Власти Москвы рекомендовали беременным соблюдать самоизоляцию

Беременные попали в список людей, которым власти Москвы рекомендуют соблюдать домашний режим из-за распространения коронавируса.

В сообщении на сайте столичного департамента здравоохранения говорится, что в соответствии с указом мэра Москвы от 25 сентября 2020 г. № 92-УМ «определен перечень хронических заболеваний и состояний, при которых жителям настоятельно рекомендуется не покидать место проживания».

«По сравнению с весной этот список категорий граждан расширен, в него дополнительно вошли беременные и женщины в послеродовом периоде, жители с нарушением иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костной-мышечной системы и соединительной ткани (ревматологическими заболеваниями), дополнительные категории болезней системы кровообращения и эндокринной системы», – говорится в сообщении.

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