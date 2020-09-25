Россия готова к осенней вспышке коронавируса лучше Европы

Взгляд
25 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 23:00  |  vz.ru
Разделы

Российские самолеты получили шанс потеснить Boeing и Airbus

Современные российские самолеты могут получить выгоду от мирового кризиса Сергей Савостьянов/ТАСС
Увольнения сотрудников, работающих над самолетом Sukhoi SuperJet 100, задержка выхода в серию второго в современной России собственного лайнера – МС-21. Все это может создать не очень хорошее впечатление о состоянии российского авиапрома. Однако пандемия серьезно ударила по Boeing и Airbus, не затронув при этом наш авиапром. Более того, текущая ситуация может помочь российским самолетам на мировом рынке. Подробности...
Перейти в раздел…

Рушатся стереотипы о российской политической элите

Среди участников конкурса есть уже состоявшиеся в политике люди АНО «Россия — страна возможностей»
Приятная внешность, подвешенный язык и штат политтехнологов – уже недостаточный для современного политика набор. Какими знаниями и профессиональными качествами должен обладать человек, желающий прийти на смену нынешним российским политическим деятелям, рассказывают наставники и участники конкурса «Лидеры России. Политика».  Подробности...
Перейти в раздел…

Москва показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО

Массовое применение десанта стало одним из элементов учений «Славянское братство» Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»
Демонстративный военный жест совершила Россия. В рамках учений «Славянское братство» бомбардировщики Ту-160 прошли над территорией Белоруссии в непосредственной близости от границ со странами НАТО. Кроме того, в учениях приняли участие сразу три дивизии ВДВ России. Как это связано с текущими политическими событиями в Белоруссии? Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский боится примера, который украинцам показывает Лукашенко

Отношения Зеленского и Лукашенко испортились окончательно president.gov.ua
Еще недавно Зеленский и Лукашенко готовились вместе дружить против России, а теперь отношения Украины и Белоруссии стремительно ухудшаются. На чем была основана взаимосвязь Минска и Киева, почему сегодня Зеленский встал в ряды самых активных критиков белорусского президента и насколько далеко зайдет этот конфликт между двумя соседними странами? Подробности...
Перейти в раздел…

Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
Перейти в раздел…

Интернет породил поколение «снежинок»

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поколение «снежинок» формировалось в условиях открытого доступа к интернет-информации, а отсутствие критичности мышления, данному поколению свойственное, позволило диагностировать у себя все описанные в психологии проблемы. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Выступления в ООН показали, кто хуторянин, а кто глобалист

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ведущие – и не очень – лидеры мира выступили с видеообращениями в ООН. Из тональности этих обращений сразу понятно, кто является лидером великой державы, а кто – председателем колхоза. И дело тут даже не в размерах колхоза. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Как норвежских эсэсовцев разгромили в карельских болотах

Тимур Шерзад, журналист
В войне с СССР в гитлеровских полчищах были представители почти всей Европы. Норвежцев в эсэсовских войсках насчитывалось не так уж и много – всего несколько тысяч человек. Но они там были. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Коронавирус: второе наступление на Москву

Эстония пошла путем Украины

Обсуждение: 6 комментариев

Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 26 комментариев
Перейти в раздел…

В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
Подробности...

Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
Подробности...

Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Будете вы запасаться продуктами и хозтоварами в ожидании новых ограничений в связи с коронавирусом?
  • Уже начал закупаться

  • Планирую закупки в ближайшие дни

  • Не планирую делать особых запасов

  • У меня остались запасы с весны
Вам нравится новый логотип Сбербанка?
  • Да

  • Нет
Сколько должна стоить пачка сигарет, чтобы вы бросили курить?
  • Более 200 рублей

  • Более 500 рублей

  • Более 1000 рублей

  • Буду курить при любой цене

  • Я не курю
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В авиакатастрофе Ан-26 на Украине погибли 22 человека
    В «русских офшорах» предложено создать условия привлекательнее, чем на Кипре Трамп заявил о «взорвавшей интернет» истории с сыном Байдена и Батуриной Грузинская оппозиция обвинила Азербайджан в посягательстве на христианские святыни В российских кинотеатрах запретят запирать двери во время сеансов
    Венгрия выступила против новых санкций в отношении России Памфилова оценила победу уборщицы на выборах в Костромской области Поддержавший протесты в Белоруссии заммэра Ялты объяснил свое увольнение Собранные на ЗАЗ Lada начали продаваться на Украине
    В пандемии COVID-19 обвинили «суперраспространителей» Собянин разъяснил заявление об ограничениях по коронавирусу для пожилых Сеть ювелирных магазинов оштрафовали за фейковое закрытие У первого излечившегося от ВИЧ пациента обнаружили рак в последней стадии

    деньги запада


    ЕС отказался быть банкоматом для Украины

    «устроили сговор»


    Трамп обвинил демократов в попытке государственного переворота

    интенсивное инфицирование


    В пандемии COVID-19 обвинили «суперраспространителей»

    Видео

    инцидент на учениях


    Кто заставил Су-35 стрелять по своим

    борьба с колонизацией


    Новые способы порабощения стран опаснее старых

    американские санкции


    Когда настанет идеальное время для достройки «Северного потока – 2»

    «Дело Навального»


    Кто привез секреты «Новичка» на Запад

    токсичные отношения


    Анна Долгарева: Интернет породил поколение «снежинок»

    обращение к миру


    Геворг Мирзаян: Выступления в ООН показали, кто хуторянин, а кто глобалист

    образцово-показательный разгром


    Тимур Шерзад: Как норвежских эсэсовцев разгромили в карельских болотах

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Будете вы запасаться продуктами и хозтоварами в ожидании новых ограничений в связи с коронавирусом?

