Москве зимой после ограничения потока трудовых мигрантов во время пандемии.

По его словам, власти пытаются заместить жителями других регионов, соседних, приглашают на эту работу москвичей. «Но не особо много есть желающих. Но я думаю, справимся. Ничего такого критичного не будет, но проблема такая существует», – отметил он.

По словам Собянина, несколько десятков тысяч рабочих не хватает на московских стройках в связи с закрытыми из-за коронавируса границами с другими странами.

«Проблема в том, что закрылись границы со странами ЕврАзЭС, откуда поступало достаточно много рабочей силы на наши стройки. И, к сожалению, они не возмещаются российскими рабочими, строителями. Их в таком объеме просто нет, либо они не очень готовы работать в таком суровом режиме и на физических работах», – сказал Собянин.

По его словам, хотя уровень безработицы увеличился, на самом деле предложений по рабочим местам еще больше. «Вот это одна из главных проблем. Несколько десятков тысяч людей просто не хватает на стройках. В том числе мы это ощущаем в городском хозяйстве, на капитальном ремонте и так далее. В этом есть проблема. Ну, я думаю, мы переживем. Это вопрос временный, в следующем году все восстановится. Восстановится и мощность, и объем», – добавил мэр.

Собянин подчеркнул, что спрос на жилье в Москве не ощущает сильного спада во многом благодаря программе льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, которая «является таким драйвером развития жилищного строительства».

Собянин добавил, что около 70-80 тыс. человек ежегодно получают гражданство Российской Федерации в Москве либо столичную регистрацию.

«Гуляя по улицам Парижа, думаешь вообще в какой части света находишься. Потому что европейцев там меньше, чем выходцев из стран Ближнего Востока и Африки. У нас немножко другая ситуация. У нас мигранты приезжают на работу и сезонно в основном. Люди, которые оседают в Москве, получают гражданство, мы их знаем пофамильно, откуда они приехали и так далее. В среднем в Москве получают гражданство или московскую прописку около 70 тыс. ежегодно, 70-80 тыс. человек. Для 12-миллионной Москвы это не является критичным», – сказал он.

Мэр добавил, что многие москвичи, особенно молодые, переезжают в Московскую область, покупают там квартиры, потому что это намного дешевле, потом зарабатывают и снова возвращаются в Москву. «Другой вопрос, что в Подмосковье приезжают жители близлежащих регионов, которые находятся по периметру Москвы. Такой происходит переток. Все равно это большинство россиян. Это не жители Таджикистана, Узбекистана, хотя часть и их есть. Но это уже совсем небольшая часть. В основном это российские граждане», – уточнил он.

По словам Собянина, это небольшой объем притока населения. «Вопрос перенаселения, концентрации, ощущение этого зависит от функционирования инфраструктуры, транспорта, социальной системы. Если ты можешь проехать свободно или более-менее свободно по городу, то ты не ощущаешь перенаселенность. А если ты часами стоишь в пробке, даже в маленьком городе, такое ощущение, что ты живешь в перенаселенном городе. Экология, доступность здравоохранения, образования: на сегодня все эти сферы одни из лучших в стране, поэтому перенаселенность - относительный термин», – пояснил мэр.

Напомним, в четверг Собянин объяснил новые меры по борьбе с коронавирусом.

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