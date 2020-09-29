Московских школьников решили отправить на каникулы с 5 по 18 октября

Взгляд
29 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 09:25  |  vz.ru
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Путешествия по России стали еще выгодней

Стали известны улучшенные условия программы по возврату кешбэка за отдых в России Егор Алеев/ТАСС
Беспрецедентная акция от государства по возврату кешбэка при покупке тура по России привлекла на порядок меньше туристов и денег, чем ожидали в Ростуризме. В Японии схожей госпрограммой воспользовались целых два миллиона японцев, а в России – всего 50 тыс. человек. Однако Ростуризм решил исправить ситуацию и существенно улучшил условия акции. И теперь есть надежда повторить успех японцев.  Подробности...
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Что помешало России и Японии заключить мирный договор

Владимир Путин и Синдзо Абэ могли подписать договор о мире, считает экс-премьер Японии Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В 2018 году Россия и Япония были максимально близки к заключению мирного договора, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Но этому, по его словам, помешало противостояние между Вашингтоном и Москвой. Впрочем, эксперты считают, что Абэ приукрашивает действительность: страны не были готовы к подписанию договора, так как имеют существенные разногласия по вопросу Курильских островов. Подробности...
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Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
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Славянскому народу отказали в праве на существование

Болгарско-македонский вопрос во многом похож на русско-украинский EPA/NAKE BATEV/ТАСС
В преддверии переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС, власти Болгарии решили разъяснить Европе, что македонского народа и языка не существует. По мнению Софии, все это морок и тоталитарное коммунистическое наследие. Действительно ли это так, и какое отношение к этому имеет болгарский «майдан», жертвой которого рискует стать старый враг России? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Переаттестация священнослужителей – это огонь по своим

Сергей Худиев, публицист, богослов
Противостояние экстремизму – задача, которую необходимо решать. Но это можно делать и более точечно. Мы знаем, что экстремистов готовят некоторые зарубежные медресе – именно по отношению к ним и были бы уместны определенные заградительные меры. Подробности...

Коронавирус вызывает не только проблемы со здоровьем

Никита Коваленко, политический обозреватель
Сейчас, как и в разгар пандемии, заразиться COVID-19 очень легко. В этом автор убедился на собственном опыте. Мы с женой заболели именно в тот период, когда жизнь в Москве уже в значительной степени вернулась в обычное русло – в августе. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

России необходимо вернуть смертную казнь

Сергей Мардан, публицист
Убийство невинного ребенка в любой религиозной традиции всегда воспринималось как один из самых страшных грехов, не имеющий никакого оправдания, никакого прощения, не смягчаемый никакими обстоятельствами. Подробности...
Обсуждение: 137 комментариев
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Новая война армян и тюрок

Коронавирус: второе наступление на Москву

Эстония пошла путем Украины

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Московских школьников решили отправить на каникулы с 5 по 18 октября

       29 сентября 2020, 09:12
    Фото: Артем Геодакян/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Ученики московских школ отправятся на осенние каникулы с 5 по 18 октября включительно, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Установить с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы», – говорится в документе на сайте мэра.

    При этом детские сады и дошкольные группы в Москве продолжат работать в обычном режиме, передает ТАСС

    Кроме того, в Москве приостановлено посещение детских досуговых организаций с 5 по 18 октября. 

    «Приостановить с 5 октября по 18 октября 2020 года включительно посещение гражданами детских досуговых организаций, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы», – говорится в документе.

    Собянин сообщил в своем блоге, что такое решение было принято по рекомендации санитарных врачей из-за осеннего распространения простудных заболеваний.

    «Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять – то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте. Это очень важно», – написал мэр Москвы.

    Ранее Собянин попросил москвичей из групп риска, в том числе беременных женщин, оставаться дома на фоне распространения коронавируса. Он также сообщил, что социальные карты москвичей старше 65 лет на время ограничений из-за коронавируса не будут блокировать. 

    Кроме того, в Москве возобновили работу системы соцобслуживания граждан из группы риска по COVID.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия готова к осенней вспышке коронавируса лучше Европы.


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