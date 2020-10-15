Собянин объяснил новые меры по борьбе с коронавирусом

Новые ограничительные меры, направленные против коронавируса в Москве, необходимы, чтобы не допустить рост инфицированных вирусом людей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города в эфире «России 1» сообщил, что идентификация посетителей столичных ночных клубов позволит не закрывать заведения при дальнейшем распространении заболевания. Это нововведение позволит оперативно выявлять контактных лиц в случае инфицирования, подчеркнул градоначальник.

«Сами представители этих заведений обратились к нам, понимая, что они находятся первые в очереди под закрытие», – цитирует Собянина РИА «Новости».

Напомним, в Москве изменили правила доступа работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести утра. Туда можно будет попасть только при регистрации номеров телефонов.