    Россия готова к осенней вспышке коронавируса лучше Европы

    Маска остается одним из главных помощников в борьбе с коронавирусом    25 сентября 2020, 23:00
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    В странах Европы и Израиле началась вторая волна коронавируса. Это приводит к закрытию границ и введению карантина. В Москве статистика заболеваемости тоже подскочила. Но мэр Сергей Собянин ограничился рекомендациями переходить на удаленку и советом реже выходить из дома. Эксперты называют происходящее закономерным: всплеск заболеваемости прогнозировался заранее, и в России к нему готовы.

    В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, со следующей недели оставаться дома. «Но если ваше присутствие на рабочем месте остро необходимо, то просьба соблюдать максимум осторожности», – говорится в блоге мэра. При этом Собянин добавил, что социальные карты москвичей старше 65 лет не будут блокироваться.

    Также Собянин обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести в удаленный режим как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей. «В мэрии Москвы с понедельника на удаленку перейдет 30% персонала», – сказал он, добавив, что весенний «переход на удаленку помог значительно снизить число пассажиров в общественном транспорте», что замедлило распространение коронавируса и спасло тысячи жизней.

    Такие просьбы мэра Москвы связаны с ростом количества заболевших COVID-19. По данным на 25 сентября, в России выявили 7212 новых случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано более 1 млн 136 тыс. заболевших. Эксперты объясняют происходящее ростом транспортных потоков и нехваткой витамина D, основным источником которого является солнце.

    Однако происходящее не стало чем-то неожиданным. Ситуация прогнозировалась экспертами Минздрава России. Как рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, объем развернутого коечного фонда для лечения пациентов составляет 128 тыс. коек, из которых загружено 85,8%. Кроме того, 23 тыс. коек оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «На случай неблагоприятного развития ситуации был сформирован мобилизационный резерв, который позволит адекватно реагировать на развитие ситуации», – заверил Кузнецов.

    Кроме того, в пятницу Московский эндокринный завод на своем предприятии в Почепе Брянской области ввел производство по выпуску медицинских масок. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе облправительства, предприятие будет выпускать до 4 млн масок в сутки.

    Доктор медицинских наук, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев заявил газете ВЗГЛЯД, что рост заболеваемости коронавирусом связан с началом учебного года и наступлением осенне-зимнего периода. «Публика вернулась из отпусков и немножко с собой привозит, конечно. Плюс виновата наша расхлябанность – на улицах не так много людей носят маски», – пояснил Зуев, который призвал носить маски в любых общественных местах, будь то магазин, кинотеатр или городской транспорт.

    Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко тоже назвал закономерным увеличение числа заболевших. Он поддержал рекомендации Собянина, «ведь когда переводят из офиса на дом – и работнику хорошо, и работодателю». «В этом направлении нужно действовать не только из-за коронавируса», – сказал Онищенко газете ВЗГЛЯД.

    В свою очередь спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович выразила надежду на то, что Россия избежит жестких ограничительных мер, хотя тот же Израиль уже «вернулся к тотальному локдауну». В пятницу в стране были выявлены 7,4 тыс. новых случаев заражения, днем ранее – более 11 тыс. Снова ограничиваются вылеты из страны, также ограничено движение общественного транспорта, закрыты синагоги, детские сады. «Я надеюсь, что мы этого сможем избежать здесь», – заявила Вуйнович.

    На фоне России ситуация в некоторых странах Европы выглядит намного опаснее. Как сообщает Еuronews, во Франции за сутки зарегистрировано более 16 тыс. новых случаев коронавируса. Этот показатель более чем вдвое превышает рекорд первой волны. В Великобритании COVID-19 за сутки подтвердился у 6634 человек. Всего с начала эпидемии в стране скончались почти 42 тыс. человек. Вторая волна коронавируса также началась в Бельгии, Боснии и Герцеговине, Испании, Хорватии, Чехии, Греции, Нидерландах, Сербии, Словакии и Словении.

    На данный момент в мире насчитывается свыше 32 млн заболевших COVID-19, выздоровели 22 млн, умерли более 979 тыс. человек. Больше всего случаев заражения (6 954 456) зафиксировано в США, Индии (5 732 518) и Бразилии (4 624 268).

    На этой неделе президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами также напомнил, что другие страны вновь «вводят жесткие ограничения, закрывают производства и так далее». «У нас действительно ситуация получше. Но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры», – сказал президент, добавив, что «очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года».

    В пятницу в Кремле также заверили, что введение более серьезных ограничений в России не обсуждается. «Безусловно, рост этих цифр, конечно, он поводом, наверно, должен являться для нас всех просто быть более аккуратными и больше заботиться о себе и о своих близких», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    На ваш взгляд

     
    Будете вы запасаться продуктами и хозтоварами в ожидании новых ограничений в связи с коронавирусом?




    Повлиять на ситуацию с коронавирусом может и начало вакцинации населения. Эксперты напоминают, что именно Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса – «Спутник V». На днях Путин анонсировал скорую регистрацию уже второй российской вакцины. 

    Кроме того, Минздрав накануне заявил, что все российские регионы получили первые пробные партии «Спутника V». С сентября в рамках пострегистрационного исследования этого препарата началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот вакцина, как ожидается, поступит 1 января следующего года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •