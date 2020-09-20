В ВОЗ оценили возможность повторного введения в России ограничений

Предпосылок для ужесточения ограничительных мер в России на фоне пандемии коронавируса пока нет, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Я не могу комментировать слухи, необходимо обладать фактами. Если в целом говорить о повторном введении ограничений, то такие меры – это средство для замедления передачи вируса и выигрыша во времени, если это необходимо, для увеличения возможностей страны по проверке подозрительных случаев, изоляции и лечению подтвержденных случаев, а также отслеживанию и карантину контактов. Хотя это общий принцип, как мы видели, не существует «универсального решения». ВОЗ рекомендует, чтобы стратегия страны по сдерживанию COVID-19 была научно обоснованной и приемлемой для населения с точки зрения культурных и социальных особенностей. ВОЗ рекомендует странам адаптировать ответные меры к местному контексту, восприятию граждан и тому, что они сочтут приемлемым, чтобы обеспечить соблюдение мер и внести свой вклад в сокращение и остановку распространения вируса», – сказала Вуйнович «Российской газете».

Она отметила, что уменьшение или рост числа выявленных случаев инфекции – это не естественный жизненный цикл эпидемии, а результат действий властей и жителей стран. «Важно помнить, что сдерживание эпидемии – это ответственность не только правительства, все общество является неотъемлемой частью этих усилий», – сказала представитель ВОЗ.

Вуйновия добавила, что принятные российскими властями меры, а также их соблюдение населением дают положительный эффект. «Но все еще необходим дальнейший прогресс, поскольку новые случаи COVID-19 продолжают регистрироваться. Для прерывания цепочки передачи инфекции и снижения количества новых случаев все приложенные усилия и меры необходимо поддерживать. Сейчас не время для самоуспокоения. Пример многих стран показывает, что если проявить настойчивость и последовательность, то текущую пандемию можно обратить вспять», – подчеркнула представитель ВОЗ.

Она также отметила, что ученые и ВОЗ с каждым днем все больше узнают о природе вируса.

«Все имеющиеся данные на текущий момент свидетельствуют о том, что вирус, вызывающий COVID-19, имеет естественное животное происхождение. Скорее всего, у него есть свой экологический резервуар в летучих мышах. Благодаря быстрому обмену геномной последовательностью страны смогли быстро диагностировать и лечить своих пациентов от COVID-19. Доступно более 94 тыс. геномных последовательностей (и это число растет с каждым днем), поскольку ученые продолжают отслеживать изменения вируса по всему миру и делиться этими данными. ВОЗ предоставляет глобальную платформу для всех заинтересованных сторон для поиска наиболее эффективных методов лечения и разработки эффективных и безопасных вакцин от COVID-19», – рассказала Вуйнович.

Организация, по ее словам, приветствует все программы разработки вакцины в мире. «ВОЗ продолжает взаимодействовать с российскими учеными и властями и с нетерпением ждет возможности изучить детали испытания первой официально зарегистрированной в России вакцины», – отметила Вуйнович.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отсутствии планов вводить коронавирусные ограничения в Москве.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.