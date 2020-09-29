Московских школьников решили отправить на каникулы с 5 по 18 октября

Ученики московских школ отправятся на осенние каникулы с 5 по 18 октября включительно, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Установить с 5 октября 2020 года по 18 октября 2020 года включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы», – говорится в документе на сайте мэра.

При этом детские сады и дошкольные группы в Москве продолжат работать в обычном режиме, передает ТАСС.

Кроме того, в Москве приостановлено посещение детских досуговых организаций с 5 по 18 октября.

«Приостановить с 5 октября по 18 октября 2020 года включительно посещение гражданами детских досуговых организаций, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы», – говорится в документе.

Собянин сообщил в своем блоге, что такое решение было принято по рекомендации санитарных врачей из-за осеннего распространения простудных заболеваний.

«Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять – то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте. Это очень важно», – написал мэр Москвы.

Ранее Собянин попросил москвичей из групп риска, в том числе беременных женщин, оставаться дома на фоне распространения коронавируса. Он также сообщил, что социальные карты москвичей старше 65 лет на время ограничений из-за коронавируса не будут блокировать.

Кроме того, в Москве возобновили работу системы соцобслуживания граждан из группы риска по COVID.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия готова к осенней вспышке коронавируса лучше Европы.