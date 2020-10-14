Московских старшеклассников перевели на дистанционное обучение

Ученики 1–5-х классов вернутся в московские школы с 19 октября, школьники 6–11-х классов на ближайшие две недели перейдут в дистанционный режим обучения. Кроме того, в ряде классов вести уроки вместо учителей старшего возраста будут студенты и выпускники педагогических вузов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Подходят к концу двухнедельные каникулы, которые мы объявили в школах, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом. Эта мера дала свой эффект. За последние дни доля детей среди заболевших снизилась с 19% до 11%. Но в абсолютном выражении количество заболевших по-прежнему растет. И в целом по городу, и среди детей – тоже. В понедельник количество госпитализаций достигло 1250 человек. Количество выявляемых случаев вплотную приближается к пяти тысячам. Конечно, это вызывает огромную тревогу», – заявил Собянин, слова которого приводятся на его сайте.

В сложившейся ситуации, добавил мэр, принято решение, что с понедельника, 19 октября, ученики 1–5-х классов возвращаются в школы и возобновляют обучение в очном режиме, а школьники 6–11-х классов на ближайшие две недели перейдут в дистанционный режим обучения. Транспортные карты школьников 1–5-х классов будут разблокированы, бесплатный проезд старшеклассников будет по-прежнему приостановлен. Мэр добавил, что в 1–5-е классы в Москве ходят 540 тыс. детей, в 6–11-е классы – 500 тыс.

Такие меры Собянин объяснил тем, что «старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей».

«По опыту весенних месяцев мы знаем, что старшеклассники достаточно успешно адаптируются к дистанционному формату обучения. Младшим это сделать сложнее. К тому же родители не могут оставить их один на один с онлайн-платформой, а сами уйти на работу. Особая ситуация у пятиклассников. Это первый год обучения в средней школе, с новым классным руководителем и новыми учителями. Период достаточно стрессовый для ребенка. Поэтому будет лучше, если они тоже вернутся в школу. (…) Принимая это решение, мы существенно уменьшаем эпидемио­логическую нагрузку на школы. Появляется возможность максимально рассредоточить детей внутри зданий и минимизировать контакты между учениками разных классов в рекреациях, столовых и на входах», – добавил мэр.

Он отметил, что для сокращения количества контактов с 19 октября по 1 ноября также не будут работать учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении правительства Москвы. Кроме того, правительство Москвы рекомендует негосударственным образовательным организациям принять аналогичные решения в школах и учреждениях дополнительного образования, находящихся в их ведении.

Кроме того, чтобы лучше защитить от угрозы заражения коронавирусом учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями, через две–три недели в отдельных классах планируется ввести новый формат преподавания – тьюторство. «Для проведения уроков в школы будут временно приглашены студенты и выпускники педагогических вузов. А опытные учителя будут оказывать помощь тьюторам и контролировать учебный процесс в дистанционном режиме в качестве старших наставников. Кроме того, когда город начнет получать промышленные партии вакцины против коронавируса, приоритетный доступ к ней получат учителя старшего возраста (но до 60 лет) и педагоги, имеющие хронические заболевания», – добавил Собянин.

Принятые решения он назвал непростыми, но необходимыми, учитывающими и эпидемиологическую ситуацию, и потребности школьников в получении качественного образования.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что ученики московских школ отправятся на осенние каникулы с 5 по 18 октября включительно. Сообщалось, что возвращение школьников с каникул 19 октября будет зависеть от эпидемической ситуации.

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