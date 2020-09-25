Россия готова к осенней вспышке коронавируса лучше Европы

В странах Европы и Израиле началась вторая волна коронавируса. Это приводит к закрытию границ и введению карантина. В Москве статистика заболеваемости тоже подскочила. Но мэр Сергей Собянин ограничился рекомендациями переходить на удаленку и советом реже выходить из дома. Эксперты называют происходящее закономерным: всплеск заболеваемости прогнозировался заранее, и в России к нему готовы.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, со следующей недели оставаться дома. «Но если ваше присутствие на рабочем месте остро необходимо, то просьба соблюдать максимум осторожности», – говорится в блоге мэра. При этом Собянин добавил, что социальные карты москвичей старше 65 лет не будут блокироваться.

Также Собянин обратился к руководителям предприятий и организаций с просьбой перевести в удаленный режим как можно больше сотрудников, но без ущерба для основных рабочих процессов и интересов потребителей. «В мэрии Москвы с понедельника на удаленку перейдет 30% персонала», – сказал он, добавив, что весенний «переход на удаленку помог значительно снизить число пассажиров в общественном транспорте», что замедлило распространение коронавируса и спасло тысячи жизней.

Такие просьбы мэра Москвы связаны с ростом количества заболевших COVID-19. По данным на 25 сентября, в России выявили 7212 новых случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано более 1 млн 136 тыс. заболевших. Эксперты объясняют происходящее ростом транспортных потоков и нехваткой витамина D, основным источником которого является солнце.

Однако происходящее не стало чем-то неожиданным. Ситуация прогнозировалась экспертами Минздрава России. Как рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, объем развернутого коечного фонда для лечения пациентов составляет 128 тыс. коек, из которых загружено 85,8%. Кроме того, 23 тыс. коек оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «На случай неблагоприятного развития ситуации был сформирован мобилизационный резерв, который позволит адекватно реагировать на развитие ситуации», – заверил Кузнецов.

Кроме того, в пятницу Московский эндокринный завод на своем предприятии в Почепе Брянской области ввел производство по выпуску медицинских масок. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе облправительства, предприятие будет выпускать до 4 млн масок в сутки.

Доктор медицинских наук, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев заявил газете ВЗГЛЯД, что рост заболеваемости коронавирусом связан с началом учебного года и наступлением осенне-зимнего периода. «Публика вернулась из отпусков и немножко с собой привозит, конечно. Плюс виновата наша расхлябанность – на улицах не так много людей носят маски», – пояснил Зуев, который призвал носить маски в любых общественных местах, будь то магазин, кинотеатр или городской транспорт.

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Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко тоже назвал закономерным увеличение числа заболевших. Он поддержал рекомендации Собянина, «ведь когда переводят из офиса на дом – и работнику хорошо, и работодателю». «В этом направлении нужно действовать не только из-за коронавируса», – сказал Онищенко газете ВЗГЛЯД.

В свою очередь спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович выразила надежду на то, что Россия избежит жестких ограничительных мер, хотя тот же Израиль уже «вернулся к тотальному локдауну». В пятницу в стране были выявлены 7,4 тыс. новых случаев заражения, днем ранее – более 11 тыс. Снова ограничиваются вылеты из страны, также ограничено движение общественного транспорта, закрыты синагоги, детские сады. «Я надеюсь, что мы этого сможем избежать здесь», – заявила Вуйнович.

На фоне России ситуация в некоторых странах Европы выглядит намного опаснее. Как сообщает Еuronews, во Франции за сутки зарегистрировано более 16 тыс. новых случаев коронавируса. Этот показатель более чем вдвое превышает рекорд первой волны. В Великобритании COVID-19 за сутки подтвердился у 6634 человек. Всего с начала эпидемии в стране скончались почти 42 тыс. человек. Вторая волна коронавируса также началась в Бельгии, Боснии и Герцеговине, Испании, Хорватии, Чехии, Греции, Нидерландах, Сербии, Словакии и Словении.

На данный момент в мире насчитывается свыше 32 млн заболевших COVID-19, выздоровели 22 млн, умерли более 979 тыс. человек. Больше всего случаев заражения (6 954 456) зафиксировано в США, Индии (5 732 518) и Бразилии (4 624 268).

На этой неделе президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами также напомнил, что другие страны вновь «вводят жесткие ограничения, закрывают производства и так далее». «У нас действительно ситуация получше. Но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры», – сказал президент, добавив, что «очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года».

В пятницу в Кремле также заверили, что введение более серьезных ограничений в России не обсуждается. «Безусловно, рост этих цифр, конечно, он поводом, наверно, должен являться для нас всех просто быть более аккуратными и больше заботиться о себе и о своих близких», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Повлиять на ситуацию с коронавирусом может и начало вакцинации населения. Эксперты напоминают, что именно Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса – «Спутник V». На днях Путин анонсировал скорую регистрацию уже второй российской вакцины.

Кроме того, Минздрав накануне заявил, что все российские регионы получили первые пробные партии «Спутника V». С сентября в рамках пострегистрационного исследования этого препарата началась вакцинация москвичей. В гражданский оборот вакцина, как ожидается, поступит 1 января следующего года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

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