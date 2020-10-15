Власти Москвы изменили правила работы ночных клубов и баров

Доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения Москвы, открытые с полуночи до шести утра, будет возможен только при регистрации номеров телефонов, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Ночная развлекательная индустрия стала одной из первых жертв ковидных ограничений. Весной мы были вынуждены временно закрыть дискотеки, бары, ночные клубы и аналогичные заведения. В них невозможно соблюдать социальную дистанцию, да и другие санитарные меры вроде масочного режима практически неосуществимы. Точно также поступили и городские власти большинства других мегаполисов мира», – сообщил Собянин на своем сайте.

По его словам, в условиях роста заболеваемости последних недель есть все основания для введения повторного запрета, однако, отметил Собянин, власти Москвы не хотели бы идти на этот шаг. Поэтому после консультаций с представителями развлекательных заведений было принято решение провести эксперимент.

«С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлека­тельные заведения, открытые с 0 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код либо отправить СМС на специальный короткий номер 7377», – рассказал мэр.

Он уточнил, что сама по себе регистрация номеров телефонов не помешает распространению коронавируса, но в случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей, можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19. «Тем самым, мы сможем выявлять и прерывать новые цепочки распространения коронавируса», – указал мэр.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что после каникул, с 19 октября, ученики 1–5-х классов смогут вернуться в школу и продолжить занятия в обычном режиме. Обучающихся в 6-11-х классах на ближайшие две недели переведут на дистанционный режим обучения. Кроме того, учителей старшего возраста временно заменят старшекурсники и выпускники педагогических вузов.