В ВОЗ пожелали России избежать «тотального локдауна»

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выразила надежду, что Россия избежит жестких ограничительных мер на фоне распространения коронавируса.

«Израиль вернулся к тотальному локдауну. Многие страны сейчас рассматривают [введение жестких карантинных мер]. Я надеюсь, что мы этого сможем избежать здесь», – передает ее слова ТАСС.

«Четко сказать, сколько [пандемия коронавируса] будет длиться, [мы] не можем», – сказала Вуйнович.

Она пояснила, что если бы речь шла об оспе или полиомиелите, то было бы «четкое понимание, где находится такой вирус». На сегодняшний день около 40% людей с коронавирусом практически не имеют симптомов, а инфекция «все равно находит путь и передается от человека к человеку». Представитель ВОЗ напомнила о необходимости бороться с коронавирусом и снижать степень вреда, который он приносит здоровью людей и экономике.

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В воскресенье Вуйнович отметила, что предпосылок для ужесточения ограничительных мер в России на фоне распространения коронавируса пока нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей из групп риска оставаться дома на фоне распространения коронавируса. Он также сообщил, что социальные карты москвичей старше 65 лет на время ограничений из-за коронавируса не будут блокировать.

Также Власти Москвы рекомендовали беременным соблюдать самоизоляцию.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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